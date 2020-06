No callan más: actrices colombianas de teatro denunciaron el acoso sexual sufrido en sus carreras

Por primera vez, en nuestro país, las actrices de teatro dan el primer paso para hablar del acoso sexual que vivieron en las escuelas y que siguen viviendo en su vida actoral.

Fue la periodista Mariángela Urbina Castilla, del portal ‘Las Igualadas’, del Espectador, la que corrió el telón y dio voz a los secretos que durante años han callado las artistas en Colombia.

“Juliana tenía 15 años y estaba en un ensayo con Felix Londoño, fundador del teatro El Trueque de Medellín. Estaban a solas y Londoño, quien le doblaba la edad, la tiro al suelo y ‘bluyineó’ a la fuerza con ella. Ella gritó y, por fortuna, un actor entró. Juliana considera que la salvo de una violación”, con esta historia empieza la fila de lamentables confesiones.

Mariángela inició la investigación a comienzos de este año cuando pensó que podría llevar su libro ‘Mi Navidad en un psiquiátrico’ a las tablas, pero terminó estrellándose con una realidad oculta en el Teatro Nacional, en Bogotá.

“A comienzos de marzo se acercó a mí una actriz con un testimonio, era una denuncia de violencia sexual hacia este director con el que yo venía trabajando (...) Decido cancelar el montaje e informar al teatro las razones que me llevaron a hacerlo”, explicó la periodista.

Su denuncia interna no tuvo ningún efecto. Le sorprendía saber que el movimiento #MeToo en Hollywood, que desató una tormenta mundial en el 2017 cuando las actrices empoderadas terminaron poniendo a directores famosos entre las cuerdas de la justicia, no tuviera ningún coletazo en Colombia

Sin embargo, decidió continuar con la investigación y logró consolidar once denuncias anónimas, con un común denominador: casi todas habían sido acosadas a muy temprana edad.

“Carla, Paula y Sofía vieron como Santos se aprovechaba de las escenas de sexo para tocar a las chicas sin su consentimiento. De hecho, cuentan que en uno de los ensayos una de las actrices debía hacer una escena sexual con uno de sus compañeros. Cuentan que Santos le dijo al actor que se hiciera a un lado, pues él mismo haría la demostración y le tocó las tetas fuertemente, a pesar de que la actriz estaba visiblemente disgustada”, contó Urbina.

Las denunciantes son anónimas por el temor a ser estigmatizadas en su labor actoral y su vida personal. La siguiente es el testimonio protegido de una actriz que dice que fue acosada junto con sus compañeras en la escuela del Teatro Nacional en el 2015.

“Yo empiezo a expresar, siento que este señor tiene una obsesión conmigo (...) Empezamos a hablar y a darnos cuenta de que somos ocho chicas en un montaje y ninguna se siente bien. Todas expresamos incomodidad con los hechos que pasaron (...) Entonces hablamos con una profesora y ella nos dijo: ‘Eso no es normal, están viviendo una situación en que este señor las está acosando a todas’”, relató la víctima.

Con episodios de acoso más fuertes, la investigación logró consolidar tres casos en Medellín. Otra actriz protegida asegura que fue acosada a sus 15 años en 2006: “En algunas ocasiones me tiraba contra la pared, me lamía el rostro, apretujaba su cuerpo contra el mío. Me sentía asqueada, le tenía muchísimo miedo a Charly (...) Eventualmente escuchábamos gritos de algunas de nuestras amigas diciendo: ‘No Charly, no Charly’”.

Charly es el personaje que representaba Londoño. Estas denuncias tienen algo en común:

1. Todas son actrices de teatro.

2. Todas ocurren en lugares hostiles pata ellas.

3. Sus relatos coinciden en que se sentían angustiadas, confundidas, no entendían si esto era normal y luego se sintieron culpables.

Cuatro actrices rompieron el silencio y se atrevieron a llevar sus casos al sistema penal.

“Las mujeres tienen mucho miedo. Que cuatro de ellas hayan decidido acudir a la justicia es un avance grandísimo (…) En casos de violencia sexual solo hay un 1 % de condenas y las mujeres tienden a ser revictimizadas dentro del sistema penal”, señaló la periodista.

¿Por qué no denunciaron?: por miedo. Las que lo hacían a nivel interno del teatro, afirman que sus casos fueron débilmente tramitados, y cuando expusieron sus casos a las autoridades, afirman, la justicia fue inoperante.

Al hablar con las directivas de los dos teatros implicados: el Teatro Nacional se abstuvo de dar declaraciones a los medios y aseguró que sí lo hará en sus redes; mientras que la directora del teatro El Trueque, Ana María Otalvaro, se pronunció.

“Desde el primer momento que conocimos, nuestro equipo se reúne y decide apartar a José Félix de la entidad para que así él atienda los requerimientos legales y poder separar la entidad de lo personal. Iniciamos con el cambio de representación legal, un proceso que coincide con la declaratoria de la cuarentena y que culminamos de manera virtual a mediados de mayo. Nuestra entidad abre las puertas para el diálogo y la reconciliación para reparar a las personas que fueron agredidas por algún miembro de nuestro equipo”, dijo la vocera.

El canal Las igualadas tiene claro su aprendizaje frente a las actrices víctimas de acoso sexual.

“El silencio ha sido el cómplice fundamental y justiciero del acoso sexual en el abuso del teatro y la televisión en Colombia. Si bien en el video que presentamos no hay denuncias del mundo de la televisión, sí sabemos que existen y han empezado a escribirnos sus testimonios, pero todavía no se atreven a decirlo públicamente. Lo consideran peligroso para su carrera, e incluso, para sus relaciones personales”, denunció Mariángela.