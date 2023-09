Joel Olmos, candidato a Gobernación de Casanare que pidió plata a Sandra Navarro, esposa de un narco

Joel Olmos es el candidato por el Pacto Histórico y la Colombia Humana para la Gobernación del Casanare en las próximas elecciones de octubre. Así se presenta en videos difundidos a través de sus redes sociales: “Mi nombre es Joel Olmos, candidato a la gobernación por el Pacto Histórico y tengo el aval principal de la Colombia Humana”.

Joel Olmos jugó un importante papel durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en Casanare. En una rueda de prensa, el pasado 14 de agosto, explicó cuál fue su rol durante la campaña: “Yo también hice parte de la coordinación municipal de la campaña del doctor Gustavo Petro y nosotros nos entendíamos a nivel municipal, yo fui el coordinador del municipio de Hato Corozal y fui uno de los enlaces del norte del Casanare nombrado por esta organización”.

Esta rueda de prensa ocurrió un día después del informe publicado por Noticias Caracol, en donde se revelaron los aportes que Sandra Navarro, esposa del narco Juan Carlos López, alias ‘Sobrino’, hizo a la campaña presidencial. En esa ocasión, Olmos salió en defensa de la campaña y explicó cómo manejaban los recursos y las cuentas.

“Nosotros le rendimos cuentas al doctor Osbaldo Cáceres y a la doctora Nancy Lara. Y en coordinaciones generales con el tema político a la doctora Sonia Bernal”, dijo el hoy candidato Joel Olmos.

Según los directivos de la Colombia Humana, Sonia Bernal y Nancy Lara eran las cabezas visibles de la campaña en Casanare, nombradas por resolución. En la misma rueda de prensa, Nancy Lara, actual delegada de la Colombia Humana en Casanare, afirmó que nadie podía recibir dinero a nombre de la campaña: “A nosotros como partido Colombia Humana nos tenían rotundamente prohibido desde la dirección nacional. Entonces, nadie, nadie de la Colombia Humana puede decir aquí que estaba autorizado para recibir recursos”, aseguró Nancy Lara.

Lo que no mencionó Nancy Lara es que el candidato con el que está al lado también tuvo contacto cercano con la esposa del capo, al punto de pedirle dinero para la campaña presidencial en Hato Corozal, Casanare. Así queda en evidencia en esta conversación del 27 de mayo de 2022, dos días antes de la primera vuelta presidencial.

Fecha: Mayo 27 de 2022

Sandra Navarro: ¿Usted se fue para el pueblo?

Joel Olmos: Sí, porque imagínate que nooo, Sandrita, me falta, me falta plata. Estoy recogiendo plata, adicionando, porque lo que dieron no alcanza para cubrir los gastos del último día. Ayúdenos con algo, Sandrita

Sandra Navarro: ¿Para qué?, para lo de los…

Joel Olmos: Para el día de elecciones

La esposa del narco le insistió al hoy candidato a la gobernación para qué necesitaba el dinero.

Fecha: Mayo 27 de 2022

Sandra Navarro: ¿Y eso es para refrigerios, o qué?

Joel Olmos: Comida, refrigerio, transporte de testigos. Y es que como en Hato Corozal son 14 urbanos y 17 rurales, entonces los refrigerios son costosos porque la mayoría de gente no vive en el sitio

Sandra Navarro: ¿Hablamos ahorita más tarde? Es que anoche pasé una noche perro, tosiendo toda la noche

Joel Olmos: Pero si ve que me puede ayudar, écheme la manito, Sandra

Sandra Navarro: Sí, pero ahorita más tarde

En la conversación, Olmos le cuenta a la esposa del narco sus aspiraciones con el nuevo Gobierno. Incluso, le pidió a ella apoyo para ser nombrado en un cargo público y le garantizó que si él llegaba trabajarían juntos.

Fecha: Mayo 27 de 2022

Joel Olmos: Presentar unas buena hojas de vida, porque eso toca es llevar hojas de vida para cargos buenos

Sandra Navarro: Yo no aspiro a ningún cargo, pero sí a algo bueno por ahí

Joel Olmos: No, Sandrita, si usted me apoya en algún cargo ahí trabajamos, porque la idea es meter personas, no solo a mí, meter personas de las nuestras en los cargos importantes del país

Sandra Navarro: Claro

Las aspiraciones de Olmos se vieron recompensadas con el respaldo del Pacto Histórico y la Colombia Humana a su candidatura para la Gobernación del Casanare.

Noticias Caracol buscó a Nancy Lara, pero no obtuvo respuesta. Joel Olmos, por su parte, reconoció que aunque conocía a la esposa del mafioso nunca le recibió plata, a pesar del audio en el que se escucha cómo le solicita colaboración.

“Ella nos colaboró acá y se puso la camiseta, eso no hay que negarlo porque eso no es un delito. La señora se puso la camiseta y salía a las calles, Ricardo, eso para nadie es mentira. Sería un mentiroso. Yo creo que usted tiene las fotos, pues obvio porque ella hacía parte de los grupos de trabajo. En esas movilizaciones uno, pues venga, ayúdenme con esto, ayúdeme con lo otro. Porque la campaña de Gustavo es una campaña austera, muy austera, sin dinero. Y yo creo que usted en ese audio puede entender y escuchar que nosotros no teníamos plata”, señaló.