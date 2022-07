Gigantes petroleras, en la mira de EE. UU. y Colombia por supuesta exportación de crudo venezolano

El contrabando de petróleo de Venezuela alcanzó niveles que tienen en alerta máxima a las autoridades de Colombia y de Estados Unidos. En 13 operaciones ilegales rastreadas por la Policía colombiana en los últimos cuatro años, se logró descubrir una red de contrabando del más alto nivel que habría logrado abrir una ruta ilegal para exportar crudo venezolano usando la infraestructura de Ecopetrol en Colombia.



El general Jesús Alejandro Barrera, director de la Policía de Carabineros y Seguridad Rural, aseguró: “Mensualmente, si hacemos un cálculo, estaríamos hablando de un millón de barriles que serían exportados, con todos los trámites legales, con toda la parte técnica. Era un tema tan técnico que engañaban a las mismas autoridades, con una ganancia aproximadamente de 10 millones de dólares mensuales. Nosotros creemos que puede ser más".

Interceptaciones telefónicas e inspecciones a buques y camiones fueron claves para comenzar a armar un rompecabezas que tiene respondiendo a varios pesos pesados en la comercialización de hidrocarburos, entre ellos, la multinacional Gunvor, uno de los cinco gigantes del comercio de crudo en el mundo.

La ruta de esta lucrativa modalidad de comercio de hidrocarburos comenzaba en el Caribe. Colombia, con el apoyo de la agencia federal ICE, logró rastrear la operación ilegal de tres buques cargados de petróleo que, en apariencia, tenían toda la documentación en regla. Sin embargo, las autoridades descubrieron que la información había sido falsificada para poder evadir las restricciones comerciales impuestas internacionalmente al régimen venezolano haciendo pasar el crudo de ese país como colombiano.

“Efectivamente se estaba generando el contrabando de petróleo, que era traído de países de la región, llegaba ese petróleo a islas del Caribe, allí tenían una empresa fachada que decían que se dedicaba a la exportación de residuos de petróleo. Cuando nosotros vemos, las islas del Caribe no producen petróleo, nos pareció sospechoso. Si las islas del Caribe no producen petróleo menos van a tener desechos de petróleo. Venía en barcazas muy grandes”, aseguró Barrera.

En uno de los primeros casos detectados en febrero de 2019, los traficantes intentaron ingresar al país una embarcación con 50.000 barriles del combustible. La guía decía que su origen era Panamá, pero interceptaciones telefónicas hechas por las autoridades colombianas y estadounidenses revelaron la verdadera procedencia.

Fecha de interceptación: Febrero 8 de 2019.

Capitán Rafael Botello: Pero te hago una consulta: ¿El certificado de origen lo necesitas de Panamá? Porque es que ellos no tienen el certificado de origen de Panamá, ellos lo tienen es de Venezuela.

Sergio Fortich: No, no, pero eso lo consigue, una empresa... yo creo que lo puedo conseguir, quien nos dé una factura, una tanquería.

Capitán Rafael Botello: Ok, ya te entiendo. Una empresa panameña...

Sergio Fortich: Es que mire eso hay que cambiarlo porque la empresa que va a comprar nos paga desde Estados Unidos y si es producto venezolano, olvídese.



Quienes hablan en esta conversación son el capitán Rafael Botello, un reconocido empresario marítimo de Panamá. Las agencias estadounidenses le siguen el rastro por operaciones sospechosas que tienen origen en Venezuela. Su interlocutor es Sergio Fortich, un barranquillero que maneja importantes contactos en Panamá y sería uno de los encargados de las coordinaciones para importar hidrocarburos de manera fraudulenta, según las autoridades.



La Fiscalía encontró que la red tiene tentáculos en varios países para "simular el origen" de los productos en los "documentos de transporte marítimo".

"Se desprende de esas escuchas que se hicieron a través de abonados telefónicos interceptados que se refieren a que la carga de crudo está vetada, que cuando vayan a ingresar el producto jamás puede salir que es de procedencia venezolana sino de Guyana, Panamá, o de Curazao, o en este caso de República Dominicana, pero no de Venezuela”, aseguró la fiscal a cargo de la investigación Geniffer García, durante una audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento llevada a cabo el 21 de abril de 2022.

También se encontró que los integrantes de la organización engañaban a las autoridades disfrazando la verdadera identidad del hidrocarburo. El general Barrera explicó: "No eran residuos, era crudo listo para ser exportado. Aparentemente parecían residuos de crudo, de petróleo, pero en las pruebas periciales se logró detectar que no era residuo, sino que era crudo de una pureza importante para ser exportado, como si ese crudo hubiese salido de los puntos de explotación de crudo”.

Interceptaciones como esta, lo corroboran:

Fecha de interceptación: Febrero 7 de 2019

Capitán Rafael Botello: A partir de ahí entonces vamos a ver cómo nos sale el tema, qué figura vamos a usar con la sacada del producto.

Sergio Fortich: Un residual, un producto de desecho, puede manejarlo así…



La siguiente fase de la operación ilegal se desarrollaba en el puerto de Barranquilla, con la participación de la empresa Swiss Terminal SAS, autorizada como agente almacenador de hidrocarburos en la Zona Franca de esa ciudad. Las autoridades cuestionan a esta firma por utilizar su licencia para facilitar "la importación de crudos simulados como residuales o productos de naturaleza diferente".

La gerente ejecutiva de la compañía es Paola Martínez, una exfuncionaria de la Alcaldía de Barranquilla y exsecretaria general del Concejo municipal, que aparece vinculada al caso por varias conversaciones telefónicas comprometedoras y por su firma en decenas de documentos que habrían dado apariencia de legalidad a la entrada de crudo venezolano.

Uno de los casos que la tienen dando explicaciones tiene que ver con el buque Star Balboa, el cual llegó el 21 de febrero de 2020 a las instalaciones de Swiss Terminal con 64.000 barriles. Según las facturas, había recorrido la ruta Curazao-Panamá-Colombia y la carga era crudo residual cuyo valor en el mercado en ese momento era de 36 dólares el barril.

Pero la DIAN tomó muestras que arrojaron resultados sorprendentes que hacen parte de la investigación adelantada por la agencia ICE, la Policía de Carabineros y la Fiscalía.

El ingeniero químico que estudió las muestras explicó su peritaje a las autoridades: "La muestra dio como resultado que el producto no se trata de un crudo residual si no de un aceite de crudo de petróleo".

El aceite de crudo de petróleo valía en ese momento 55 dólares el barril. Es decir, en ese caso concreto, la organización habría pagado 6.800 millones de pesos por un producto que tenía un valor real en el mercado de 11.000 millones de pesos. Según la investigación de las autoridades, con esa operación ganan por partida doble: de un lado, pagan menos impuestos al reportar un producto con menor valor (36 dólares el barril) y por otro consiguen millonarias ganancias al exportarlo a (55 dólares el barril).

En la nacionalización del producto fue protagonista Swiss Terminal, al punto que es la misma Paola Martínez la que firma el acta que levantó la DIAN cuando tomó las muestras del falso crudo residual. De Swiss Terminal se sabe que su representante legal es la sociedad Ashmore Management Company Colombia SAS, matriz de un poderoso grupo del sector de la infraestructura en Colombia. Las autoridades buscan establecer hasta dónde las transacciones cuestionadas que llevaban la firma de Paola Martínez eran autorizadas y de conocimiento de sus superiores.

“Por eso es que Swiss Terminal legaliza, Swiss Terminal tramita el permiso de almacenamiento, para que continúen con la actividad delictiva... ahora demos el ingreso por zona franca que todo va a seguir bien y seguimos generando dinerito”, cuestionó la Fiscalía.

En los rastreos societarios de esta y otras operaciones ilegales quedaron al descubierto los nombres de varias empresas intermediarias que -según la investigación de las autoridades- habrían ayudado a comercializar el crudo disfrazado usando documentación alterada.



Empresas comprometidas

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol se metió al corazón del entramado empresarial para entender cómo funcionaba esta operación que, según la Fiscalía, Ecopetrol y la DIAN, es tan grave que podría exponer a Colombia a sanciones internacionales.

En la maraña de firmas comprometidas aparecen dos que comparten directivos y representantes legales: CI. La Operadora SAS y CI. Petroworld SAS. Ambas se convirtieron en proveedoras de Niman Commerce, una compañía desconocida hasta ahora, que era la encargada de comercializar después el hidrocarburo a la multinacional Gunvor para su exportación.

“La función de Niman Commerce es recepcionar todo el producto a todas las empresas, comprarlo para luego venderlo a Gunvor Colombia”, explicó la fiscal García.

Niman Commerce, sin tener autorización del Ministerio de Minas y Energía para realizar actividades con hidrocarburos, resultó siendo clave en el negocio del crudo. “Simplemente es una empresa que existe en un papel y que se creó para servir de intermediario (...) como lo dice el represente legal de Gunvor, para obtener producto de interés de ellos, evitar trámites administrativos y después ellos exportarlo posteriormente”, señaló la Fiscalía.

Gunvor es el peso pesado de este escándalo. Medios de comunicación del mundo han registrado sanciones de Estados Unidos a uno de sus cofundadores por su cercanía con Vladimir Putin. También, han difundido detalles de una investigación por presuntos sobornos a funcionarios del Gobierno ecuatoriano.

En Colombia, Gunvor acaba de aparecer en el radar de la Fiscalía porque -según los investigadores- a través de esta firma se estarían exportando miles de barriles de petróleo simulando tener origen colombiano.

“En el momento en que los otros países se den cuenta de que lo que sale de Coveñas no es producto colombiano ¿será que seguirán comprando el crudo de Colombia? (...) Gunvor está exportando ese producto que no sale de Colombia y, si sale, sale por las vías ilegales, de fuentes ilegales y le está dando esa presunta legalidad a través de documentos o de empresas que no tienen permiso o de guías que a pesar de que son expedidas por el ministerio, no son para lo que las están utilizando. Entra y se transporta por los tubos, el oleoducto, y se retira por allá en Coveñas y resulta que no es 100 por ciento colombiano y no es legal. Seguramente no es todo, pero de acuerdo a estos elementos materiales probatorios sí ha llegado y sí se ha exportado. Entonces sí es grave”, cuestionó la fiscal García.

El nombre de Gunvor aparece varias veces en las interceptaciones telefónicas de la Fiscalía.

Fecha de la interceptación: Febrero 7 de 2019

Sergio Fortich: Le tengo una forma de traerlo y es conseguirle papeles de una tanquería de Panamá, origen Panamá, si usted tiene para conseguir eso lo metemos, acá hay una empresa que se llama Gunvor, en Barranquilla, nos lo reciben ahí y a muy buen precio. Inclusive, le ponemos crudo liviano o crudo residual origen tanquería en Panamá y ya y nos lo reciben. Ya el man me acaba de llamar para decirme eso.

Capitán Rafael Botello: Ok

Las autoridades tienen evidencia para demostrar que presuntamente el jefe de operaciones de Gunvor Roger Gale era uno de los principales protagonistas de las operaciones. Entre las evidencias en su contra hay comunicaciones como esta en las que Gale habla con un intermediario y le da instrucciones para evadir el control de las autoridades. Eso ocurrió en febrero del 2021, cuando la Policía de Tránsito detuvo un camión cisterna en la vía Barranquilla - Santa Marta con 227 barriles de una sustancia que ni el agente de tránsito pudo identificar.

Fecha de la interceptación: Febrero 10 de 2021

Óscar Pastrana: Tengo un carro que le paró la Policía y tengo un enredo con la guía de eso por el nombre, porque dice CN Niman (...). Entonces el Policía dice que no entiende, que qué es eso.

Roger Gale: ¿Pero por qué? No lo cambie y lo puedes manejar anexando una carta y pones combustóleo o algo así.

Óscar Pastrana: Anexo una carta... pero entonces tendría que cambiar la ficha técnica y donde dice crudo Niman le pongo Combustóleo Niman.

Roger Gale: Sí, pero lo más importante es que eso sea para el tránsito, pero que eso nunca lo vayan a presentar en el enturne. Presentan su guía no más, pero esa carta no, esa carta es como para un respaldo de carretera de que los vayan a parar o algo.

Óscar Pastrana: Porque ese CN NIMAN no se puede cambiar ahí.

Roger Gale: No, porque nosotros estamos diciendo en Vasconia que eso es crudo, si llegan a mostrar que eso es algún combustóleo les puede revisar otros parámetros y eso es lo que no queremos.

Según las autoridades, la grabación y la documentación de esta carga comprometen a Roger Gale. En el audio se escucha cómo el jefe de operaciones de Gunvor señala cómo evadir el puesto de control anexando un documento que indique que el contenido es combustóleo. Así pretendían ocultar que la verdadera carga era crudo, tal como se confirmaría después con los resultados de las muestras: "El producto incautado por la policía nacional se trata de un crudo", decía el reporte policial.

En la guía de esta carga queda claro que la sustancia CI Niman sencillamente no existe. Tampoco aparece la empresa Niman Caribe-Petroworld, que se reportó como el supuesto origen del producto. La alteración de la documentación -según estas evidencias- tenía como propósito camuflar el crudo que sería entregado en la planta de Ecopetrol en Vasconia.

"Este producto aparentemente era residual, pero era crudo de las mejores calidades porque era el transportado por Cenit, que trabaja para Ecopetrol, y nos dimos cuenta de esta situación. Nosotros trabajamos de la mano con Ecopetrol, con Cenit, los alertamos de esta situación. Ellos sí veían que había una situación anormal en sus líneas de transporte", aseguró Barrera.

Según la investigación, “Vasconia y Ayacucho se han convertido para la organización como centro de acopio de los hidrocarburos, desde allí lo distribuyen mediante el oleoducto hacia la terminal Coveñas para finalmente ser exportado como crudo colombiano por la sociedad Gunvor hacia diferentes puertos del mundo".



Las pesquisas en Colombia llevaron a la imputación en contra de 15 personas que tienen medidas privativas de la libertad no carcelarias. Ahora, el caso avanza con la ayuda de varios implicados que comenzaron negociaciones con la Fiscalía, además de contar con la ayuda de la DIAN y de la misma Ecopetrol, que ya se declaró víctima en el caso.

“Existe una inferencia razonable de autoría y participación de los diferentes delitos imputados como son concierto para delinquir agravado, receptación, contrabando de hidrocarburos, y falsedad de hidrocarburos al interior de la organización criminal. En este caso se trata de delitos graves, que estos delitos con esas organizaciones criminales tienen un impacto no solo a las víctimas directas sino a toda la sociedad” aseguró Fabián Mauricio López, abogado representante de la DIAN.

Carlos F. Sotomayor, abogado de Ecopetrol, también señaló: “Entraban productos sin ser estrictos con la vigilancia que esas entidades o a través de sus funcionarios deberían hacer. Esos funcionarios de alguna forma comprometen la imagen de estas entidades. En ese proceso terminan, entre comillas, voy a decir algo que puede sonar extraño, pero es un lavado de crudo. Y sale para exportación".

Para el abogado de Ecopetrol, una de las mayores preocupaciones en este caso serían las eventuales sanciones a las que quedaría expuesto el país por cuenta de esta multimillonaria operación. “Hasta el momento nos da para inferir que algo muy delicado ha pasado. Hay muchos aspectos aquí que tienen que ver no solamente con esa evasión de tributos sino de controles a la normatividad (...) afectando en este caso la imagen internacional de Colombia lo cual puede exponer a posibles sanciones por parte de quienes consumen esos productos. Es una operación que preocupa mucho a Ecopetrol”.

Noticias Caracol intentó comunicarse con Gunvor y sus abogados, pero no fue posible obtener una respuesta.