¿Qué dicen políticos mencionados por Sandra Navarro, esposa de capo que apoyó campaña de Petro?

Noticias Caracol contactó a todas las personas que aparecen en los videos o que son mencionadas en las conversaciones reveladas por nuestra unidad investiga y que vinculan a Sandra Navarro, esposa del capo Juan Carlos López, alias 'Sobrino' , con la campaña presidencial de Gustavo Petro en Casanare.

>> Reviva el informe acá: Campaña de Petro en Casanare: audios evidencian participación activa de esposa de un capo

Sonia Bernal

La primera persona consultada fue la subdirectora de gobierno del Ministerio del Interior, Sonia Bernal, quien es la que más interlocución tiene con Sandra Navarro, esposa del narco, como se evidencia en las grabaciones publicadas por este noticiero.

Aunque se había comprometido a acudir al estudio de Noticias Caracol para dar su versión de estos episodios, faltando una hora canceló, según ella, por una reunión de último momento.

Publicidad

A través de una conversación por chat con la funcionaria, señaló que ella solo había visto a Sandra Navarro en dos oportunidades y que jamás le pidió dinero, afirmación contraria a lo que se escucha en los audios.

Eduardo Noriega

Eduardo Noriega es el delegado de la Colombia Humana ante el Pacto Histórico, es decir, el responsable nacional de ese movimiento y quien había desmentido, uno a uno, todos los señalamientos sobre la posible colaboración de personas cercanas al narcotráfico a la campaña presidencial de Petro en Casanare.

Esto respondió sobre el nuevo caso: “Nosotros hemos sostenido que la campaña a nivel nacional, los miembros de la campaña a nivel nacional, tenían claras instituciones de que no se podían recibir recursos, primero, por fuera de la estructura de la campaña, recursos que debían ser reportados al Consejo Nacional Electoral. Y segundo, había también advertencia sobre que la única persona que podía recibir recursos era el gerente de la campaña, el doctor Ricardo Roa”.

Publicidad

Según Noriega, “se adoptaron todos los controles para evitar que esta advertencia que teníamos en la campaña pudiera ser violada”.

Sobre las responsabilidades que les cabría a los encargados de la campaña en Casanare, Eduardo Noriega dijo: “Existen responsabilidades institucionales de los directivos de las campañas y de personas voluntarias o afines a la campaña, que por cuenta y riesgo propio, según usted dice, a mí no me consta, solicitaban dineros a personas sobre las que existían sospechas de vínculos con actividades ilícitas. Si esto ocurrió, esas personas deberán responder a título personal, pero no lo podían hacer a nombre de la campaña. Si lo hicieron a nombre de la campaña faltaron al deber de acatar las instrucciones que se daban a nivel nacional”.

En cuanto al episodio en el que Sandra Navarro, la esposa del narco ‘Sobrino’, se subió a una tarima donde estaba Francia Márquez, en Casanare, así respondió: “Sin duda es una falla, y si a usted periodísticamente le parece relevante, perfecto. Yo en lo personal creo que esas personas deberán dar explicaciones al partido, las vamos a solicitar porque sin duda es un error y es un error con una intención perversa permitir, ya advertida la campaña, permitir que una persona se suba a la tarima en esas condiciones. Es un error por el que deberán responder quienes eran responsables del acto".

Katherine Miranda

La representante Katherine Miranda estuvo en Casanare en campaña y, según los audios obtenidos por Noticias Caracol, fue transportada en un carro de la esposa del narcotraficante alias 'Sobrino'. ¿Qué dijo sobre el episodio?

Publicidad

“Ese día, el candidato Gustavo Petro canceló a último momento su viaje a la ciudad de Yopal, por lo que desde la dirección nacional de la campaña me solicitaron ir a esta ciudad y cubrir la agenda del señor presidente. Estuve en compañía de Alfonso Prada, fuimos recibidos en el aeropuerto por la caravana de seguridad dispuesta para Gustavo Petro, así que desconozco rotundamente quiénes son los dueños de estos vehículos, pero adicionalmente todo el trabajo logístico que se tenía preparado para el entonces candidato presidencial”, detalló.

Gustavo Bolívar

También contactamos a otro de los líderes políticos que estuvo en Casanare, el hoy candidato a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar, quien incluso fue recibido en el aeropuerto de Yopal por la señora Sandra Navarro, esposa de alias ‘Sobrino’.

“Yo a la señora Sandra Navarro no la conozco, no sé quién es. A Yopal he ido una vez en toda mi vida, fue ese 26 de mayo, justamente. Ya había sido elegido senador, no estaba en campaña, simplemente fui invitado por la Colombia Humana de Yopal porque estaban preocupados, ya que el candidato Gustavo Petro había cancelado dos veces la ida a Yopal y me dijeron: ‘¿por qué no viene y apacigua los ánimos?’. Fui, siempre me muevo en carros de la UNP, jamás me muevo en carros particulares, tengo mucho cuidado de eso y ya responder por la gente que lo recibe a uno en el aeropuerto o la gente que organiza las reuniones es muy complicado. Hay más de mil municipios, visitamos más de 200 en la campaña”, puntualizó.

Publicidad

Alfonso Prada

Obtuvimos la reacción de Alfonso Prada, el entonces jefe de campaña de Gustavo Petro. Le preguntamos al exministro del Interior por su asistencia a un evento político en Casanare en el que Sandra Navarro prestó un carro para la comitiva.

Su respuesta fue: "Solo nos transportamos en compañía de Katherine Miranda, quien nos acompañó en el carro que tenía dispuesto el equipo de la campaña y la avanzada de seguridad del candidato. No nos transportamos en carros de nadie diferente, por seguridad. La doctora Bernal, coordinadora de esa gira, asegura que no había carros de esa señora que usted menciona, a quien no conozco, no sabía de su existencia. Si pasa por mi lado en ese momento o ahora no la reconocería".

Francia Márquez

El nombre de la vicepresidenta Francia Márquez aparece en los audios de Sandra Navarro, la esposa del narco Juan Carlos López, alias 'Sobrino'. La mujer aseguró en las conversaciones que prestó un carro para transportar a parte de la comitiva de la entonces candidata.

Noticias Caracol no ha obtenido, hasta el momento, reacción o respuesta oficial por parte de Francia Márquez o su equipo de prensa.