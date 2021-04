“Jamás he felicitado a nadie por un delito”: Margarita Cabello sobre lo ocurrido en La Modelo

Una semana antes de la emisión del informe ‘Los rastros del horror’, que reveló detalles desconocidos de lo que ocurrió en el motín del 21 y 22 de marzo del 2020 en la cárcel La Modelo, Noticias Caracol pidió una entrevista con Margarita Cabello Blanco para conocer su posición frente a este hecho como exministra de Justicia y actual procuradora general.

Sin embargo, la funcionaria no concedió la entrevista y después de la publicación del informe contactó a Noticias Caracol pidiendo un cuestionario.

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló este domingo un informe especial que contenía los momentos más impactantes del motín en La Modelo. Son 270 horas de grabación de las cámaras internas del penal, documentos forenses y testimonios desconocidos de los protagonistas de esa noche hicieron parte del especial.

Frente a los hechos que dejaron 24 muertos, la entonces ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco , pronunció en su momento la siguiente frase felicitando a la guardia del Inpec.

Nos salvaron de tener en las calles de la ciudad en estos momentos tan críticos a más de 5.000 privados de la libertad y con todo lo que nos podría causar de angustia. No se imaginan el orgullo que es para mí decir no hay, no hay uno solo fugado. Ante semejante arremetida, lo que ustedes hicieron no tengo cómo agradecérselos, de verdad que me siento orgullosa y que no estoy cansada de mandar los Twitter agradeciendo y diciendo que el cuerpo de custodios del Inpec son valerosos, silenciosos, que están luchando por la seguridad de nuestro país. Voy a las 4:30 a una reunión con el presidente y con ministros y lo voy a reiterar para que ustedes lo sepan. No crean que es, como dicen en mi tierra, zalamería.

Esta es la versión sobre ese audio que da ahora Margarita Cabello Blanco, actual procuradora:

La grabación publicada por ustedes, donde se escucha mi voz, fue totalmente descontextualizada. Jamás he felicitado ni felicitaré a nadie que cometa un delito ni una infracción disciplinaria. Pensar eso es un exabrupto. Lo que expresé fue un reconocimiento a la labor de un grupo reducido de guardias quienes impidieron la fuga de 5.000 privados de la libertad.

José Miguel Vivanco, director para Las Américas de Human Rights Watch , dijo a Noticias Caracol que la procuradora le anunció que se había declarado impedida para investigar el caso de La Modelo. Ella, como exministra de Justicia, fue la superior jerárquica del Inpec, entidad que ahora responde en investigaciones disciplinarias por estos hechos.

Sin embargo, el impedimento hasta ahora no se ha tramitado y esto es lo que responde la actual procuradora.

Con José Miguel Vivanco tuvimos una conversación sobre mi impedimento y quiero decirles, y que quede claro, que no soy yo como procuradora quien tramitará ni decidirá ese proceso. Como procuradora no puedo opinar sobre los expedientes que están en investigación. Pero eso sí, desde el momento de mi posesión, impartí órdenes a mis funcionarios de actuar con transparencia. Será la justicia penal y los funcionarios delegados de la Procuraduría, quienes tomarán la decisión legítima en su momento.

Cabello Blanco aseguró que como ministra de Justicia no tuvo conocimiento de ninguna alerta sobre los motines que estaban fraguando los presos en las cárceles del país.

Fui enterada de lo que ocurría en las cárceles del país en el momento en que sucedieron los hechos. Es importante aclarar que el Inpec es una entidad independiente del todo y que por tanto la ministra no es parte de ese tipo de actuaciones. Reitero que hice un reconocimiento pequeño a un grupo de custodios que evitó la fuga de cerca de 5.000 privados de la libertad. Es importante recordar que se estaba frente a un plan criminal de fuga en 17 cárceles, coordinado y orquestado para afectar la institucionalidad del país. Como lo dije anteriormente, la ministra no manejó ni impartió instrucciones al Inpec.

Las respuestas de la procuradora hacen parte de un cuestionario, porque la funcionaria se negó a dar una entrevista.