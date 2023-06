Los pecados del representante a la Cámara Juan Loreto Gómez

Al cumplir un año en el congreso, Juan Loreto Gómez, representante a la Cámara por La Guajira, ha brillado más por sus escándalos judiciales que por sus debates políticos.

Llegó al Congreso por ser el heredero de la curul de su madre, la exrepresentante María Cristina Soto, más conocida como ‘Tina’. La corte la tiene investigada porque considera que buena parte de los 40.300 votos que la llevaron al Congreso en el 2018 fueron producto de un fraude electoral.

Lo que pocos saben es que para que Loreto Gómez pudiera emerger en la política tuvo que hacer verdaderas maromas que le permitieran esquivar el coletazo del proceso contra su madre. Habría llegado, incluso, a acuerdos con varios implicados en el robo de los votos para frenar el caso y manipular a los testigos.

Así se extrae de una grabación en poder de Noticias Caracol en la que se escucha a Loreto Gómez reunido con dos de los señalados como coordinadores de la compra de los votos durante la campaña de su madre.

“Yo quiero decirles eso, yo estoy aquí como su amigo y para decirles que de esta tenemos que salir juntos en el sentido hermano ¿de qué? de que si tu me dices ‘no joda hermano, tú te vas a defender a ti y me vas a dejar tirado’. No. Si tú quedas tirado caemos nosotros al lado tuyo enseguida, no hay otra forma”, señaló el representante durante el encuentro.

A la reunión, que se llevó a cabo en octubre del 2020, asistió el exdiputado Simón López, quien aparece en decenas de grabaciones en poder de la Corte Suprema negociando cargos, contratos, promoviendo invasión de tierras y hasta cuadrando traslados carcelarios. También asistió Ades Aramendis quien, según las grabaciones, está a cargo de coordinar los pagos en efectivo. Ambos tienen su centro de operaciones en Maicao.

Durante el encuentro, los implicados hablaron de cómo callar a los testigos para entorpecer las investigaciones.

Ades Aramendis: Resulta que cuando mandaste los primeros 5 millones de pesos, hermano, te soy sincero, nosotros no sabemos en qué se gastó eso, no sabemos en qué se nos fue. Fuimos llegando a la gente, todo hp, y pinté algunas vainas hermano, hay un hp José Bohórquez fue el primero que declaró (..). Simón fue el que habló con él, porque yo soy un poquito más conciliador que Simón.

Simón López: Yo cojo y veo que está es pendiente de la bandidez, y le dije: 'Donde tú llegas a hablar mal de mi allá y te quiebro perro hp'.

Juan Loreto Gómez: Estos manes (los abogados) cuando fui la semana pasada me dijeron: 'Compa, salió excelente, qué bien, ustedes manejaron a los manes'.

La grabación deja en evidencia que Ades Aramendis convenció a varios testigos de Hatonuevo, La Guajira, para que recibieran instrucción sobre lo que debían declarar ante las autoridades.

Juan Loreto Gómez: No aparecían.

Simón López: ¿Los de Hatonuevo?

Juan Loreto Gómez: Sí, no querían.

Ades Aramendis: No, si es que ellos me llaman en nombre tuyo faltando un día, faltando dos días. No, que a mí me dijeron que te llamara a ti Ades, esta gente para que hablara contigo por la cuestión de que allá fueron bastantes a declarar. Yo aguante, nos vamos para donde Alejito, él andaba con Juan Iguarán allí en Hatonuevo. Entonces él empezó a preguntar y empezó a decir: ‘Oye ven acá, pero si les mandan unos manes para ayudarlos, los van a preparar, qué van ustedes a ponerse a pelear, vengan a esa vaina’. Entonces ellos decían: ‘No, lo que pasa es que estos manes nos quedaron mal’. El man les decía: ‘Ustedes están pensando esas vainas. Ponte las pilas porque los van a guardar es a toditos’.

Uno de los apartes más reveladores de la reunión está relacionado con la influencia que dijo tener Juan Loreto Gómez en la Fiscalía, donde la investigación por la compra de los votos duró dormida por más de tres años.

Juan Loreto Gómez: Es que mira, te voy a decir el procedimiento es, la ponen hoy y mañana la coge este ¿cómo se llama? Néstor Humberto. Enseguida tan, tan, Fiscalía 37 de Bogotá que no sé qué, donde logramos dormir el proceso que tenemos nosotros como personas naturales.

Con lo que no contaba el congresista es que la Corte Suprema iba a darle un giro radical al caso con la legalización de miles de interceptaciones telefónicas que hoy tienen a esta red entre las cuerdas.

Juan Loreto Gómez: Nosotros nos dimos cuenta cuando la corte nos notifica. Porque si yo me hubiese dado cuenta de ese tema antes yo lo mato en Fiscalía. Yo voy a Fiscalía y lo mato.

Ante este nuevo escenario, la estrategia del clan Soto cambió, llegando al punto de ofrecerles a todos los implicados la defensa del mismo grupo de abogados que defiende a Tina Soto.

Juan Loreto Gómez: Esto es como si fueran siameses, hermano, estos manes no son baratos.

Simón López: ¿No son qué?

Juan Loreto Gómez: No son baratos porque están para cubrir a todos, tanto a tí como a Tina.

Ades Aramendis: Nosotros le hicimos la pregunta y ellos nos dijeron que ellos no eran abogados de nosotros sino de ustedes.

Juan Loreto Gómez: No, porque es que lo que sucede es que el tema del poder, lo que pasa es que allá se durmió, si se mete el poder allá reactivamos el proceso. La idea cuál es, demostrar que no hay nada en el proceso, aquí se va a salvar hasta el mismo Pulgar.

El audio de la reunión también pone al descubierto el papel protagónico que tiene un viejo conocido en la narcopolítica de La Guajira. Carlos Alberto Lopesierra, alias ‘Ñeco’, hermano del conocido 'Hombre Marlboro' reapareció como una especie de padrino de varias casas políticas.

‘Ñeco’ fue extraditado en el 2004 por los mismos cargos de narcotráfico por los que había sido enviado a los Estados Unidos Santander Lopesierra.

Hoy, ‘Ñeco’ vive en Barranquilla pero desde allí juega sus cartas políticas en La Guajira. De hecho, es considerado como una especie de poder a la sombra detrás de varios clanes poderosos. Así lo deja en evidencia la grabación obtenida por Noticias Caracol, en la que el exdiputado Simón López se refiere a una reunión que sostuvo con él en octubre de 2020.

Simón López: Yo estaba en Barranquilla este fin de semana y tuve la oportunidad de hablar con Ñeco Lopesierra, tú lo conoces (...). Es que Ñeco es mi hermano.

Juan Loreto Gómez: ‘Ñeco’ también es mi llave, él te pudo hablar bien de mí.

Simon López: Es que Ñeco me habló bien de ti, es por eso que al final me dijo: 'No joda pero habla bien con él, cuadren la vaina, tal tal'.

Gracias al Ñeco Lopesierra, Simón López y Juan Loreto Gómez se acercaron para conciliar sus diferencias económicas por las deudas que quedaron de la campaña de Cristina Soto en el 2018. Pero no solo eso, el Ñeco también le extendió su apoyo a Simón López para que pudiera afrontar la investigación judicial por compra de votos. Y para ello habría convocado a una reunión nada menos que con magistrados del Tribunal Superior del Atlántico.

Simón López: Él me lleva pa’ allá y vamos allá a la casa. Y ahí llamó a unos manes que son magistrados del Tribunal Superior de ahí, del Atlántico. Entonces, yo los puse en contexto porque yo quiero asesorarme, porque yo ese cuento de estar uno metido en este bonche y vaya uno a terminar preso. Uno me dijo: 'Hábleme con confianza que yo soy amigo de Ñeco, yo soy llave de él, tan tan y sacaron una botella de vino y empezaron a pegárselos ellos porque yo no iba a beber'. Me dice el man: 'Aquí pueden suceder dos vainas, Simón: o tú te acoges a sentencia anticipada para que arregles tu vaina o tú ves a ver cómo es que está el tema con los abogados o nosotros te ponemos un abogado'.

Producto de las interceptaciones telefónicas hay dos investigaciones en la corte: una, contra Tina Soto, que espera su juicio en libertad, y otra contra el exsenador Eduardo Pulgar, quien también habría puesto plata para compra de votos en La Guajira. Pulgar fue condenado en otro proceso a cuatro años de cárcel por sobornar a un juez.

Contra el hoy congresista Juan Loreto Gómez solo existe una compulsa de copias por este caso, a pesar de que tuvo un papel tan protagónico en los pagos a esta estructura delictiva, que las deudas que dejó la campaña de su madre se las cobran es a él.

Simón López: Nosotros necesitamos que nos reconozcan la plata que nos quedaron debiendo de la campaña.

Juan Loreto Gómez: ¿Cuánto? ¿Cuánto fue eso?

Ades Aramendis: 93 barras.

Simón López: Eso fue un compromiso que usted hizo en campaña y al final no nos dieron la plata.

Juan Loreto Gómez: Mano, lo podemos hacer más o menos en tres o cuatro contados.

Simón López: Danos la platica de una vez. ¿A ti suave y a nosotros complicado? Danos la mitad ahora y la otra mitad más adelante. Si tú quieres no nos mandes nada y nos das un contrato.

Juan Loreto Gómez: Si yo tuviera contratos a la mano.

Simón López: Tú eres el alcalde.

Juan Loreto Gómez: Eso sí toca es a la espera del otro año, cuando arranque.

Consultado por Noticias Caracol, el representante aseguró que Simón López y Ades Aramendis son militantes del Partido Conservador y como tal están en disposición de trabajar para los candidatos del partido. Noticias Caracol le preguntó si hubo pagos para ellos a lo que respondió: “No, no, no. Yo no participé en el debate electoral del 2018, yo participé en el debate electoral de 2022”.

El representante tampoco recordó la reunión que revela este noticiero: “Octubre de 2020… no recuerdo en el momento la verdad”, dijo.

El representante manifestó que quería hablar con sus abogados antes de continuar respondiendo a las preguntas de este noticiero y no volvió a llamar.

El aterrizaje del representante Loreto Gómez en el Congreso ha tenido otros tropiezos. Hace solo dos meses, el vehículo que la UNP le asignó para su seguridad fue detenido con 175 cartuchos para fusil.

Según el congresista, un tercero tomó el carro sin su consentimiento. El conductor resultó ser Juan José Madiedo, el firmante de un contrato de interventoría por 21.000 millones de pesos con la alcaldía de Barrancas. Alcaldía que está en poder del primo del congresista: Iván Mauricio Soto.

Sobre cómo van las investigaciones contra Loreto Gómez no hay noticia. Lo que sí se sabe es que el clan Soto está imparable consiguiendo respaldos políticos para intentar poner gobernador y alcaldes en La Guajira.

Llama la atención una reciente fotografía. En su última aparición, Tina y Loreto fueron fotografiados en una reunión política junto al llamado ‘Hombre Marlboro’ que lanzó su precandidatura a la alcaldía de Maicao y tiene mucho poder en la política de la región.