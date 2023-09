Francia Márquez tras audios de Sandra Navarro: “Los carros los suministró la UNP”

El nombre de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, aparece en unos audios de Sandra Navarro, la esposa del narco Juan Carlos López, alias 'Sobrino', que fueron revelados por Noticias Caracol .

La mujer aseguró en las conversaciones, que tuvieron lugar en mayo de 2022, que prestó un carro para transportar a parte de la comitiva de la entonces candidata vicepresidencial en Casanare.

A través de un comunicado de cuatro puntos, la hoy vicepresidenta Francia Márquez la desmintió y también se refirió al video donde se le ve compartiendo tarima con ella. Este es el documento:

Con referencia al informe divulgado por Noticias Caracol en el que se hace referencia a los actos de campaña de la hoy vicepresidenta Francia Márquez Mina, realizados el 5 de mayo de 2022 en los municipios de Yopal y Tauramena, en el departamento de Casanare, la Vicepresidencia de la República se permite informar:

1- Tal y como ya lo conoce la opinión pública, la señora Sonia Bernal fue la única persona encargada de la campaña presidencial y vicepresidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez Mina, respectivamente, en el departamento del Casanare.

2- La señora Sonia Bernal fue quien gestionó los actos de campaña realizados, el día 5 de mayo de 2022, por la entonces candidata vicepresidencial Francia Márquez Mina, inicialmente en la cancha cubierta del barrio El Palmario de Tauramena y después en el Coliseo Casiquiare de Yopal, en los que compartió con la comunidad.

3- Los carros en los que se desplazó la hoy Vicepresidenta en su visita al Casanare fueron suministrados única y exclusivamente por la Unidad Nacional de Protección (UNP). En ningún momento se utilizaron vehículos de particulares.

4- Francia Márquez Mina estuvo en Casanare en condición de candidata vicepresidencial y, como sucede en toda campaña político-electoral, son muchas las personas que se suben a la tarima a saludar, tomarse una foto e incluso proclamar arengas, tal y como sucedió en dichos actos, algo que no estuvo bajo el control de la entonces candidata.

Los audios en los que se hace referencia a Francia Márquez

El 5 de mayo de 2022, a escasas tres semanas de la primera vuelta presidencial, Sandra Navarro tuvo un rol protagónico en el transporte de la comitiva en Casanare de Francia Márquez, entonces candidata vicepresidencial. Carlos Betancourt, jefe de prensa de Sonia Bernal, le pidió prestada una camioneta a la esposa del capo.

Fecha: Mayo 5 de 2022

Carlos Betancourt: Hola, señora Sandra, buenos días, habla con Carlos, de prensa de Sonia (Bernal). ¿Cómo ha estado?

Sandra Navarro: Hola Carlos, ¿cómo está?, buenos días. Bien, gracias a Dios.

Carlos Betancourt: Bueno, pues estamos aquí en el aeropuerto esperando a la doctora Francia porque tiene un retraso en el vuelo por la lluvia. Pero necesitamos una ayuda doña Sandra, necesitamos un vehículo con conductor. No sé si de pronto a sumercé le sobra un carro que lo tengan mal parqueado o algún amigo, porque no cabe todo el equipo de Francia para ir a Tauramena y regresarse.

Sandra Navarro: Ah, ¿para ir hasta Tauramena? Carlos Betancourt: Sí, señora Sandra Navarro: Lo que pasa es que tengo una camioneta, pero está llena de barro. Espere ya le confirmo, ¿sí?

El vehículo, según se escucha, finalmente habría sido conducido por el hermano de Sandra y cuñado del narcotraficante:

Fecha: Mayo 5 de 2022

Sandra Navarro: Hola, Carlos.

Carlos Betancourt: Hola, doña Sandra.

Sandra Navarro: Carlos, ¿ya llegó la camioneta allá?

Carlos Betancourt: Sí, sí señora. Ya saludé a su hermano.

Sandra Navarro: Ah bueno papá, él se llama Jaime.

Efectivamente, Francia Márquez estuvo en la mañana del 5 de mayo en Tauramena, Casanare, y después del mediodía fue a un evento en un coliseo de Yopal, evento que fue transmitido en vivo en redes sociales por Tercer Canal. En la tarima y a pocos metros de Francia Márquez se observa a la esposa del mafioso moverse por el escenario. Los coordinadores de la campaña, incluso, le permitieron a la esposa del capo hacer una corta intervención.

“Busquemos votos por favor, con los amigos, con los vecinos, hablemoles (sic). Busquemos los votos para salir en primera vuelta. Esto es en serio, es la última y única oportunidad que tenemos”, dijo Sandra Navarro a viva voz.

Al día siguiente, la esposa del capo le contó a su mamá cómo fue ese encuentro:

Fecha: Mayo 6 de 2022

Sandra Navarro: ¿Sí vio la foto mía con Francia?

Mamá: Sí.

Sandra Navarro: Le regalé ese poncho que me había traído, se acuerda que me había regalado don Wilson, que lo trajo por allá de Dubái. Y se lo pasé a la señora así cuando todo se había acabado. Le dije: mire doctora, este poncho me lo estoy estrenando hoy, pero se lo quiero regalar.

