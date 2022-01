Los audios que enredan a un abogado

José Nelson Yate es un pensionado de la Policía que hoy está procesado y detenido en su casa por homicidio. Ocurrió en abril de 2021 en el barrio Luis Carlos Galán en Engativá. Según la Fiscalía, frente a la casa de Yate, en un carro, unas personas estaban haciendo mucho ruido a altas horas de la noche. Yate llamó a la Policía y una patrulla les impuso un comparendo. Poco después uno de los amonestados tiró una piedra a ese domicilio que habría herido a la esposa del expolicía. En respuesta, al parecer, Yate disparó desde la ventana su revólver hacia el carro.

Una persona falleció y dos más quedaron heridas. Hasta ahí, un caso más de los miles que hay en Colombia. Pero unos audios aportados por el expolicía detenido hoy son la piedra angular de una denuncia muy grave por supuesta extorsión contra el abogado que representa a las víctimas. Se trata de José Luis Torres, quien el día de la imputación de cargos contra el expolicía solicitó con vehemencia que fuera enviado a la cárcel.

“Aquí hubo un homicidio y no podemos, bajo ninguna circunstancia, aplaudir un hecho para que lo manden pa’ la casita como si nada hubiera pasado. Por la sociedad, por la ley y la Constitución, por el presupuesto objetivo, yo solicito que la medida de aseguramiento esté bajo los términos de una medida intramural”, dijo entonces Torres.

Al final, a José Nelson Yate se le otorgó la prisión domiciliaria y su juicio continúa. Pero hoy son varios audios grabados por él los que cobran protagonismo. Así empieza uno de ellos, de más de 16 minutos, del 5 de agosto pasado. Allí, Yate habla con el abogado José Luis Torres, según reza la denuncia.

José Luis Torres (abogado de víctimas): Bueno, señor Yate, yo a usted lo llamo para hacerle una proposición, pero es personal.

José Nelson Yate (expolicía detenido): Dígame, doctor.

José Luis Torres (abogado de víctimas): Es una cuestión mía personal, no es nada de los clientes. Qué le parece si de pronto yo lo ayudo, ayudarlo significa manejar el tema jurídico en el proceso. Y de una de pronto decirle que aplazo la audiencia de mañana.

Según el denunciante, el mismo José Luis Torres, que con tanto ahínco pidió cárcel para él en abril pasado, cuatro meses más tarde, en agosto de 2021, le habría pedido dinero a cambio de ayudarle en su proceso. En concreto, para retirar una audiencia que el abogado Torres había pedido para que un juez revisara si Yate debía seguir o no detenido en su casa.

“Cuando estábamos preparando esa audiencia, justo dos o tres días antes, nuestro cliente nos avisa que el abogado José Luis Torres Martínez lo ha llamado telefónicamente y le ha hecho exigencias dinerarias para retirar la audiencia. Lo que le dice es: ‘Yo puedo retirar la audiencia, esa audiencia la gano, pero la puedo retirar siempre y cuando usted me ayude a mí con 5 millones de pesos’”.

Lo dice Daniel Cardona, abogado del denunciante. Según él, su cliente José Nelson Yate grabó esa y dos llamadas más del abogado Torres porque había notado comportamientos irregulares en él. La conversación continúa así:

José Luis Torres (abogado de víctimas): ¿Vale la pena quedarse quieto y que de pronto que se lo lleven para la Modelo y las consecuencias no solamente emocionales para usted sino para su señora? O sea, ¿tengo o no tengo la razón?

José Nelson Yate (expolicía detenido): Lógico, doctor, usted tiene la razón.

José Luis Torres (abogado de víctimas): (...) Pero yo no quiero que (esto) trascienda a su abogado.

José Nelson Yate (expolicía detenido): No, tranquilo, doctor, tranquilo.

José Luis Torres (abogado de víctimas): Porque usted sabe cómo es el tema, esto es delicado, esto es delicado, así como se lo dijo el juez. Yo porque soy un atrevido y me atreví a llamarlo. De pronto Dios me está mandando y él le está respondiendo a usted en sus oraciones, de pronto Dios me está mandando a darle un mensaje. No hay amenaza, no hay coerción porque estamos hablando chévere, estamos hablando sin presión, pero póngase la mano en el corazón y de pronto yo le diga: “Oiga, consígame 5”, y continúo ahí. Desisto, ni siquiera la aplazo, desisto (de la audiencia). Es que yo no sé por qué usted no aprovecha estos mensajes, porque yo me siento un mensajero, yo creo mucho en Dios.

De acuerdo con el audio, el abogado de las víctimas habría ido mucho más allá.

José Luis Torres (abogado de víctimas): Es más, me atrevo a decirle que más adelante yo podría orientar a su abogado también y si yo veo que sigo en este negocio sería una excelente ayuda para la teoría que van a hacer ustedes. ¿Por qué? Porque me quedo callado, no presento pruebas. ¿Me entiende lo que le quiero decir?

José Nelson Yate (expolicía detenido): Sí, doctor, sí, yo le estoy entendiendo, pero usted me está diciendo cinco, ¿pero cinco de los grandes o…?

José Luis Torres (abogado de víctimas): No, póngale cinco millones, pero usted me puede decir: “Doctor, le tengo esta propuesta, le doy 3 y después le doy los 2”, y usted me va siguiendo ayudando (sic) y yo lo ayudo. Esa es una buena propuesta, pero eso es entre usted y yo.

Al final, incluso, en el audio se oye que quien sería el abogado de las víctimas le dice al expolicía que no sea tacaño.

José Luis Torres (abogado de víctimas): Vea, usted está en la casa, maestro, por la gloria de Dios, usted está en la casa porque la fiscal se equivocó en solicitar la medida. ¿Pero hasta cuándo va a estar en su casa? Discúlpeme que le diga: no sea tacaño, maestro, es su vida, es su libertad, es su tranquilidad en su casa (…) Pero si usted me dice que no, tranquilo, o sea, estoy seguro de que vamos a seguir siendo amigos.

José Nelson Yate (expolicía detenido): (...) Lamentablemente en este momento estamos nosotros en ceros en el bolsillo y por eso he tomado las decisiones que he tomado, doctor.

El 6 de agosto pasado, el expolicía detenido José Yate formalizó la denuncia contra el abogado Torres y aportó todos los audios y los documentos de la presunta extorsión. Y tres días después, el 9 de agosto de 2021, durante la audiencia de acusación contra el expolicía, sus abogados pusieron en conocimiento del juez 25 del circuito Romel Arévalo estos hechos. El funcionario señaló: “Es gravísimo lo que usted está denunciando en esta audiencia, una denuncia de tan semejante envergadura como una extorsión”.

El 9 de septiembre pasado, durante la audiencia preparatoria contra el expolicía y ante la presencia de una de las víctimas de este, Elizabeth Jaramillo, el juez Arévalo puso de presente este episodio y le preguntó a ella si quería que este abogado la siguiera representando, pues tenía el deber de informarle de esta denuncia. Entonces fue Troya.

“Esa situación que no se puede hacer, los abogados no pueden solicitar dinero, y no estoy diciendo que el doctor José Luis sea culpable o no, en este momento no tengo elementos de juicio para negarle, pero sí es mi deber decirle a usted que el abogado al que usted pretende darle poder le solicitó 5 millones al señor José Nelson Yate Rodríguez”, dijo el juez mientras le hablaba a la víctima acreditada en la audiencia. En ese momento fue interrumpido por el abogado Torres: “Su señoría, un momentico, usted me está acusando delante de mi cliente y yo no voy a permitir, con todo el respeto que usted se merece, que me mancille mi nombre usted”.

La molestia del abogado Torres creció a tal punto que le gritó al juez. “Un momentico, yo fui muy claro y yo pido que escuchen: no le estoy diciendo a usted que usted es culpable”, señaló el juez. Torres le contestó ofuscado: “Sí, su señoría, yo me siento ya mancillado por usted, porque usted está señalándome delante de mis clientes. Discúlpeme, su señoría, usted me está señalando y me está acusando, usted me está acusando y está dando por cierto algo del señor abogado (del expolicía) y yo no lo voy a permitir. No lo permito, su señoría, es mi reputación la que está en juego y usted no ha creído en mí, no señor, es mi reputación, es mi dignidad, es mi derecho a la defensa”.

El juez Arévalo le exigió calma y prosiguió con su advertencia a la víctima de esta delicada denuncia. Torres insistió: “Usted está presumiendo que soy culpable, usted no puede presumir que soy culpable”. El juez añadió: “Yo a usted lo he dejado hablar. Otra situación particular y ya me veré forzado a tomar otras medidas. Elizabeth, es muy delicado lo que está pasando en esta audiencia; sin embargo, tú tienes la facultad: si tú crees en tu abogado, si no tienes ningún problema, otórgale poder y yo lo reconozco”.

A pesar de la controversia, la víctima le mantuvo el poder al abogado denunciado.

Sobre esta polémica, el abogado Daniel Cardona sostuvo: “Hay que respetar la majestad de la justicia, estaba alzándole la voz, estaba siendo bastante desobligante con la persona del juez”.

Noticias Caracol habló con José Luis Torres, pero no accedió a una entrevista. Sin embargo, dijo que ya no está en ese proceso, que no ha sido notificado de ninguna investigación, que no conoce ningún audio de supuestas conversaciones entre él y el expolicía procesado, que jamás ha pedido dinero y que siempre actuó en derecho. Y finalizó con una sugerencia: según él, la noticia aquí no es él sino por qué un hombre señalado de matar a una persona está en detención domiciliaria.

En 2021, la Comisión de Disciplina Judicial sancionó a 678 abogados por faltas en el ejercicio de su profesión. Desde noviembre pasado, la Fiscalía 310 seccional de Bogotá está investigando las denuncias contra el abogado Torres y la Comisión Seccional de Disciplina decretó práctica de pruebas en el proceso disciplinario para junio de este año. Es decir, para dentro de seis meses.

Entre tanto, el abogado Torres, que asegura ser inocente, podrá seguir litigando.

