Ex FARC dicen que, aunque ponían cadenas en el “pescuezo” a militares, los trataban con humanidad

‘Martín Sombra’ sostuvo que siempre “comieron bien” y podían jugar en sus “cárceles”. Víctimas los llaman cínicos.

Noticias Caracol tuvo acceso a los testimonios que siete exintengrantes de las FARC dieron a la JEP sobre la retención de policías y militares, así como el secuestro de políticos y civiles.

Ely Mejía Mendoza, alias ‘Martín Sombra’, relató que tuvo bajo su vigilancia a rehenes de alto valor, entre ellos Íngrid Betancourt, los tres estadounidenses y el general Luis Mendieta.

Según él, “el trato fue humanitario mientras que yo los tuve”.

‘Sombra’, también conocido como el carcelero de las FARC, aseguró que los alimentaban bien.

“El almuerzo, sancocho, o sea sancocho de plátano, yuca, papa, carne, arroz y ensalada, y si no se les daba fríjoles, arroz y ensalada y el agua, y la carne no faltaba. A la comida a veces se les hacían frijoles o arveja y se hacía largo, o sea para que quedará para el otro día, para el calentado”, dijo ante los magistrados de las JEP.

#Exclusivo Excombatientes de las FARC dicen que, aunque ponían cadenas en el “pescuezo” a militares, los trataban con humanidad >>> https://t.co/v4C2c467ai pic.twitter.com/HtbeBHmolh — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 5, 2020

Las cadenas, enseñadas por los rescatados y liberados como uno de los grandes episodios de humillación que haya visto el país, hicieron parte de la versión entregada por el carcelero de las FARC, quien manifestó que solo se usaba con militares y fue un método inventado por Noé Suárez, alias ‘Grannobles’.

“Era una cadena pequeña de 4 metros y se las ponían en el pescuezo y se las poníamos. Eso no es carreta, ellos están diciendo la verdad. Eso sí, cuando llegaban al sitio se les bajaba, pero inclusive en la marcha varios oficiales me dijeron ‘no, Sombra, métale la cadena, no vaya a dejar a nadie sin cadena’, ¿por qué? Por el temor de que alguno se fuera”, explicó.

Por su parte, Alexánder Farfán, alias ‘Gafas’ y quien cayó en la operación Jaque, donde liberaron a Íngrid Betancourt, dijo que “sí había unas cadenas más gruesas, había unas más delgadas, pero no era que las más gruesas eran para Pepito Pérez porque me cae mal, no, como cayera”.

‘Martín Sombra’ manifestó que quitaron algunos de los privilegios de los retenidos por el avance de la tecnología, pues cada día tenían más temor de que pudieran ser ubicados por cualquier detalle.

“En todas las cárceles les hice para que jugaran fútbol y para que jugaran voleibol, y les tenía, yo al principio en Casa Segura, les tenía sus ajedreces, les tenía sus cartas, les tenía sus juegos y había el televisor. Lo que pasa es que, a través de las situaciones, de la tecnología, tocó el televisorcito, los cositos ir recortando”, manifestó.

El exguerrillero también señaló que a los tres estadounidenses los tenía bajo vigilancia especial y separados del grupo, a diez kilómetros de distancia.

Y sorprendió a los magistrados de la JEP asegurando que “una vez me llamaron y me dijeron que me daban cuatro millones de dólares y que organizaban y metían helicópteros nocturnos y que los soltara. Le dije ‘yo no puedo’. Muy buena la oferta, ¿cierto?”.

Sin embargo, no ofreció pruebas de esta versión.

Entretanto, ‘Gafas’ habló de los castigos que les imponían a los rehenes.

Uno de ellos, dijo, “era, usted se queda en aquella esquina amarrado con una cadena en su cama, en su caleta, normal, ahí él puede salir alrededor, pero está en su cama y el otro en la otra esquina también, hasta que se pongan de acuerdo y digan: ‘no, vea, comandante Enrique -bueno, a mí me decían Enrique- sabemos de qué nos quedó mal y no lo volvemos a hacer, no volvemos a pelear’”.

Pero negó cualquier tipo de castigo como encañonamientos o vidrios en la comida, como lo han descrito algunas de las víctimas.

“¿Cómo voy a tener la orientación de cuidarlos y al mismo tiempo de echarles vidrio para asesinarlos? No me rima”, sostuvo.

Las versiones sobre el secuestro fueron complementadas por el presidente del partido de la FARC, Rodrigo Londoño; el actual senador de ese grupo Julián Gallo, conocido como Carlos Lozada; Jaime Alberto Parra, llamado el Médico; Jesús Emilio Carvajalino o Andres París, Fabián Ramírez y Milton de Jesús Toncel o Joaquín Gómez.