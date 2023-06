La incómoda candidatura de un general en la Embajada colombiana en Washington

El general retirado César Augusto Parra empezó a acercarse al presidente Gustavo Petro durante la campaña presidencial. El entonces candidato incluso lo mencionó en un trino que decía: "Bienvenidos generales (r) Parra, Huertas y Pinto, coronel Barrera y sargento Chala, entre otros. Una fuerza pública profundamente respetuosa de la Constitución, de los derechos y las libertades de toda la ciudadanía”.

El oficial retirado tiene una investigación activa en la Fiscalía por supuesta corrupción. Noticias Caracol tuvo acceso a las piezas del expediente contra Parra, en el que varios uniformados que estuvieron bajo sus órdenes lo denuncian por presuntamente malversar el dinero de la tropa para su propio beneficio.

Las pesquisas en su contra se remontan a 2017, cuando el entonces comandante del Ejército, el general Alberto Mejía, ordenó una investigación interna al recibir un documento con denuncias de este talante: “Mi general Parra es una persona que se aprovecha de su cargo y jerarquía para hacer lo que quiere. Aquí ha manejado las partidas todas antes en la Júpiter y hoy en la Brigada 12. No es justo, mi general, que el Ejército con sus partidas tenga que pagarle hasta el papel higiénico de su cabaña y eso no es lo más grave, él mete la mano en toda la contratación y aquí se le da el contrato a la persona que él diga, que normalmente son mujeres, y todo amarrado con personal civil influyente en el departamento”.

Las denuncias contra Parra fueron investigadas por la contrainteligencia del Ejército, junto a la Fiscalía, en la denominada operación Bastón, que ha sido una de las campañas internas más grandes que han hecho las Fuerzas Militares para depurar la corrupción en sus propias filas. Varios generales resultaron involucrados en supuestas ilegalidades y algunos salieron del Ejército durante la comandancia del general Nicacio Martínez.

Sobre Parra, recogieron testimonios como el de la asesora jurídica de la Brigada 12, en Caquetá, que Parra comandaba. Ella aseguró que, bajo órdenes del general retirado, direccionaba contratos para que se los ganaran personas ya escogidas. “Yo sólo sé que yo hago el proyecto, yo no hago absolutamente nada más. Yo monto el proyecto, amarro el proyecto y hago que se lo gane alguien, yo hago eso”.

La asesora de la brigada dijo que amañaban los procesos de contratación: “Entonces le decía a la señora 'venga, regáleme tres cotizaciones, obviamente usted es la que va a ganar, entonces haga las otras más altas'. Lo amarro, amarro las especificaciones técnicas, amarro el valor y se lo gana ella, eso hacía yo”.

La testigo dijo que ella cumplía con lo que el general le ordenaba. “Yo hice muchos proyectos para San José del Fragua ordenados por mi general Parra. Yo no hago nada si no me lo ordena él, porque era mi jefe”.

También contó que le advertía al general de las irregularidades. “Yo le podía decir a mi general: 'Mi general, venga, no pidamos una adición, mire que eso va a generar sospecha, no pidamos esa mierda'. 'Stefany, yo le estoy dando la orden, hágale'. 'Listo'”, dijo.

Un coronel que estuvo bajo órdenes del general César Parra también relató la supuesta pérdida del dinero destinado al combustible de los vehículos de una unidad militar: “Póngale cuidado del año pasado, antepasado, se robaron el combustible de la Júpiter. Mi general Parra era el comandante de la Júpiter, él se consiguió una partida especial, 15 millones, la desaparecieron”.

Las denuncias contra Parra hicieron que saliera del Ejército en julio de 2019 y hoy hacen parte de un expediente de la Fiscalía que lo investiga por supuesta corrupción.

La Fiscalía, por su parte, recolectó otros testimonios, entre esos figura el de un coronel que hacía parte de la misma división de Parra: “En diversas ocasiones como jefe de inteligencia de la Sexta División, recibí órdenes verbales del general Parra, para que con el rubro de gastos reservados pagara sus gastos personales en desplazamientos y también su celular personal, situación a la que me negué”.

Parra, por su parte, dice que las investigaciones hacen parte de una persecución en su contra porque él mismo es quien ha denunciado la corrupción dentro del Ejército. “Mi proceso después de cuatro años está enmarcado en actividades ilegales. La denuncia nace en Florencia con activación de unos policías judiciales que no hacían parte de la Corte Suprema. Va a Ibagué, donde el fiscal no tenía la categoría para investigarme, sin embargo, me investiga. Luego llega a la Corte y ya no tendría que tener ninguna validez porque es un proceso que nace en unos fundamentos que no deben ser”.

El general mencionó como uno de los artífices del supuesto complot al general retirado Alberto Mejía, quien ordenó las primeras investigaciones internas contra Parra. Por eso, Parra denunció a Mejía por injuria y calumnia ante la Fiscalía, pero el ente no encontró méritos en sus señalamientos y archivó el caso.

Parra también denunció, como parte del supuesto complot, a los investigadores de la Fiscalía que en un primer momento conocieron el caso, entre ellos, a Claudia Carrasquilla, conocida como la fiscal de hierro, que en ese momento dirigía la unidad contra el crimen organizado.

Sobre la exfiscal, Parra dijo: “Yo para la época era el comandante de la Sexta División, aforado constitucional. Me investigaron en una forma ilegal, ella ordenó mediante un documento abrir el proceso cuando el aforado tiene, es la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general la persona que debe hacer esta actividad. Ella aparentemente abusó de su poder para generar una investigación en contra mía”.

Carrasquilla dice que apenas tuvo noticia de que el general Parra estaba vinculado a la investigación, remitieron el caso a la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema, como corresponde cuando se investiga a un oficial de ese rango. Agrega que Parra y su defensa han intentado intimidar a los investigadores del caso.

“A raíz de esa investigación que se inicia, tanto el general Parra como el abogado Grijalba, comienzan una persecución contra el fiscal, contra el juez, contra los investigadores y contra mí como directora, incluso exponiéndonos en medios de comunicación como la revista Semana, diciendo que era un montaje que nosotros le habíamos hecho a él”, dice Carrasquilla.

El año pasado, mientras seguía con su defensa ante la Fiscalía, Parra empezó a acercarse a la campaña de Gustavo Petro. El 8 de junio, el entonces candidato presidencial le dio la bienvenida a Parra a la campaña con una foto en la que el general aparece junto a otros militares retirados, al exministro del Interior Alfonso Prada y al senador Iván Cepeda.

El 22 de abril de 2023, el general retirado se graduó de un curso en la escuela superior de guerra que realizan aquellos militares que fueron escogidos por el Gobierno para misiones diplomáticas en el exterior.

Recientemente, el Gobierno colombiano postuló a Parra para que se incorpore al cuerpo diplomático en Washington, donde aspira a ocupar un alto puesto, en el que estaría a cargo de temas de inteligencia y seguridad nacional, pese a las investigaciones por presunta corrupción que siguen en curso en su contra.

Noticias Caracol conoció que el Gobierno de Estados Unidos está revisando con lupa la situación de Parra antes de entregar el beneplácito oficial, último requisito para acceder al cargo.