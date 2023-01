Exguerrilleros le dijeron a la JEP cómo las FARC se financiaban con el secuestro y cultivos ilícitos

‘Martín Sombra’, Fabián Ramírez y Julián Gallo concuerdan en que esas prácticas generaron divisiones internas en la guerrilla.

Las versiones individuales de los combatientes también hicieron alusión a la financiación de las FARC. El secuestro fue uno de los métodos y los otros, los cultivos ilícitos y el narcotráfico.

Publicidad

Esto, según sus versiones, causó divisiones.

‘Martín Sombra’ habló de los efectos de recurrir a los cultivos ilícitos para buscar dinero.

“La vaina de la coca… si estábamos matando un muchacho por un cigarrillo de marihuana, entonces le dije: ‘¿cómo vamos a quedar nosotros de ángeles de las alas rotas matando esa gente?’ (…) de ahí es donde viene la descomposición social de las FARC”.

En el caso de los secuestros, el hoy senador del partido FARC aseguró a la JEP que algunos frentes se negaron a hacerlo. Según los exguerrilleros, fue una práctica que disminuyó con la llegada de los cultivos ilícitos.

Publicidad

“Porque no se encontraron otras fuentes de financiación, las otras guerrillas siempre tuvieron el apoyo de gobiernos vecinos o de otros gobiernos. En el caso de FARC eso nunca se dio y eso generó una dependencia digamos, desde el caso de las retenciones económicas. Los frentes después de mucho tiempo fueron abandonando esa práctica, sobre todo a partir de que fueron encontrando otras posibilidades de financiación, el tema, por ejemplo, de los impuestos a los cultivos de uso ilícito. De alguna manera se limitó, ya digamos, que recurrir a esa a esa práctica”, señaló Julián Gallo, senador del partido FARC.

Por su parte, Fabián Ramírez, excomandante del frente 79, aseguró: “En el frente no se hizo de secuestro como tal. No, yo no recuerdo, allí no hay eso. No. Estaba en desacuerdo en dos cosas, en eso de retener a gente con fines económicos, en una entrevista, seguramente si ustedes la vieron, explicaba en detalle todo eso. Y, segundo, no estaba de acuerdo con las vacunas a los ganaderos porque yo hice un estudio fundamentalmente sobre las vacunas que al campesino no le quedaba nada”.

Publicidad

Según esta versión, los secuestros económicos cambiaron por el cobro de extorsiones que los exguerrilleros calificaron como contribuciones y de ese pago dependía también si se realizaban o no los plagios.

“El estado mayor central lo que dicen en ese momento es suspender esa política y a partir de ahora se fija un límite. Si mal no estoy, era un capital de un millón de dólares y se pone eso como capital mínimo, pero además se deja la decisión de la retención solamente en caso de que la persona que se haya requerido a pagar esa contribución no la pague”, agregó Julián Gallo.

Hoy, otro de los temas polémicos con los exintegrantes de las FARC es el de la devolución de bienes para reparación de víctimas. Ante la JEP, Fabián Ramírez, uno de sus jefes, dijo que desconoce la suerte de muchos de esos activos.

“Y no las encontramos todavía, entonces, cómo manejaron ellos bienes entonces vamos a preguntar a ver es cierto o no. Es cierto, seamos serios en esta parte, sí existe o no existe”, señaló Fabián Ramírez.

Publicidad

La versión no cerró el tema del narcotráfico y los exintegrantes de las FARC dijeron que sobre esto volverán a hablar más adelante para entregar la verdad que el país espera conocer y que estaría relacionada con contactos, rutas y negocios que ese grupo haya hecho a partir del tráfico de estupefacientes.

Le puede interesar:

Publicidad