Narcotraficantes estarían haciéndose pasar por indígenas para no cumplir sus condenas en prisión

Narcotraficantes están usando una modalidad criminal para eludir el pago de sus condenas en cárceles comunes e incluso para no ser extraditados, pues estarían comprando franquicias para hacerse pasar como indígenas.

“Estas personas estarían trabajando en tres niveles. Un primer nivel, lograr conseguir la documentación necesaria a través de falsificaciones, pero también a veces incluso en ayuda con comunidades indígenas, para ser reconocidos como indígenas de alguna comunidad, de algún resguardo”, señaló Andrés Tobón, exsecretario de Seguridad de Medellín.

Tobón identificó a cinco jefes de las bandas criminales más poderosas del Valle de Aburrá que han pedido los traslados asegurando ser indígenas.

“En un segundo momento, después de lograr este reconocimiento, pasarían hacia su juzgado de ejecución de penas correspondiente a solicitar que, como se trata de una persona que se encuentra en condición de pertenecer a una etnia, entonces pase a la jurisdicción indígena y sean trasladados al resguardo”, agregó el exsecretario de Seguridad de Medellín.

Uno de los falsos indígenas sería alias ‘Tombito’, señalado jefe de la banda Los Triana. Sus registros judiciales muestran que el pasado 4 de enero se autorizó su traslado.

“Autoriza el traslado solicitado por el sentenciado indígena Maximiliano Gil Durango, de la cárcel municipal de Rionegro, Antioquia, al cabildo indígena Kwesx Yu Kiwe, ubicado en el municipio de Florida, Valle del Cauca”, indica el registro judicial.

Noticias Caracol habló con Yen Yróchez, gobernadora del resguardo Kwesx Yu Kiwe en 2021 y 2022.

“Nosotros no distinguimos personas de Antioquia como lo refieren ni siquiera tienen apellidos indígenas, no están en nuestras bases censales y, en el 2022, nunca se ha solicitado que se ingresen personas. Incluso, el resguardo de nosotros trata de ser muy cuidadoso sobre esos temas porque no estamos de acuerdo con que los derechos de los pueblos indígenas sean aprovechados por otras personas que tienen otras intenciones”, aseguró Yróchez.

Andrés Tobón también ha recibido información sobre presuntas falsificaciones.

“Yo no creo que sea un asunto de carácter estructural de la justicia indígena, de ninguna manera, creo que se trata de asuntos particulares, y de hecho no se puede suponer de entrada que cualquier resguardo indígena que haga parte de estos procesos tiene un negocio con cada narcotraficante. De hecho, uno de los tres resguardos que menciono aparentemente estaría siendo sujeto de falsificación por parte de estas estructuras criminales”, indicó Tobón.

Otro caso es el de alias ‘Pirry', condenado a 11 años de cárcel y quien fue señalado por las autoridades como el supuesto jefe de sicarios de la banda El Mesa. Sin embargo, también logró que le autorizaran el traslado.

"Autoriza el traslado del sentenciado Jhonatan Alexander Castrillon al cabildo indígena ubicado en Quinchía, Risaralda”, dice el registro judicial de alias ‘Pirry’.

Alias ‘Albert’, supuesto alto mando de Los Pachelly, es uno de los delincuentes que no ha logrado la autorización de traslado, pero está en proceso.

"Se abstiene de emitir pronunciamiento de fondo respecto del traslado del sentenciado Albert Antonio Henao Acevedo a resguardo indígena", señala el documento.

También estarían en el trámite alias ‘el Perro’ y alias ‘Néstor’, ambos de la banda El Mesa.

La práctica, aunque parece estar en auge, no es nueva, puesto que decenas de capos del narcotráfico han intentado incluso, a través de falsas acreditaciones como indígenas, evadir la extradición a Estados Unidos.

Esta vez, según las denuncias, estarían dispuestos a pagar hasta 100 millones de pesos para lograr una certificación como miembros de una comunidad indígena.