“Nunca me he sentido grande”: David Manzur, el genio del arte, habla de su legado

David Manzur Lodoño, oriundo de Neira, Caldas, es uno de los más grandes pintores de Colombia. El único artista vivo de la década de los 20, como lo fueron también otros grandes de la talla de Grau, Obregón, Negret y Villamizar. Precisamente, se cumplen 70 años de su primera exposición individual y a sus casi 93 años trabaja 8 horas al día. Ha sido testigo de los grandes acontecimientos del siglo XX. Sobrevivió al COVID-19 y el único achaque que lo toca es una tendinitis que le dio por trotar 5 kilómetros diarios. Sigue pintando obras de gran formato con el pulso firme y la memoria intacta.



“Nunca me he sentido grande, nunca me he sentido impredecible, al contrario, vivo interrogándome a mí mismo, vivo dudando mucho, y así será para que yo pueda seguir buscando a través del trabajo a ver si de pronto hago algo bueno”, dijo en entrevista con Noticias Caracol.

La próxima semana, el maestro David Manzur asistirá a la cena de gala del Museo de Arte Moderno de Bogotá, donde le rendirán un homenaje. La cena será servida en una vajilla de Corona que lleva una de sus obras: La dama en caballo de hierro, con el apoyo de Vístete de Colombia. Los recursos que se recauden va al museo.