Julián Gallo asegura que fuerza pública fue cómplice en secuestros de las FARC

"No solamente que la hubiesen sobornado, sino que participaban en las operaciones”, aseguró el exguerrillero a la JEP.

“Hay un caso de la brigada 13 del Ejército que es muy conocido. No recuerdo el nombre del oficial, creo que es Barrera, que aparece involucrado en secuestros. Está el caso del Gaula de Medellín también. Eso indudablemente se dio”, sostuvo el ahora senador de FARC.

Gallo precisó que hubo grupos al interior de las Fuerzas Armadas que secuestraban usando el nombre de las FARC, pero también que llegó el momento en que la delincuencia común plagiaba y les entregaba las víctimas a ellos.

Noticias Caracol también conoció la versión que Jaime Alberto Parra, alias ‘el Médico’, rindió ante la Justicia Especial para la Paz.

Habló del caso de Clara Rojas y el nacimiento de Emmanuel, su hijo, en pleno cautiverio. Un aprendiz le practicó la cesárea.

“Lo que el muchacho relata es que es un parto que está como retardado, entonces que solamente tiene la opción de hacerle una cesárea (…) él tenía la idea general, pero él nunca había hecho una cesárea, de pronto lo había practicado en un cerdo, por ejemplo”, cuenta Jaime Alberto Parra.

Y añade: “Cuando pasa el tema de Clara Rojas es que él dice: ‘yo no tuve otra opción, no pude ni avisar y en este momento no había quien hiciera este procedimiento, entonces me tocó a mí”.

Algunas de las versiones contadas por los exguerrilleros contrastan y causan indignación entre las víctimas.

Vea, además: Ex FARC dicen que, aunque ponían cadenas en el “pescuezo” a militares, los trataban con humanidad