Por incumplimiento de sus salarios, obreros desmantelaron un colegio recién construido en Santander

Sin techo, puertas, ventanas, barandas y escaleras quedó el recién construido colegio José Antonio Galán de Charalá, Santander , los obreros se llevaron parte de su estructura, según dicen, por el incumplimiento en el pago de sus salarios y los materiales por parte de la empresa contratista.

“Me tocó proceder a desmontar toda la carpintería, puertas y ventanas porque me deben más de 100 millones de pesos y hasta el momento no he recibido ni aviso para cancelar ni nada”, expresó el contratista de la obra Fernando Muñoz.

En tres días, soldadores, obreros y carpinteros desmontaron las estructuras de metal, que meses atrás habían instalado para el funcionamiento del colegio, que alberga a más de 400 niños y demoró más de 5 años en ser construido.

“En el mes de junio, se suponía que iban a entregar la obra para realizar todas las actividades hacia la presencialidad y resulta que nos encontramos con que la empresa que estaba revisando la obra, según tengo entendido, es una constructora a nivel nacional que tiene muchas obras, GMP, y ellos se declararon en quiebra”, manifestó Juan Becerra, docente de la intuición educativa.

Esta es solo una de las construcciones fallidas financiadas por el Ministerio de Educación en Santander y a cargo de constructoras privadas. En la región, hay más de 13 colegios que reportan retrasos en las obras e incumplimientos en el pago de los salarios de los obreros, cuatro proyectos están en Bucaramanga.

“Esto es para nosotros un elefante blanco, una tomadera de pelo a la comunidad, una falta de respeto hacia los niños porque esto es para que estudien 1200 niños, en el cual en estos momentos están en la calle”, manifestó el veedor de la obra del colegio Camacho Carreño de Bucaramanga, Eliseo Morales.

El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) se comprometió con las autoridades en Bucaramanga a cambiar nuevamente el constructor, para que retome los trabajos en las cuatro obras que quedaron abandonadas en la ciudad.

“Se comprometió a que en este mes de agosto culminar un proceso de terminación anticipada del contrato por presunta pues obviamente por todas estas situaciones que se han venido presentando” , informó Ana Leonor Rueda, secretaria de Educación de Bucaramanga.

Por la obra desmontada en Charalá, la Secretaría de Educación de Santander anunció que reunirá a las partes para llegar a un acuerdo.