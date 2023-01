Exguerrillero que vigilaba a Ingrid Betancourt contó su versión de la Operación Jaque

Alexander Farfán, quien fuera conocido como alias ‘Gafas’, aún no entiende cómo los engañaron y dice que las FARC lo consideran un traidor.

Entre las muchas revelaciones que exintegrantes de las FARC entregaron a la JEP sobre el espinoso tema del secuestro, la historia de la Operación Jaque merece capítulo aparte.

Alias ‘Gafas’, uno de los capturados en el operativo que le devolvió la libertad a Ingrid Betancur y 14 personas más, aseguró que aún no entiende cómo el Estado logró ese golpe. En este también fue sometido alias 'César', otro de los carceleros de los secuestrados.

“Pasó lo que pasó, caímos prisioneros y estas son las alturas que todavía no sé -ni por el lado del Gobierno ni por el lado de la misma organización de las FARC- qué fue lo que realmente pasó”, le dijo Alexander Farfán a la Justicia Especial para la Paz.

Según ‘Gafas’, todas las instrucciones las recibió de alias ‘César’, quien aseguró que la tripulación del helicóptero hacía parte de una misión humanitaria a la que había que entregarles los secuestrados.

Además, señaló que al enterarse de que él y ‘César’ eran los únicos guerrilleros en el helicóptero prefirió llevar un arma pequeña, aún sin tener permiso.

“Le dije a ‘César’ que llevemos arma corta. Y de allá le dijeron, no sé de dónde: no, desarmados porque es una misión humanitaria. Más, sin embargo, incumpliendo las normas, en mi bolsito eché una pistola, cosa que -después cuando subimos- le aplican a uno la corriente esa y ahí queda uno”, relató.

‘Gafas’ resaltó que por dicha operación el secretariado de las FARC lo tildó de traidor y hasta el día de hoy tiene esa misma calificación.

El exguerrillero ‘Martin Sombra’ afirmó que cree en su versión y señaló que detrás de la Operación Jaque hay una informante, una antigua pareja sentimental de alias ‘César’ identificada como Dora.

El ‘Carcelero de las FARC’ sostuvo ante la JEP: “Lo trabajó y lo trabajó hasta que dicen que por ese medio fue que se vino la Operación Jaque. El que no sabía nada era Guillermo 'Gafas', pero el otro sí estaba consciente de lo que estaba haciendo, es la información que yo tengo”.

Y agregó: “Antes de irse ‘César’ para los Estados Unidos, él me hizo un escrito, me llamó y me dijo: ‘viejito, lo que hice, lo hice por bienestar de mi mujer y mi hijo”.

Para las víctimas, muchos de los detalles entregados por exguerrilleros son muy diferentes a lo que vivieron. Por eso, solo piden que digan la verdad.

