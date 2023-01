Los narcos no paran en el paro

En medio de las manifestaciones y los bloqueos que tienen al país en medio de una crisis social, los narcotraficantes han encontrado una oportunidad para exportar toneladas de cocaína. La Unidad Investigativa de Noticias Caracol revela interceptaciones e informes de inteligencia de agencias antinarcóticos colombianas y extranjeras que revelan cómo las organizaciones criminales se aprovechan de la crisis social.

En medio de uno de los paros más prolongados en Colombia, los narcos están de fiesta. La Policía, la DEA y la Fiscalía les siguen la pista a interceptaciones como esta, en donde queda en evidencia cómo en medio del caos las mafias han encontrado vías alternas para sacar sus cargamentos de droga.

Interlocutor 1: ¿Por dónde nos piensa tirar usted? Porque ¿sabe qué estoy pensando yo? Que yendo para Tuluá no hay cómo pasar por el can.

Interlocutor 2: Nosotros pasamos sin problema (…) si me pregunta a Tuluá, nosotros pasamos (...) nosotros seguimos ese curso qué día.

Interlocutor 1: Cuando nosotros vinimos qué problema tan hijuemadre porque luego se entró todo eso (…) De todas maneras como usted nos va guiando, nos va diciendo para dónde volteamos, por dónde cogemos...

Debido a los bloqueos, los criminales están sacando la droga por las trochas que se han quedado sin control debido a que la fuerza pública está concentrada en atender las protestas derivadas del paro.

Según informes de inteligencia a los que tuvo acceso Noticias Caracol, “el litoral marítimo del Pacífico colombiano se establece como zona de confort para la producción de cocaína, así como para el tráfico internacional de drogas a través de la vía marítima, teniendo en cuenta la concentración de capacidades institucionales en las principales ciudades de la región (Cali, Popayán, Pasto, Tumaco y Buenaventura)".

Un documento de la Armada Nacional asegura que el 75% de los operativos contra el narcotráfico se han concentrado en el Pacífico, justamente una de las regiones más afectadas por los bloqueos. Ese altísimo porcentaje deja en evidencia una gran actividad por parte de las organizaciones narcotraficantes en esa zona.

El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, alerta por qué las cifras reflejan altos movimientos de droga.

“Se ha incautado en este mes un 17% más de cocaína lo cual, con los datos que tenemos de inteligencia e investigación criminal, nos indica que sí hay una mayor actividad en el tráfico de estupefacientes internamente y hacia el exterior”, señaló.

Desde que comenzó el paro, las autoridades han incautado 22 toneladas de cocaína, sin contar con alijos colombianos interceptados en países extranjeros. De hecho, cuando apenas estaba comenzando el paro nacional fueron incautadas 2 toneladas de cocaína escondidas en bananos colombianos en el puerto de Guayaquil, el 3 de mayo. La droga, al parecer, iba rumbo a Rusia.

La última operación ocurrió el 25 de mayo, cuando 446 kilos de cocaína fueron interceptados en la isla de Providencia. El caso alcanzó alta notoriedad porque se trataba de una avioneta relacionada a una empresa cuyos socios serían Fernando Escovar y Miguel Jaramillo, este último esposo de la humorista Alejandra Azcárate.

Para burlar los controles, la tripulación aseguró que llevaban ayudas humanitarias. Ese argumento quedó desvirtuado al inspeccionar la carga, pues la Policía del aeropuerto de Providencia lo que descubrió fue la droga. El piloto y el copiloto -Juan Camilo Cadena Botero y Harold Darío Rivera- fueron capturados.

(En contexto: A la cárcel, tripulación de narcoavioneta donde también hallaron más de $100 millones)

¿Cómo logró salir este cargamento del aeropuerto de Guaymaral, considerado un aeropuerto alterno a El Dorado de Bogotá y que en teoría está bajo el control de la Aerocivil?

Lo más inquietante para las autoridades antinarcóticos es que este caso es apenas la punta del iceberg de lo que está ocurriendo en un centenar de pistas clandestinas que operan en diferentes regiones del país.

La Fuerza Aérea colombiana calcula que en el país existen 107 pistas ilegales. Los departamentos con mayor número de aeródromos ilegales son: Antioquia con 38 pistas, La Guajira con 31, Cesar con 22 y Valle del Cauca con 8. En el último mes, durante el paro, fueron incautadas en diferentes países de Centroamérica 3 toneladas de cocaína que se cree salieron de estas pistas.

La fiesta de los narcos no solamente está ocurriendo en los cielos; de acuerdo a un informe de la Armada Nacional, en los mares también se ha registrado un notorio incremento de tráfico de drogas.

"Efectuando comparación con las incautaciones en el mismo periodo del año 2020, el número de eventos marítimos de narcotráfico revela un aumento del 200 por ciento y con relación al total de incautación de estupefacientes se observa un aumento del 195 por ciento", señala la Armada.

“Lo que estamos viendo en términos policiales es que en unos sitios en donde hay cultivos, en donde hay presencia de estos grupos armados organizados, FARC, ELN, Clan del Golfo, están procesando mayor cantidad de droga, en lo que nos dice inteligencia, con el ánimo de traficarla y exportarla”, aseguró el general Vargas.

Mientras el país está paralizado, los narcos no paran. ¿Quiénes están detrás de estas estructuras?

Informes de la DEA revelan que tanto en el occidente como en el oriente del país las disidencias de las FARC lideradas por ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’ están utilizando a algunos campesinos para que se movilicen y puedan sacar provecho de la situación.

“La intención de estos narcotraficantes está orientada a distraer la atención de la fuerza pública y aumentar la producción de cocaína que representa su principal músculo financiero", señala el documento.

“Concentrar a la fuerza pública en la atención del paro tiene sus costos. En términos de fuerza pública que no va a ser destinada no solo a la persecución al narcotráfico sino también a organizaciones armadas que controlan territorios periféricos”, señaló Gustavo Duncan, investigador y profesor de la Universidad Eafit.

El Clan del Golfo, la organización narcotraficante más grande de Colombia, también está pescando en río revuelto del paro.

“Empezaron a salir unos volantes en la zona de Urabá donde estos delincuentes invitaban a la comunidad indígena y campesina a salir a marchar y protestar en las cabeceras municipales para que la operación Agamenón salga del nudo de Paramillo. La comunidad no escuchó ese llamado ni esa amenaza de estos delincuentes”, explicó el general Fernando Murillo, director de la Dijín.

Aunque son muchos los narcos que están aprovechando el caos, otros no han corrido con la misma suerte. El 22 de mayo fue enviado a prisión Juan José Valencia Zuluaga, alias ‘Falcon’ o ‘Andrea’, uno de los señalados hombres más poderosos del Clan del Golfo.

“Este es un delincuente reconocido en el bajo mundo, quien generaba una cantidad exorbitante para el financiamiento de esta organización, y estoy hablando que son más de 60 mil millones de pesos que ponía para el combustible del narcotráfico”, indicó Murillo.

A alias ‘Falcon’ le incautaron un arsenal de armas y 14 vehículos de alta gama, avaluados en 6.000 millones de pesos.

La crisis social que ha dejado la pandemia y luego el paro tiene un ganador indiscutible: los narcos. Prueba de ello, es el alarmante aumento de incautaciones que se elevaron en un 37% en lo corrido de este año, con 329 toneladas de sustancias ilícitas incautadas.

Los decomisos de cocaína subieron un 22%, los de heroína un 20%, los de marihuana un 13% y los de base de cocaína se elevaron un 12%.

Si bien es mucho lo que cae en manos de las autoridades, la triste realidad es que de acuerdo con los estándares internacionales la droga que se incauta corresponde a tan solo el 20% del total de la cocaína que finalmente logra llegar a su destino.