Otro joven señala de acoso a Fabián Sanabria: “Empezó diciéndome que yo tenía cara de gatico”

Se conoce otra acusación contra el reconocido profesor Fabián Sanabria. En entrevista con Noticias Caracol, Joan, exalumno de la Universidad Nacional, decidió romper su silencio sobre el presunto acoso que sufrió a la edad de 21 años. Su testimonio se suma al del joven Steeven López, quien denunció penalmente al docente y por cuyo caso ya se le imputaron cargos.

“Él empezó diciéndome que yo tenía cara de gatico, que lo que pasaba con los gaticos es que eran muy rabiosos y necesitaban consentimiento, entonces, que me dejara consentir. Estas fueron como las primeras palabras de acoso, como que ‘¡ey!, Fabián, yo no quiero ser irrespetuoso contigo, pero a mí me gustan las mujeres’, y me dio rabia que me empezara a acosar habiendo tenido una relación profesional tan buena. Yo dije: ¿en qué momento esto se transformó como en acoso?”, relató Joan.

Publicidad

Según su testimonio, Sanabria lo invitó a su apartamento para hablar de una oferta de empleo, pero lo recibió en bata y le brindó una bebida que él no quiso recibir. La situación -dice- se tornó incómoda, por lo que le exigió que abriera la puerta y lo dejara salir.

Vea, además: Sociólogo Fabián Sanabria fue imputado por acceso carnal violento

Publicidad

El profesor Fabián Sanabria tiene hoy un proceso disciplinario por parte de la veeduría académica de la Universidad Nacional por este caso. En declaraciones a Noticias Caracol negó las acusaciones.

* La entrevista completa, en el video que encabeza este artículo