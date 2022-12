La expansión de los nuevos paras luego de falsa desmovilización

En los eventos de la falsa desmovilización estuvieron funcionarios de la Gobernación de Antioquia, de Córdoba, de la Fiscalía y hasta Horacio Serpa, entonces ministro del Interior, además de los altos mandos militares, como el general Iván Ramírez, entonces comandante de la Primera División, Barrero y Sanabria, a quienes les llovieron elogios y condecoraciones por el supuesto logro.

“Eso fue hoy en día lo que se llama un positivo para el Ejército, para el gobierno también porque esas personas ya venían haciendo parte de las Autodefensas”, dijo Elkin Casarrubia, alias El Cura, alto mando del frente Bernardo Franco del EPL, y luego jefe de las Autodefensas en los Llanos y el Valle.

Publicidad

La casa Castaño organizó una especie de bolsa de exguerrilleros, hombres con experiencia en la guerra, que serían claves para la expansión paramilitar de finales de los 90, entre ellos el mismo Otoniel, su hermano, alias Giovanni y Marihuano. Los distribuyeron en los distintos frentes que las AUC estaban potenciando en medio país.

“Mandaron gente para Bolívar, para los Montes de María, mandan gente para La Guajira, para Santa Marta; ya comienzan a mandar gente para la costa, lo que era la costa y a nosotros nos dejan ahí. Queda Otoniel, Belisario, nos dejan en lo que era Apartadó, Turbo, Chigorodó, toda la parte montañosa ahí nos dejan a nosotros. Ya en el año 97, en julio del 97, hacen un grupo, nos recogen un grupo de 87 hombres y nos mandan al departamento del Meta. Mandan a Otoniel y a mi persona. A Tigre y a Marihuano”.

Pero el testimonio de Casarrubia no es el único que apunta a la falsa desmovilización. Varios exguerrilleros que participaron en ese proceso le confirmaron a la JEP esta versión. “A todos nosotros nos repartieron para diferentes zonas. Por ejemplo, metieron gente para, por ejemplo, para Dabeiba; metieron gente para Santa Rita de Ituango, o sea los repartieron a nivel nacional”.

Un exguerrillero de las FARC contó que él mismo, cuando ya se había cambiado de bando y era paramilitar, acudió a la falsa desmovilización para “limpiar sus antecedentes” y contribuir al supuesto falso positivo del Ejército. “El señor Ramiro Vanoy me llevó allá directamente donde Carlos Castaño, entonces me dijo ‘va a haber una desmovilización del EPL con el Gobierno, un proceso de paz con el EPL, entonces usted para que mire a ver si se desmoviliza, si tiene problemas para que resuelva su problema como guerrillero’”.

Publicidad

Otro desmovilizado del EPL confirmó que el Ejército prácticamente los entregó a tropas paramilitares: “Nos llevaron tropas del Ejército al planchón de Valencia. En el planchón de Valencia nos dejaron ahí en unos turbos, nos dejaron tirados en los turbos, ahí nos dejaron. Posteriormente, aparece un grupo armado en camionetas, nos recogen en esas camionetas y nadie sabía quiénes eran, y nosotros estábamos era asustados. Porque todo el mundo decía ‘¿pero estos manes armados quiénes son?’ No se identifican, son armas AK47, no son armas regulares de la Fuerza Pública”.

Y que luego los distribuyeron por todo el país. “Casi todos los desmovilizados de esa época, por no decir que todos, fuimos a resultar en manos de los grupos paramilitares. Que eso no fue ni siquiera decir '¿quiénes quieren, o quiénes van o quién no?'. Si no llegaban a la finca, llegaba Cero Cuatro, llegaba Doble Cero, era: 'necesitamos 20 muchachos, formen aquí'”.

Publicidad

Además de casi una decena de testimonios de los desmovilizados, la JEP cuenta con documentos que evidencian la farsa. Por ejemplo, una carta de julio de 1996 que le escribió el general Rito Alejo del Río al general Iván Ramírez, comandante de la Primera División, la que llevó a cabo la entrega.

Allí, le advierte a su superior que varios jefes del EPL y las Farc ya se habían entregado a las autodefensas. “Se ha podido establecer que desde el día 15 de julio de 1996 se están efectuando entregas de antisociales del EPL disidente a este grupo de antisociales de delincuencia organizada, entre los que al parecer se encuentra David Meza Peña (alias Gonzalo), Juan de Dios Úsuga (alias Giovanny) y un grupo aproximado de 30 bandoleros rasos”.

Y que incluso ya operaban como paramilitares. “Se ha podido establecer que los grupos de autodefensas están desarrollando un plan de reclutamiento orientado a desertores del EPL y las FARC, como sucedió con alias James, el cual se les entregó, siéndoles de gran ayuda para combatir los grupos subversivos (FARC - EPL- ELN)”.

Sin embargo, pese a que su comandante Iván Ramírez ya había sido informado de que eran paramilitares, meses después, la Primera División desmovilizó a Gonzalo, Giovanni y James como guerrilleros.

Publicidad

También hacen parte del expediente varias actas donde aparecen los nombres de los guerrilleros que supuestamente entregaron las armas en 1996. La JEP logró verificar que al menos 40 de ellos se desmovilizaron una década después durante el desarme de los paramilitares. Muchos de ellos participaron en las peores acciones violentas de la historia reciente del conflicto colombiano.