Las denuncias de Gustavo Moreno contra fiscal que investiga el cartel de la toga

El exfiscal Luis Gustavo Moreno ha sido el testigo estelar en el expediente del cartel de la toga. Gracias a sus confesiones la justicia ha podido reconstruir el rompecabezas de una organización criminal que torció y engavetó procesos en la Corte Suprema de Justicia a cambio de jugosas sumas de dinero.

Por cuenta de sus delaciones dos exmagistrados ya fueron condenados: Francisco Ricaurte y Gustavo Malo . Y hay dos más en capilla: Leonidas Bustos y Camilo Tarquino.

Tarquino, expresidente de la Corte Suprema , fue acusado por la Fiscalía en diciembre de 2019 de integrar este cartel de corrupción y, en específico, de haberle pedido 20 mil millones de pesos al exgobernador Alejandro Lyons para sacarlo de sus apuros judiciales por el saqueo a Córdoba. Dinero que iría a parar al cartel y, en particular, según el expediente, a Leonidas Bustos. Como Lyons no aceptó, al parecer, Tarquino se volvió su enemigo.

Las grabaciones de la DEA entre Alejandro Lyons y Luis Gustavo Moreno en Estados Unidos retratan este episodio: “Me pidieron 20 mil barras por resolverme un problema, ajá, y yo no tengo pa pagar eso, Tavo, y la gente se molesta”, le contó Lyons a Moreno en junio de 2017.

Más allá de si Tarquino resulta culpable o inocente, tal como él mismo proclama, el lío hoy tiene que ver con la fiscal encargada de ese caso: Flor Alba Torres.

Según Luis Gustavo Moreno, ella debió declararse impedida en este proceso, pues en el pasado fue cercana al exmagistrado Leonidas Bustos. Incluso habrían trabajado juntos en la Universidad Libre.

“Yo no puedo decir que la doctora Flor Alba haga parte del cartel de la toga. Eso no lo puedo decir, pero sí puedo decir que es muy amiga del doctor Leonidas Bustos. Cuando el doctor Leonidas Bustos fue jefe del departamento de Derecho Penal, la doctora Flor Alba era una de las profesoras de la universidad y fue muy amiga y seguramente sigue siendo muy amiga del doctor Leonidas. Yo tengo muchas dudas y muchas preocupaciones que hoy una fiscal como la doctora Flor Alba no se haya declarado impedida en el caso del doctor Camilo Tarquino, amigo personal del doctor Leonidas Bustos, principal protagonista del cartel de la toga”, señaló Moreno.

De acuerdo con su relato, durante el lanzamiento de uno de sus libros en Cartagena en el año 2015, la hoy fiscal Torres estuvo departiendo una noche con ellos en un conocido restaurante de la zona amurallada. En la celebración estuvo Francisco Ricaurte, condenado ya a 19 años de prisión por su participación en este esquema de corrupción.

“No solo eso, en Cartagena, ella, el doctor Francisco (Ricaurte) , la hermana del doctor Gustavo Malo y otras personas compartimos juntos. La doctora Flor también fue cercana al suscrito y a mí sí me genera mucha preocupación que la doctora Flor Alba hoy adelante un juicio en contra del doctor Camilo Tarquino, juicio al que ya comparecí como testigo y debo advertir que quedé sorprendido con el interrogatorio. Un interrogatorio que debió haber durado por lo menos dos horas se redujo a 20 minutos. Donde yo pensé que me iban a preguntar muchas otras cosas del cartel, preguntas que nunca llegaron”, añadió el testigo.

El exfiscal anticorrupción se refería a la declaración que él rindió el pasado 21 de junio durante la audiencia de juicio del exmagistrado Camilo Tarquino. Para Moreno, la fiscal Torres debería apartarse de este expediente.

“Es absurdo que esto pase, es absurdo que esto siga pasando y es absurdo que una persona como esta no se declare impedida. Ella fue cuota del doctor Leonidas en la administración del fiscal general Montealegre. Fue cuota del doctor Leonidas Bustos, así hoy todo el mundo diga que no. Yo fui asesor contratista por cuenta del doctor Leonidas y el doctor Francisco Ricaurte. Todo el mundo sabe la burocracia y las cuotas que tenía el doctor Leonidas en la Fiscalía del doctor Eduardo Montealegre. Y la doctora Flor Alba era una de ellas. Y hoy es una de las personas que adelanta un juicio en contra de un amigo personal del doctor Leonidas Bustos. Eso es lamentable y preocupante”, remató Moreno.

Noticias Caracol se comunicó con la Fiscalía para tener respuesta a estas inquietudes. A través de un comunicado la entidad señaló: “La doctora Flor Alba Torres fue designada fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia cuando el proceso contra el doctor Camilo Tarquino estaba en curso y asumió el cargo con escrito de acusación radicado.

Por no existir causal de impedimento, la fiscal continuó el trámite y el proceso dentro de la programación dispuesta por el juzgado de conocimiento. La funcionaria manifiesta que su relación con el doctor Leonidas Bustos se limitó al ámbito académico, por ser ambos profesores de la facultad de Derecho de la Universidad Libre”.

Flor Alba Torres fue nombrada fiscal delegada ante la corte en marzo de 2016. Dos años después salió del cargo, pero en marzo de 2020 regresó a la entidad con Francisco Barbosa.

Poco antes, en diciembre de 2019, otra fiscal, Norma Angélica Lozano, acusó a Camilo Tarquino por el cartel de la toga. Era ella quien había investigado el caso, pero no pudo seguir con éste porque salió de la Fiscalía tras el cambio de administración en 2020. En su despacho fue nombrada Flor Alba Torres y por eso le correspondió a ella seguir con el juicio contra Tarquino.