Las confesiones de David Char sobre corrupción electoral

El exsenador David Char Navas conoce bien las intimidades de la corrupción política en el Atlántico. “Allá no existe la democracia, allá lo que existe es una compra de conciencia”, sostuvo.

Tras someterse a la JEP, donde reconoció sus alianzas con grupos de autodefensa y está en proceso de reparación a las víctimas, Char Navas relató cómo, desde hace 30 años, tres casas políticas se han repartido el poder y los contratos en la región y dio nombres y apellidos que hoy cobran relevancia por cuenta del escándalo del momento: el caso Aida Merlano.

“Las tres casas más importantes del Atlántico eran la familia Name, la familia Gerlein y la familia Char (…) Todos estos grupos tenían su contratista. Por ejemplo, la familia Name, detrás de él siempre estuvo su hermano, que es David Name, que era la persona que se encargaba de la contratación que consiguiera su hermano como senador. Así como en la familia Gerlein manejaba la contratación, toda, Julio Gerlein (...) Y, como le dije, ahí había concentración de poder y estos eran los que manejaron el departamento del Atlántico hasta hoy, hasta hoy, inclusive, 30 años después siguen manejando las mismas casas. Obviamente el (grupo) más fortalecido hoy es la familia Char en el Atlántico”, señaló.

En esa diligencia de septiembre de 2019, David Char Navas , primo del precandidato presidencial Alejandro Char y de su hermano, el senador Arturo Char, detalló las prácticas de la compraventa electoral de las que fue testigo y auspiciador en las campañas que lo llevaron al Congreso en 2002 y 2006.

La más sofisticada era el carrusel electoral. Según dijo, no había necesidad de pagarles a los líderes, sino a quien contaba los votos. “Era un voto seguro, pero más costoso, pero no había que hacer ningún trabajo con ningún líder porque aquí tenía metida la mano la Registraduría. Había gente dentro de la Registraduría que ponía al servicio la venta de mesas”.

En otras versiones reservadas, cuyos audios están en poder de este noticiero, Char Navas mencionó protagonistas concretos de estas maquinarias corruptas. Advirtió, por ejemplo, que, en la familia Gerlein, la plata la manejó siempre Julio, pero de la entrega de materiales de construcción para comprar líderes supuestamente se encargaba el excongresista Jorge Gerlein, fallecido en 2016.

“Estoy hablando de bolsas de cemento, estoy hablando de bloques, eso era para las casas de los líderes o para mejorar la zona donde el líder tuviera la cantidad de votos. El señor Jorge Gerlein era el que llevaba los camiones y los parqueaba en la zona y los entregaba a los líderes, obviamente un porcentaje antes de la votación y el otro porcentaje normalmente lo entregaban después de que verificaran que los votos entraran”, contó.

Luego, aseguró que fue testigo de cómo, hace 20 años, el excongresista Eduardo Pulgar compraba votos en Barranquilla. En aquella época, Pulgar era concejal y hacía parte de su grupo político. Hoy está condenado por tratar de corromper a un juez de la República.

Una vez en la cárcel, Pulgar dijo que se enfermó. Así quedó registrado en una audiencia ante el Consejo de Estado en la que señaló: “Soy una persona hipertensa, manejé toda mi presión desde que me detuvieron hace nueve meses en 180, 110. Me enviaron por vía médica tres Xanax al día”.

Según Char Navas, fue Pulgar quien hace dos décadas le presentó a Laureano Acuña, un líder de barrio que trabajaba para la casa Gerlein y que hoy es un poderoso senador del Partido Conservador. Char Navas quería que Acuña trabajara con él, pues sabía cómo se movía entre los votantes.

“En mi ejercicio de Cámara, yo tuve como candidato al Concejo, que se vino para mi grupo, al señor Laureano Acuña. Laureano es una persona que, pues, es conocida en el Atlántico que maneja mucho esta forma de comprar votos”, dijo.

No obstante, los Gerlein no se lo dejaron quitar. De hecho, ya le habían entregado plata para su campaña. Y aunque Char pagó ese dinero para liberarlo del compromiso, al final, Acuña se quedó con sus padrinos políticos de siempre.

“El señor Julio Gerlein ya le había entregado 40 millones de pesos. Él tenía que devolverle esa plata al señor Julio Gerlein y yo le entregué al señor Laureano Acuña 40 millones de pesos para que se viniera al equipo mío. Y él me aceptó el dinero. Pero los Gerlein sabían que estaban perdiendo a un buen líder. De hecho, ya era concejal de Barranquilla. Y él después me pidió́ que lo excusara, pero que él tenía que regresar a las toldas de los Gerlein”, relató el testigo.

Las referencias de David Char Navas sobre Laureano Acuña, más conocido como el ‘Gato Volador’, resultan más relevantes que nunca, pues este senador enfrenta un escándalo de marca mayor por cuenta de varios audios en los que presuntamente está cuadrando una estrategia de corrupción electoral.

En uno de ellos se le oye decir: “¿Qué es lo que quiero que entiendas, viejo Massa? Que el Atlántico es más costoso que cualquier otro departamento (...) A revisar qué es lo que tenemos que movilizar aquí en el Atlántico pa poder movilizar 70.000 votos. Como mínimo, tenemos que comprar 70.000 votos”.

En los audios, publicados por el abogado Miguel Ángel del Río, Acuña habla, al parecer, con el actual candidato a la Cámara Edison Massa. Dicha conversación habría sido grabada hace tres meses. Al tiempo que Acuña supuestamente organizaba un fraude electoral, también participaba en una sesión virtual del Senado de la República. Una parte de esos audios, en poder de este noticiero, así lo demuestran.

En su momento, Acuña para su charla con Massa e interviene ante la plenaria. “Este proyecto de ley, este que estamos hoy aprobando, esta conciliación que estamos aprobando hoy, se dio origen (sic) debido al estallido social que se dio meses atrás”, se le oye decir.

La Corte Suprema de Justicia citó a versión libre esta semana a Laureano Acuña, quien además hoy oficia como presidente de la Comisión de Ética del Senado.

“Para nosotros es muy satisfactorio que la Corte Suprema de Justicia llame a versión libre al señor Laureano Acuña por los audios, por esos audios donde de una manera grotesca, palmaria y evidente se hacen manifestaciones de intercambio de favores, intercambio de favores entre la burocracia y la mafia electoral, con el fin de conseguir votos”, indicó Del Río.

Las conexiones entre este escándalo y el episodio de Aida Merlano resultan evidentes. Para no ir muy lejos, la fórmula a la Cámara por el Atlántico de Laureano Acuña hoy es Adriana Blanco, quien aparece en el expediente de Aida Merlano y a quien la Corte Suprema ordenó investigar.

Noticias Caracol buscó al senador Acuña, pero al cierre de esta edición no había sido posible contactarlo. Sin embargo, en entrevista reciente con la W Radio, Acuña se declaró inocente, dijo que nunca habló de comprar votos, sino de colocar votos y dio a entender que en Bogotá no entienden cómo se habla en la costa.

David Char Navas nunca hizo política con sus primos Char Chaljub. Su tío Fuad Char nunca le dio su bendición. Por eso, armó rancho aparte y alcanzó tanto poder que, en su momento, en Cambio Radical era él quien daba los avales en la costa. Hoy, sin embargo, está colaborando la justicia. Tiene muchas verdades y en la JEP lo están oyendo.