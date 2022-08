Jesús Abad y su nueva travesía: 13 historias con las que retrata tragedia de la realidad colombiana

Jesús Abad Colorado, el reportero gráfico que ha dedicado su vida a fotografiar la guerra brutal que se tragó a Colombia en sus remolinos de violencia de siempre, emprendió una nueva travesía.



“No podemos heredarle a las nuevas generaciones un país de odios y venganzas, que esté destruyendo la naturaleza”, manifestó el fotoperiodista.

Con el apoyo de Naciones Unidas, la embajada de Noruega y la Universidad Nacional, Abad Colorado se embarcó los últimos años en un nuevo proyecto periodístico para documentar trece historias que encarnan la tragedia de la realidad colombiana, aunque también relatos de esperanza.

Abad Colorado manifestó que el trabajo realizado no lo hizo con el fin de generar dolor a las personas ni para que se desaten discusiones sobre el pasado. Lo que realmente busca es que el trabajo desarrollado por los periodistas sea clave en el futuro, para que los jóvenes entiendan que la vida hay que defenderla.

En esta ocasión, acompañado de Viviana Marsiglia y Julián Arango, el reportero gráfico se metió al corazón de algunas de las comunidades más golpeadas por los grupos armados para retratar, ya no solo a través de su cámara y sus instantáneas, sino con su voz propia y su relato, las amarguras de una nación que continúa atenazada por los violentos.

En estas trece historias resaltan la de Aquileo Mecheche Baragón, un hijo, hermano, padre, amigo, maestro, pero lo más importante, un líder social, asesinado por las mal llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

En otro reportaje, llamado 'Serpenteando El Atrato', Jesús Abad Colorado reconstruyó la historia de Remilda Beniez Domicó, en el municipio de Murindó, corazón del Medio Atrato, lugar que según el reportero gráfico “tiene el río silencioso, que ha sido testigo de las mayores brutalidades que nos ha dejado esta guerra sin sentido”.

La disputa por el control territorial de la zona entre el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo tiene a todas las comunidades del Atrato confinadas, llenas de pavor y cercadas por minas antipersona.

Entre estas personas se encuentra Remilda, quien fue victima de una mina antipersona mientras llevaba a su hija menor en brazos. La pequeña voló varios metros y Remilda perdió una pierna, mientras que la otra quedó hecha jirones. A los pocos minutos, la mujer murió, tenía 26 años y dejó siete hijos: Esquio, de 10 años; Tatiana, de 8; Yurley, de 6; Aida, de 5; Nebusama, de 3; Silvanio, de 2, y Jaiponó, de 6 meses.

Asimismo, Abad Colorado rindió homenaje a la líder social del Magdalena, Maritza Quiroz, asesinada en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Su crimen no solo está impune, sino que la Fiscalía, según denuncia el reportero gráfico, parece no tener mayor interés en resolverlo.

“A pesar del temor de tu familia seguiste adelante, hasta el sábado 5 de enero de 2019, cuando tocaron a tu puerta en horas de la noche, un estruendo estremeció tus animales, las plantas, tu vida, tu cuerpo cayó al suelo, en silencio la noche continuó. Siento vergüenza, Maritza, para la justicia, tú no eres importante”, destacó el reportero gráfico.

Esta colección de historias que construyeron Jesús Abad y su equipo sacude el alma, la narración de cada una de ellas muestra al hombre de 55 años, ya no solo como el fotógrafo testigo, sino como el documentalista de ese país que casi nunca aparece en los noticieros.

“La paz también hay que hacerla con el medio ambiente, porque estamos acabando con los ríos, estamos acabando con el agua que hoy cotiza en la bolsa de Nueva York y Colombia lo tiene todo, pero no hemos sabido convivir, no sabemos abrazarnos, no sabemos amar al prójimo”, concluyó el fotoperiodista colombiano.