La investigación contra un general que se perdió de los archivos del Ejército

La unidad investigativa de Noticias Caracol reveló el pasado 31 de mayo que el gobierno nacional iba a nombrar al general retirado del Ejército César Augusto Parra para ocupar un alto cargo en la embajada de Colombia en Washington relacionado con temas de inteligencia y seguridad nacional. La decisión la tomó el alto gobierno, pese a que el exoficial tiene abierta una investigación en la Fiscalía por presuntos actos de corrupción y fue objeto de otra investigación por parte de contrainteligencia militar.



Este noticiero reveló varias de las piezas de esas investigaciones. Uno los testimonios que comprometen al oficial retirado con supuestos actos de corrupción es el de una funcionaria que trabajó en la brigada 12, que él comandó: “Yo le podía decir a mi general: mi general, venga no pidamos una adición, mire que eso va a generar sospecha, no pidamos esa mierda. Stefany, yo le estoy dando la orden, hágale. Listo”. La testigo aseguró que amañaban contratos por orden del general: “Yo sólo sé que yo hago el proyecto, yo no hago absolutamente nada más. Yo monto el proyecto, amarro el proyecto y hago que se lo gane alguien, yo hago eso”.

Otro testigo habló de la supuesta pérdida de recursos para el combustible de los vehículos de una unidad militar que parra comandaba: “se robaron el combustible de la Júpiter, mi general Parra era el comandante de la Júpiter, él se consiguió una partida especial: 15 millones, la desaparecieron”.

Estas declaraciones, y decenas de evidencias más, fueron recopiladas por la contrainteligencia del Ejército en 2018 en la operación Bastón, una de las campañas internas más grandes que han hecho las fuerzas militares para depurar la corrupción en sus propias filas.

Después de que Noticias Caracol publicó el informe con estos y otros testimonios, el abogado Alirio Calderón, defensor de Parra, le envió un derecho de petición al general Luis Ospina, comandante del Ejército, preguntándole si Parra “había tenido injerencia" en la operación Bastón.



El jefe de contrainteligencia del Ejército, coronel John Jairo González, le contestó al abogado que Parra no había sido sujeto procesal de la investigación, es decir, que no fue investigado: “el señor general César Augusto Parra León no actuó como sujeto procesal dentro de la misma”. En otras palabras, el Ejército aseguró que la misión de contrainteligencia contra Parra no existió.

Los documentos perdidos

Aunque el Ejército aseguró que Parra no fue investigado en la operación Bastón, Noticias Caracol tiene en su poder todo el archivo de esa misión que demuestra que la operación de contrainteligencia contra el general retirado sí se realizó. ¿Por qué niegan la existencia de ese expediente? ¿Qué pasó con los archivos? ¿Fueron eliminados?

La operación Bastón, que comenzó en 2018, no tiene precedentes en las Fuerzas Militares colombianas. En ese momento, con la intención de depurar la institución, un grupo especializado de contrainteligencia puso la lupa en los altos oficiales.

Noticias Caracol tiene en su poder la copia de toda la operación. Un documento, por ejemplo, reseña las ocho misiones sobre generales de la República de las que estuvo compuesta Bastón. La misión Falange estuvo enfocada en el general César Augusto Parra.

Por otro lado, con la misión de contrainteligencia número 45 se abrió la misión Falange. El documento contiene los fundamentos legales para adelantar la investigación contra Parra: “mediante actividades de contrainteligencia se logró obtener información relacionada con las presuntas actividades irregulares sobre apropiación indebida de las partidas asignadas a la división VI y Brigada 12, y la adjudicación de contratos al interior de dicha unidad”.

Bajo el título de “bullets”, la contrainteligencia sintetizó las sospechas que tenían sobre Parra: “ordenó la estructuración de diferentes contratos los cuales no fueron ejecutados y fueron utilizados para realizar actividades irregulares”, dice el documento. Y, en un organigrama, identificaron la red de contactos con los que Parra habría interactuado cuando comandaba las unidades militares en Caquetá.

Estos son solo algunos de los cientos de archivos que componen la misión Falange. Allí también están incluidas las declaraciones de subalternos de Parra que hablaron sobre supuestas irregularidades. Por eso resulta inexplicable que la contrainteligencia militar, la misma que hizo la operación Bastón, hoy diga que el general Parra no estuvo entre los investigados.

Noticias Caracol buscó insistentemente al comandante del Ejército, general Luis Ospina, para preguntarle por qué no aparecen los archivos de la misión Falange de la operación Bastón, que implicaba al general Parra, pero no obtuvimos ninguna respuesta. También buscamos al general Parra y a su abogado, pero ninguno de los dos quiso referirse públicamente al tema.