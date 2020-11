Las 1.500 conversaciones interceptadas a Cayita Daza evidencian su poder y las peleas en el uribismo

Noticias Caracol tuvo acceso a las 1.500 conversaciones interceptadas a María Claudia Daza, más conocida como Cayita Daza y quien fuera mano derecha del exsenador Álvaro Uribe .

La secretaria privada del expresidente era su puente con la plana mayor del uribismo. Sin embargo, en marzo pasado renunció a su cargo y salió del país rumbo a Miami por cuenta de la ñeñepolítica.

Varios audios de ella y el ganadero José el Ñeñe Hernández, asesinado en Brasil el año pasado e investigado por sus presuntos nexos con la mafia, desataron el escándalo político.

En los diálogos, José el Ñeñe Hernández hablaba de meter bajo la mesa 1.000 millones de pesos para la campaña de Iván Duque.

Problemas con Luigi Echeverri

Publicidad

Los audios datan de abril y mayo de 2018, a escasos días de las elecciones presidenciales. Allí queda claro el malestar de varios pesos pesados del uribismo con Luigi Echeverri, gerente de la campaña de Iván Duque .

Juan Manuel Daza: Donde sacamos un poco de votos la gente está histérica con Luigi, en Cartagena están dolidos con Luigi, en todas partes tienen un pedo con Luigi.

María Claudia Daza: El trato, tú no vieras todo lo que le dijo Luigi a Ismael Namén, pero ¿sabes qué le dijo Ismael? "Cómase un cerro de mondá, que yo pongo lo que me da mi gana, venga a matarse conmigo". Imagínate, y Uribe no sabe eso. ¿Cómo te parece?

Juan Manuel Daza: No, con todo el mundo peleado. Entonces Uribe dijo: “no, así no es”, entonces lo llamó y le dijo “él en su puta vida ha hecho política pa’ que nos venga a dañar la política a los que sí la hemos hecho”. Como él está en una oficina y no tiene que salir a pedir un voto, le importa un culo.

María Claudia Daza: Qué bueno, qué bueno Juanma que pudiste hacer eso porque imagínate que Alicia en la reunión del comité, yo dije: "Ali, mira, esto no es de Iván solito, Ali, Uribe debe saber". "Caya, ¿pero pa’ qué se le dan quejas?". Ali, si no se le dan las quejas a él (Uribe), él no endereza porque Luigi no respeta a nadie, solo a Uribe, ni siquiera a Iván.

Según la charla, la molestia no solo era por el mal carácter de Luigi, sino sobre todo porque no había plata en la campaña ni tampoco publicidad y él no aceptaba el dinero que le ofrecían en las regiones.

Publicidad

María Claudia Daza: Juanma, es que todo es tan simple como esto. Hoy (Iván) tenía que ir en helicóptero porque son unos municipios. Pues Luigi dijo que Iván no iba porque el helicóptero no estaba reportado. No, marica, esta es una vaina loca. Con el tema de los topes él quiere ahorrar plata.

Juan Manuel Daza: ¿Plata? Los empresarios se están llevando la plata para otras campañas porque Luigi les dijo que no necesitaba.

María Claudia Daza: Cómo te parece, ¿ah? Entonces ya yo hablé con Nubia pa’ canalizar esa plata pa’l partido.

Cayita se refería a Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático . La charla continuó.

María Claudia Daza: Hay una cantidad de gente llamando y resulta que Luigi dice que no, que los tiene que examinar Amaya y que él dice que no, que ni las gracias porque él no se va a ensuciar con plata que no conoce. El tipo está loco (...) Y publicidad poquita, Juan Manuel. No va a gastar plata en eso.

Juan Manuel Daza: No hay.

Publicidad

María Claudia Daza: No hay. Y todo el mundo pidiendo publicidad. ¿Y él ya sabe, Uribe, que no hay?

Juan Manuel Daza: Ya sabe, yo le dije “estamos pasando pena”, que la gente en las regiones es la que está pagando de su bolsillo la publicidad.

María Claudia Daza: Ya mandaron un link, ya por lo menos el Ñeñe Hernández mandó a hacer una cantidad, 20 millones de pesos en publicidad pa’ regalar en Valledupar, que no hay, que da pena.

En otra conversación, alguien identificado como el Mono Dangond se quejaba porque Luigi Echeverri no dejó poner una valla de Iván Duque en esa ciudad.

Mono Dangond: Dile a ese güevonzazo que deje tanta güevonada, que aquí nadie…

María Claudia Daza: Me tiene aburrida, malparido.

Publicidad

Mono Dangond: Y qué, yo dije, yo dije: "pongan una valla de Iván Duque". No se puede.

María Claudia Daza: (...) El perro ese (Luigi) me tiene aburrida.

Mono Dangond: (…) Caya, yo estoy en un grupo de ganaderos Costa por Duque, hay 200 personas desde Caucasia hasta Punta Gallinas y todos con la misma queja. Vamos ganando, pero si seguimos así vamos a perder.

María Claudia Daza: Vamos a ganar por ósmosis. Te voy a contar: el presidente (Uribe) ya dijo: este señor va a hacer que nosotros perdamos, este señor no sabe de política, ya lo puso en su puesto y le vale huevo. El tipo está loco, pa’ que tú lo sepas (…) El tipo es además grosero con todo el mundo, el presidente está mamado de ese tipo, tú no te imaginas lo que está pasando aquí.

La propia Alicia Arango, hoy ministra del Interior, libraba una guerra en esa época con Luigi Echeverri por el manejo de la campaña y porque a colaboradores del uribismo en las regiones los denunciaba por la publicidad inconsulta que ponían.

Alicia Arango: ¿Sí supiste hoy lo que hizo (Luigi)? Me llamó Miguel Ángel, de Medellín, le puso una demanda ante el Consejo Nacional Electoral por haber usado publicidad sin autorización.

Publicidad

María Claudia Daza: Imagínate, ¿pero Uribe sabe eso?

Alicia Arango: Yo se lo dije hoy.

María Claudia Daza: Entonces yo creo que él (Luigi) no está bien de la cabeza.

Alicia Arango: No, no está bien de la cabeza.

María Claudia Daza: El tipo tiene un problema mental y la cosa va a estar difícil.

A pesar de los supuestos regaños de Álvaro Uribe a Luigi Echeverri, las pugnas internas en la campaña Duque al parecer cada día eran peores. El exministro Fabio Valencia Cossio no lo bajaba de monarca.

Publicidad

María Claudia Daza: Pero estoy muy preocupada porque yo a esto no le veo peso de ninguna manera, esto está como desubicado, en el partido todo Colombia pregunta con quién tiene que hablar, que la gente quiere participar y allá no hay teléfonos porque Luigi no puso teléfonos.

Fabio Valencia: No, es que eso es una monarquía absoluta. Es lo que dice el rey y no hay nada que hacer.

Valencia Cossio se refería al trato de Luigi Echeverri, que se evidencia en un audio de mayo de 2018:

Luigi Echeverry: Aló.

María Claudia Daza: Luigi, ¿en la campaña quién maneja el tema étnico, de indígenas y todo eso?

Luigi Echeverri: Hay distintas personas, ahora te averiguo quién más puede ser. Pero aquí hay una persona que conoce toda esa área…

Publicidad

María Claudia Daza: Porque le están escribiendo mucho al presidente para yo poderle mandar esa comunicación.

Luigi Echeverri: El tema étnico es una cosa, las negritudes son unos, o sea, eso ya está, se sabe quién es.

María Claudia Daza: Sí, aquí tenemos las sociedades tradicionales indígenas y tenemos las comunidades y corregimientos también de indígenas.

Luigi Echeverri: Por eso, indígenas y negritudes, qué más gente rara hay, ¿marcianos o qué?

Todo parece indicar que Luigi Echeverri controló cada gasto y cada peso de la campaña. Quizá por eso el Ñeñe Hernández hablaba de meter el dinero bajo la mesa. La gran pregunta es: ¿si no entró a la campaña a dónde se fue esa plata? Los audios sugieren que el dinero sí se recogió.

Publicidad

En una conversación del 2 de mayo de 2018, alguien identificado como Lucho le contaba a Cayita Daza lo que estaba haciendo el ganadero para garantizar la victoria de Iván Duque.

Lucho: El Ñeñe me dijo que había recogido con los amigos de Medellín, que estaban en su casa, 1.000 barras. Mil recogió.

María Claudia Daza: ¿Y qué va a hacer con eso?

Lucho: Va pa’ Bogotá a reunirse con ellos mismos esta semana, con 20 empresarios pa’ recoger otro billete, esta semana que llega a Bogotá.

María Claudia Daza: Sí, pero él no puede abrir su boca porque aquí no están recibiendo plata, imagínate tú. Eso es pa’l partido.

Lucho: Eso puede ser que te pongas de acuerdo con él.

Publicidad

María Claudia Daza: Que me llame, dile.

Lucho: Porque él, tú sabes que él habla todo, porque estaba bebiendo y me dijo…

María Claudia Daza: Regálame un poquito.

Lucho: Entonces tú tienes que ponerte de acuerdo con él a ver por qué lado se entrega esa vaina pa’ ver si queda algo. Porque me dijo que se había levantado con los manes que estaban ahí, con Jairo Pinedo y los dos más, 1.000 barras.

María Claudia Daza: Ojalá. Dios quisiera.

Mientras la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General indagan los pormenores de ese audio en particular, no hay duda es de la cercanía entre Cayita Daza y el Ñeñe Hernández, ganadero señalado como testaferro de la mafia, como se evidencia en una conversación del 24 de abril de 2018:

Publicidad

Ñeñe Hernández: Ajá, pa’ que te des cuenta cómo es la hijueputa vida.

María Claudia Daza: Así es la vida, cuando uno tiene billete, viejo. Pero, bueno, yo a ti te quiero pobre, gordo…

Ñeñe Hernández: No, no, nosotros somos más que hermanos, como el Negro Daza y el Capi.

De sus charlas se interfiere que hasta negocios tenían.

De hecho, el Ñeñe y su hermano José Gregorio Hernández, más conocido como Goyo, conocieron antes que cualquiera la agenda política de Iván Duque en el Festival Vallenato de 2018. Toda la organizó Cayita, con parrandas incluidas.

El propio Goyo fue el encargado de conseguirle el hospedaje en Valledupar al esquema de seguridad del entonces candidato y la exsecretaria de Uribe habló con el mayor que lo coordinaba.

Publicidad

María Claudia Daza: Yo aquí le consentí a su gente, pero no me contestan, estoy como preocupada. ¿Están sin señal o qué? A la Unidad Nacional.

Mayor: ¿A quién?

María Claudia Daza: A los de Protección que están aquí en Valledupar.

Mayor: ¿No les ha marcado?

María Claudia Daza: Hoy les he marcado, pero digo que anoche hasta la una de la mañana que quedaron ubicados, ¿verdad? ¿Usted ya habló con ellos?

Mayor: Sí, ya hablé con ellos.

Publicidad

María Claudia Daza: Y yo puse una persona de confianza mía y del candidato Duque, que es el mejor amigo de él de acá, de la infancia.

Mayor: Sí, señora.

María Claudia Daza: Que es el doctor Goyo, que los está llevando y trayendo porque es que yo lo que no quiero, mayor, es que esa agenda se filtre con nadie porque aquí esto es la locura, ¿oyó?

Finalmente, Cayita le agradeció a Goyo Hernández sus gestiones y que le comentó de ellas a Duque.

María Claudia Daza: Mira, muérgano, te llame para darte gracias y no me contestaste nunca.

Goyo Hernández: ¿Cuándo? Pero será que no me entró el teléfono, Caya.

Publicidad

María Claudia Daza: (...) ¿Y cómo se portó Iván contigo?

Goyo Hernández: No, hombre, si ese día que estuvimos ahí donde tu primo no pudimos hablar.

María Claudia Daza: (...) Pero el tipo de seguridad, fabuloso. Tienen un buen equipo.

Goyo Hernández: No, no, no, no, esos manes quedaron muy agradecidos.

María Claudia Daza: Sí, ellos todos me dijeron.

Goyo Hernández: No, y ellos te quieren mucho. Y yo les dije que si no es por Cayita pasan trabajo.

Publicidad

María Claudia Daza: Y eso es en todo el país, ¿oíste? Me toca defenderlos, pero además el mayor le volvió a decir, cómo se llama, al candidato, le dijo: "señor, si no es por el señor Goyo Hernández el equipo no habría tenido dónde dormir". Y me dijo Iván (Duque): “Caya, ¿a ti no te da pena?”. Le dije no, si Goyo es tu hermano, qué pena me va a dar.

Goyo Hernández: Claro, claro...

El poder de Cayita Daza

Era la mano derecha de Álvaro Uribe en el Congreso. En uno de los audios le dice a una de sus amigas las dos principales lecciones políticas que aprendió del expresidente:

María Claudia Daza: Yo he aprendido de mi jefe dos cosas: cuando hablo con alguien, hablo con un testigo, Monchi, a mí me ha ido perfecto en la vida así. Segundo, el enemigo hay que tenerlo al lado. ¿Me entiendes? Porque tú tienes que saber qué es lo que está pensando él. Y de esa manera él (Uribe) ha podido tener un poco de control sobre la gente que tiene a su alrededor.

Publicidad

Cayita era una especie de puente entre Luigi Echeverri, gerente de la campaña presidencial, y Álvaro Uribe. Todas las movidas del poder pasaban por su filtro.

Luigi Echeverri: El jefe (Uribe) mañana qué, que me dijo que una reunión mañana. ¿Dónde será?

María Claudia Daza: Bueno, no me ha dicho, pero estamos pendientes, era contigo y con Iván. (…) Él lo que no quiere es que se sientan en zona de confort, te adelanto.

Luigi Echeverri: Aquí no hay zona de confort, hermana, yo empiezo a las 4:30 de la mañana y hasta las once de la noche voy hasta Subachoque y duermo.

María Claudia Daza: Ah, no, viejo, no es por la comodidad tuya, es que nadie se vaya a confiar de encuestas. Es lo que él no quiere.

Cayita coordinaba reuniones, anticipaba encuestas y hasta determinaba qué dirigente debía acompañar a Iván Duque en sus correrías o reemplazarlo cuando no podía.

Publicidad

Pero también se movió para buscar votos en La Guajira. En uno de los audios, del 14 de abril de 2018, le contó a una amiga que visitó en la cárcel a la exgobernadora Oneida Pinto.

María Claudia Daza: Hoy por lo menos el esposo de la gobernadora de La Guajira, que es una señora de San Juan, creo, se está reuniendo con Daniel García ahora. ¿Quién hizo eso? Yo. ¿A dónde? En la cárcel, yo fui ayer a la cárcel. ¿Cómo te parece? Entonces, así son las cosas que uno funciona, sino que uno no anda hablando “yo coordiné, yo hice” (...) Unos votos que necesitamos, porque La Guajira necesitamos que sea de nosotros, sino Joaquín Gómez se mete ahí.

También hay varias conversaciones de Cayita Daza organizando encuentros de alcaldes en ejercicio con el entonces candidato Duque.

Otro episodio consignado en los audios involucra una investigación periodística que en 2018 hacía el portal Cuestión Pública. Esta se relacionaba con un apartamento que en 1979 Álvaro Uribe le vendió a un cuñado de los hermanos Ochoa Vásquez. Antes de publicar esa historia, el portal periodístico consultó al expresidente y a sus asesores, quienes se mortificaron en demasía.

Juan Manuel Daza: Es que tiene (Uribe) todo el derecho de estar rabioso. Cómo un apartamento que él compró hace 40 años y vendió cuando tenía 26 años, estos hijueputas pretendan que él les rinda explicaciones. Él puede rendir explicaciones de su trabajo como senador y como presidente, pero, jueputa, ¿40 años? Si están tan interesados en el apartamento que busquen ellos en su labor periodística las escrituras. Nosotros no tenemos por qué estarles facilitando el trabajo pa’ que nos vengan a dar clavo a nosotros.

María Claudia Daza: Increíble, no, Juanma, no hayan qué…

Publicidad

Juan Manuel Daza: Porque todo es porque él después le vendió el apartamento a un señor que se llama… (inaudible), que estaba casado con una señora Ochoa, que es hermana de los Ochoa mafiosos, pero ella no era la mafiosa sino los hermanos. Y por ahí es que quieren arman un escándalo.

Y ese mismo día, el propio expresidente Uribe le dijo a Cayita que no tenía por qué responder a la investigación de cuestión pública.

Álvaro Uribe: Hombre, eso era un miniapartamento cuando yo trabajaba en Bogotá.

María Claudia Daza: Cómo le parece, sí.

Álvaro Uribe: Cómo le parece.

María Claudia Daza: Es que ya no haya qué más averiguarle de su vida, ¿no, presidente? No tienen más oficio, sino ese. Eso tiene una mala intención, presidente, por eso se lo mandé, pa’ estar atentos a eso.

Publicidad

Álvaro Uribe: No, no les contesten a esos hijueputas y mándenle eso a José Roberto Arango.

Roces en el Centro Democrático

Varias conversaciones revelan las tensiones al interior del uribismo, como un audio entre Cayita y Clara María González, hoy secretaria jurídica de Palacio.

María Claudia Daza: Doctora Clara.

Clara María González: Qué hubo, Cayita, te llamaba para decirte que fallaron el proceso de pérdida de investidura a favor de Iván (Duque), ¿oíste?

María Claudia Daza: Qué emoción. Qué maravilla.

Publicidad

Clara María González: Qué emoción. Imagínate, y todas las estupideces que estaban diciendo Paloma y Barbosa, que medidas cautelares, que irnos en contra del Consejo de Estado, se ponían a trinar una cantidad de estupideces, porque no hicieron sino trinar.

Tampoco se salvó de las pullas de Cayita la propia Clara María, quien entonces estaba defendiendo a Uribe y a Duque en unos procesos judiciales:

María Claudia Daza: Juanma, pero esta hijueputa es más papista que el Papa, ¿no? Clara María.

Juan Manuel Daza: No, no, no, además que se vuelve loca con unas cosas estúpidas.

Y en otra conversación, Cayita habló con Alicia Arango sobre el senador Ernesto Macías:

Alicia Arango: Pero ¿qué tal lo de Ernesto Macías? Manda huevo. Manda huevo, ¿no?

Publicidad

María Claudia Daza: Macías es un comodín, Ali, él está en el agua fría y en la tibia.

Alicia Arango: Sí, pero es bien grosero, ¿no?

María Claudia Daza: Ah, no, grosero es porque no tiene cultura, Ali, ¿entiendes?

¿Pero qué responden algunos de los mencionados en los audios de Cayita Daza?

“Si manejar una campaña transparentemente, de acuerdo a una metodología, con una buena administración es ser monarca, mala persona, intransigente o inclusive un hijuetantas, como me trataron de decir, vaya y venga, entonces soy el más”, dijo sin pelos en la lengua Luis Guillermo Echeverri al escuchar las grabaciones reveladas por Noticias Caracol.

El exgerente de la campaña Duque señaló que nunca conoció a José ‘el ñeñe’ Hernández, que la ñeñepolítica es una ficción y que las cuentas se manejaron a rajatabla.

Publicidad

“No sé de qué mil millones hablan y yo no puedo responder por las cosas que haga la gente en la calle indebidamente, lo único que le digo es que los gastos de campaña se reportaron transparentemente, hubo una cuenta única, 17 controles, solamente dinero en cheque, no se manejó efectivo, solamente le recibí en primera vuelta a gente conocida, la campaña estaba financiada, no necesitábamos plata de nadie”, sostuvo.

Y añadió enfáticamente que “la señora Caya Daza nunca hizo parte del equipo de campaña ni tuvo ninguna función. A nadie, absolutamente a nadie le delegué la posibilidad de ir a tramitar recursos en ninguna parte; es decir, todos los recursos los aprobé yo y el comité financiero que tenía la campaña. Esa señora, está demostrado, abusó de la confianza que le dio el doctor Álvaro Uribe (…) Eso de la ñeñepolítica no es más que un cuento mediático que se han inventado”.

Echeverri insistió en que tiene la mejor relación con la ministra del Interior, Alicia Arango, a quien dijo respetar y apreciar, pero que es normal que en una campaña presidencial tan compleja a veces haya diferencias profesionales.

También desmintió que alguna vez el expresidente Uribe, tal como sugieren los audios de Cayita Daza, le hubiera reprochado el manejo de la campaña.

“Yo tengo una gran amistad con el doctor Álvaro Uribe, tengo por él un respeto inmenso, él es un hombre transparente (…) y nunca me hizo un reclamo ni me solicitó absolutamente nada. De manera que eso es completamente falso”, recalcó.

Por su parte, el congresista del Centro Democrático Juan Manuel Daza sostuvo que el manejo de los recursos por parte de Luigi Echeverri.

Publicidad

Sobre ‘el ñeñe’ expresó que “la opinión que tengo hoy en día me la he forjado hablando con aquellas personas que sí lo conocían y compartían con él y he llegado a la conclusión que han llegado muchísimos de quienes eran sus amigos: era una persona un poco fanfarrona”.

Al ser preguntado por la conversación en la que se refirió en términos despectivos a los periodistas que investigaban un negocio del expresidente Uribe, dijo que su reacción fue por “impulsos emocionales, sentimientos de impotencia, de dolor, de ver a una persona a quien yo quiero mucho angustiada y mortificada porque sacan una noticia sin haber pedido su versión, su opinión, solo con el fin de atacarlo y perjudicarlo en ese momento electoral que estábamos viviendo”.

Por su parte, Iván Cancino, abogado de María Claudia Daza, señaló que su clienta nunca gestionó recursos para la campaña Duque y menos con el señor ‘ñeñe’ Hernández.

Añadió que tampoco hizo otras gestiones políticas, como ella afirma en las conversaciones.

“María Claudia Daza no tiene por qué explicar al país nada, ella se presume inocente, es a la autoridad a la que le corresponde decirle cuál fue el supuesto y presunto delito que cometió y probárselo”, señaló.