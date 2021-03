“Este fue un caso que nació torcido, a espaldas del expresidente Uribe”: Jaime Granados

Jaime Granados, el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso por presunta manipulación de testigos, habló con Noticias Caracol acerca de lo que ha sido la investigación, de las que cree que han sido irregularidades en la Corte Suprema de Justicia y de la decisión que tendrá que tomar la juez a la que le llegó el pedido de preclusión.

¿Qué cambió en las últimas semanas en ese proceso para que la Fiscalía le haya dado un giro a lo que venía de la Corte Suprema?

Jaime Granados: Yo no puedo anticipar lo que la Fiscalía va a decir, porque, mal podría, no sé lo que va a decir, el anuncio que hizo.

Lo que sí tenemos claro desde la defensa de Álvaro Uribe Vélez es que fue un caso que desde el comienzo nació torcido. Porque fue un caso que se inició a espaldas del presidente (Uribe), que siendo aforado y como cualquier persona tenía derecho a conocer si había investigaciones en su contra, pasaron meses sin que se conociera, no se pudo interrogar a los testigos, especialmente contrainterrogar a los testigos de cargo; hubo una serie de vicios que sería muy largo relatar acá, afectación en sus garantías, al extremo que lo llevaron a él a renunciar (al Senado) para poderse defender con todas las garantías.

Sabemos, porque nosotros hemos hecho una tarea de recopilación de evidencias, y que la Fiscalía también ha estado haciendo y que las ha estado compartiendo con todas las partes, que hay elementos nuevos que permiten dar una visión distinta a lo que pasó.

¿Cuáles son y cómo se articulan? Habrá que esperar a que la Fiscalía lo presente. Lo bueno de esto es que hay un procedimiento que es transparente. Es público, contradictorio y donde un juez imparcial va a decidir.

Publicidad

¿Si los jueces ordinarios toman la decisión de precluir el proceso contra Uribe, tendría que pasar lo mismo en el caso de Diego Cadena?

JG: No puedo hablar sobre el caso de Diego Cadena porque no soy su abogado defensor. Cada caso, su procedimiento, sus jueces, sus fiscales, sus defensores y algunos elementos probatorios pueden ser comunes y otros no.

Lo más importante es que si la opinión pública se forma una idea clara en esta preclusión y lo que decía en su momento, los jueces, pues seguramente ayudara a tener claridad sobre todos los episodios.

La Fiscalía dijo en la preclusión que si hubo delitos en este episodio, no los cometió el expresidente. ¿Es decir que los cometió o Cadena u otro involucrado en el proceso?

JG: Yo no puedo hablar por la Fiscalía, que ha dicho lo que está en su comunicado, y lo que dice ese comunicado no afecta la presunción de inocencia de nadie.

En lo que se refiere a quien yo represento, al ciudadano Álvaro Uribe Vélez , es claro: él no realizó ninguna conducta punible, que no cometió ningún delito y que por eso se impone, si así lo determina un juez de la República, la preclusión y la absolución.

Publicidad

Lo importante es que a esto no se llega por un capricho de un funcionario, no es un tema, como se ha querido presentar por algún sector de manera equivocada, esto tiene que estar fundamentado en argumentos jurídicos, en elementos probatorios, en evidencias, que sea de manera clara y contrastable. Y con esa convicción la defensa va a llegar a esa audiencia.

Que no quepa la menor duda de que Álvaro Uribe no solamente se presume inocente, sino que es inocente.

El presidente de la Corte Suprema le dijo a Noticias Caracol que él se niega a creer que la Corte le escondió al expresidente y su defensa que estaba en curso ese proceso contra él, esa investigación, que también se niega a creer que no hayan permitido contrainterrogar a Monsalve. ¿Qué opinión le merece eso?

JG: El tema es muy claro y el país sabe que lo que decimos siempre lo probamos.

Primero: cualquier estudiante de Derecho sabe que la competencia de la Corte Suprema de Justicia es restringida a los aforados. ¿Cómo puede la Corte abrir un proceso de averiguación en tiempo récord (entre el 16 y 22 de febrero fueron los hechos) en un mismo día? Del 21 al 22 de febrero se abre una investigación preliminar, se la asigna así mismo el magistrado Barceló en averiguación. La competencia de la Corte es para aforados, para congresistas.

Presentó Uribe como senador un derecho de petición (para saber) si había una investigación en su contra, porque los escuchaba. No lo contestaron. Se insistió, contestaron que no había, finalmente resulta que sale la notificación pública del llamado a indagatoria. Eso está. Lo tenemos perfectamente documentado.

Publicidad

Segundo: el testigo que se presenta como de cargo, Juan Guillermo Monsalve , no lo pudo interrogar la defensa en 15 meses. Mientras (el proceso) estuvo en la Corte, nunca pudo ser contrainterrogado por la defensa.

¿Por qué la Corte no lo dejó?

JG: Lo pedimos varias veces, nunca se agendó, nunca se pudo realizar. Ese es el hecho claro. Estoy en condiciones de probar, tengo todo debidamente documentado, dejé constancias en el proceso. En esto hay que hablar con la verdad, siempre.

A Monsalve lo llamó la Fiscalía y él dijo que no iba porque sentía que no había garantías.

JG: Monsalve, cuando lo pude contrainterrogar en 2012, reconoció bajo juramento que no les constaba nada contra Álvaro Uribe Vélez. Así que sé qué clase de testigo es, ya lo tuve en contrainterrogatorio.

En este proceso no fue posible hacerlo, mientras estuvo en la Corte. La Fiscalía hace su tarea investigativa, a la cual no cita a la defensa, en ninguna de las actividades investigativas de la Fiscalía, la defensa ha estado presente, porque no puede estar. Solamente nos han citado a audiencias, donde concurren las demás partes intervinientes. Todo transparente.

Publicidad

Si este señor no quiso presentarse y alegó lo que alegó, pues muy preocupante, porque un testigo de cargo, no tiene derecho a alegar que sí declaro cuando me conviene y no cuando no me conviene. Porque cuando uno está involucrado, tiene derecho a guardar silencio, sea quien sea, pero cuando aparece señalando a alguien, denunciando bajo juramento, ya no puede ampararse en esa garantía. Eso es lo que él hizo.

Los detractores en el proceso dicen que ustedes terminaron haciendo prácticamente lo mismo, renunciando a la curul el expresidente para quedar amparado en la justicia ordinaria y prácticamente escogiendo a su investigador y a su juez.

JG: No. Todos los ciudadanos, los que habitan en el territorio de Colombia, están sujetos a una Constitución que se rige por el régimen acusatorio, esa es la regla general. Por una excepción, algo que es un rezago, que debe cambiarse a futuro, que quedó por temas políticos, a los congresistas los investiga la Corte. Eso ha generado una serie de cambios constitucionales que sería desprolijo discutir ahora. Lo cierto es que durante la etapa de instrucción, quien hace la investigación toma decisiones judiciales. Es árbitro de sus propios actos. Eso no es garantista. El sistema acusatorio, que es para todos los ciudadanos, sí es garantista.

¿Qué es lo que buscamos? Garantías. ¿Para qué? Para que la Fiscalía, que es un tercero, el Ministerio Público, que es un tercero, un juez, que es un tercero y finalmente el árbitro, tome la decisión que en derecho le corresponda.

¿Acaso eso no da más confiabilidad? Así funciona la justicia en los países civilizados. En Estados Unidos, en toda Europa, en casi toda América. ¿Por qué tenemos que seguir anclados en el pasado, en la inquisición, en donde se es juez y parte? Eso no está bien, no es justo.

Esto que reclamo, no lo reclamo solo para Álvaro Uribe Vélez. En 35 años lo he venido haciendo.

Publicidad

El presidente de la Corte ha dicho que la juez que se va a pronunciar ahora, sobre la solicitud de preclusión, debe tener en cuenta todas las pruebas que tomó la Corte para el proceso del expresidente Uribe. ¿Qué opina?

JG: La jueza va a tener en cuenta todos los elementos que se vean en la audiencia, los elementos que le lleven a audiencia porque ella como juez, y cualquier juez, no puede tener en cuenta nada que esté fuera de la audiencia, no puede tener en cuenta lo que se hable en la prensa. Un juez en Colombia solo tiene en cuenta lo que le traen las partes a la audiencia y por supuesto las partes llevarán toda la información que sea relevante. Yo no puedo anticipar qué va a llevar la Fiscalía, que van a llevar mis contrapartes, que van a llevar distinto de los elementos que se han recaudado.

También aseguró el presidente de la Corte que la Fiscalía y defensa del exmandatario hicieron equipo, advierte que no deliberadamente, para pedir la libertad y la preclusión del caso.

JG: Me sorprende que tenga esa opinión, es claro que no solamente coincidió en la libertad del presidente (Uribe) la postura de la defensa con la de la Fiscalía, sino con la del Ministerio Público, que representa a la sociedad, que estaba dirigido por Fernando Carrillo Flórez, a quien nadie puede calificar de uribista, a quien no pueden calificar como afín al gobierno, un jurista reconocido, constituyente, que fue ministro de Justicia, un hombre muy destacado y respetado.

Si la Procuraduría que él dirigía estuvo de acuerdo en esa libertad, ¿hay una confabulación? Me parece que ese razonamiento (el del presidente de la Corte) es más de un político que de un jurista.

¿Cree que el proceso ha dado tantas vueltas, entre recursos, tutelas, cambios de jueces que finalmente corre ese riesgo de volverse interminable, con todo el desgaste y polarización que produce para el país?

Publicidad

JG: El más interesado en que el proceso termine es Álvaro Uribe Vélez. Es el que lo ha sufrido, lo ha vivido en carne propia durante este tiempo y, ¿lo castigamos ahora?

Aquí no puede quedar ninguna duda sobre lo que ´pasó, con esa convicción vamos a ir a la audiencia, con profundo respeto de lo que significa esa audiencia, con profundo respeto de lo que significa el papel de esa jueza a la que le correspondió aleatoriamente el caso.