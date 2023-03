¿Qué pasa con los planes de prevención del riesgo en volcán Cerro Machín?

La visita de Noticias Caracol con los expertos del Servicio Geológico deja claro que los científicos hacen su tarea de monitorear y alertar el inminente peligro que representaría ante una posible erupción del volcán Cerro Machín , pero ¿qué pasa con los planes preventivos?, ¿los responsables de las políticas de prevención de la gestión integral del riesgo a nivel municipal, departamental y nacional los están escuchando? La historia reciente ha demostrado que no es así o que los escuchan parcialmente.

En 1985, pese a los informes de la comunidad científica y de los expertos de Ingeominas, hoy Servicio Geológico Colombiano, el Gobierno de la época ignoró los boletines científicos que advertían sobre una "erupción inminente" en el volcán Nevado del Ruiz y la necesidad de evacuar a la población de Armero.

El profesor Germán Duque Escobar, profesor de Ciencias Físicas y Naturales de la Universidad Nacional, escribió en un ensayo en conmemoración de los 25 años de la tragedia donde la calificó como una "catástrofe anunciada".

Publicidad

"Aquí unos y otros rompían sus vestiduras amparados en la imposibilidad de predecir el comportamiento de un volcán, para decir que la suerte padecida por unos 25.000 colombianos fue culpa de la indómita naturaleza y olvidando de paso que los desastres no son naturales, así lo sean los eventos que los generan", dice.

La reflexión del profesor Duque no deja de ser preocupante. Nuestra visita coincidió con un debate de control político en el recinto de la Asamblea Departamental del Tolima a los responsables de la prevención del riesgo en el departamento.

El diputado Renzo García no duda en afirmar que no estamos preparados para enfrentar una emergencia ante la erupción del volcán Cerro Machín.

Publicidad

"La principal preocupación es que pueda suceder un segundo Armero, aquí lo que estamos viendo es que lamentablemente no se aprende, que tenemos una institucionalidad, una clase política y gubernamental que no escucha a los técnicos, expertos e investigadores y mucho menos a la comunidad. La gestión del riesgo en este país tiene tres componentes fundamentales: el conocimiento, la reducción del riesgo y la atención del desastre. Aquí nos volvimos expertos en manejo de desastres, en mirar cómo llevamos la ayuda humanitaria y mirar cómo atendemos, cómo sacamos los muertos, pero no estamos pendientes de evitar cómo salvamos vidas", asegura.

En el mismo recinto, también escuchamos la voz del geólogo Johnatan Ortiz, que advierte sobre la falta de un plan B en caso de una erupción frente a la importancia de la vía nacional Ibagué-Calarcá.

"¿Cuáles son los planes que se tienen en este momento para, digamos, tener una alternativa o una vía alterna si ello llega a suceder? Eso no está pasando en este momento y, cuando se toman ese tipo de decisiones, no se piensa en el futuro, las afectaciones sociales y económicas que se pueden tener ante la erupción del volcán Cerro Machín, pues van a repercutir en todo el país... no solamente Tolima, Quindío, Valle del Cauca y Cundinamarca", señala.

Publicidad

Es sensible el tema de la infraestructura que el Estado ha construido en la zona. El túnel de la Línea, que conecta el occidente del país con el centro, la red de puentes y viaductos que hacen más rápido el tránsito de vehículos de carga, espina dorsal de la economía colombiana, es preocupante porque se ubica a seis kilómetros en línea recta del volcán, una clara geoamenaza que no fue tenida en cuenta, pese a las advertencias de los geólogos y vulcanólogos.

Preocupa porque está en la zona de influencia del Cerro Machín y porque contradice todas la sugerencias de expertos en prevención de riesgos, uno de ellos Gustavo Wilches Chaux.

"Yo respeto mucho a la ingeniería civil, pero la ingeniería nos sirve si es para ayudarnos a los humanos a adaptarnos a las dinámicas de la naturaleza, a ordenarnos de la manera como la naturaleza ha ordenado el territorio, pero si intentamos imponerle a la naturaleza un orden humano lo que estamos haciendo es generar mayores causas para que haya desastres", comenta.

Publicidad

Las sugerencias también se refieren al control de la población en la zona, no tener gente en la zona de influencia del volcán y justamente pasa lo contrario, cada vez llega más gente a la región. El Quindío es uno de los Departamentos más densamente poblados del país.

Y en la zona del volcán preocupa más. Hablamos con el director de la Defensa Civil en el Tolima, quien reconoce, que apenas están construyendo los planes municipales de gestión del riesgo o, peor aún, que las rutas de evacuación, que son vías terciarias, se encuentran en mal estado.

Publicidad

El secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, citado al debate de la Asamblea, en forma tímida, atribuyó el mal estado de las vías al invierno que enfrenta el departamento. Sin embargo en nuestro recorrido, los campesinos coinciden en que las rutas que están en buen estado es porque no ha llovido mucho.

En la vía que conduce de Toche al volcán, encontramos una motoniveladora que lleva varada diez meses, según cuentan los vecinos de la zona, y, por el lado de Salento, el camino es una trocha que los mismos campesinos y operadores turísticos han habilitado con troncos en forma artesanal.

También es preocupante la red de comunicaciones en la zona. Según Rubén Darío Garay, especialista en atención y prevención del riesgo, pruebas recientes revelan que el sistema de comunicaciones es vulnerable y no funciona.

Publicidad

"Hace más o menos quince días estuvimos en el sector en Toche y Tapias, logramos evidenciar que al hacer la comunicación, que para el departamento del Tolima es la red Alfa 4, esta no contesta y nos contesta es la red de bomberos de Cajamarca, un municipio que está en la zona de mayor riesgo, es el municipio más poblado cercano al volcán y la red de comunicaciones no sirve, las alarmas no sirven, no hay un tipo de SAT, o sistema de alertas tempranas, efectivo y eficiente", explica.

Conviviendo con el peligro

La vida para doce familias que habitan dentro del cráter e inmediaciones del volcán Cerro Machín transcurre en forma normal, son conscientes del lugar en donde viven, se resignan a su suerte y piden ayuda divina en caso de una emergencia.

Encontramos a Catalina Sánchez haciendo el almuerzo y lavando los trastes, dice que a veces, cuando el volcán ruge, siente miedo pero ya se acostumbró a sus ronquidos. Es una mujer joven que vive de la agricultura, pues estas tierras, abonadas con las cenizas de las pasadas erupciones, son campos con una fertilidad sin igual, dicen los campesinos. Todo lo que se siembra se da muy bien y por eso no piensan, ni por un momento, abandonar la zona.

No todos se dedican a la agricultura. Daladier Ibáñez se considera uno de los hijos del Machín, nació y fue criado en el mismísimo cráter del volcán. Con su familia encontró otra forma de generar ingresos, el ecoturismo. En su finca, La Florida, tiene cómodas habitaciones y piscina termal donde los visitantes disfrutan del mejor paisaje que ofrece el cañón que da al río Toche.

Publicidad

El turismo es el nuevo gran motor que mueve el desarrollo de estas comunidades vulnerables frente a una posible emergencia. En el corregimiento Toche, la población más cercana al volcán, hablamos con Oscar Ortiz, lugareño que ahora se dedica a ofrecer servicios turísticos.

"No le tengan miedo al Machín, él está vivo, pero no es lo que la gente dice, es una zona espectacular, vengan, conozcan al Machín, vengan, visiten los termales, los bosques de Palma de cera más grandes del mundo están aquí en Toche", asegura.

Lo que todos esperan es que no se repita un nuevo Armero y que, en el momento de la emergencia, todos los organismos del Estado actúen en forma organizada y que se tomen a tiempo las decisiones que salven vidas. En 1991, el volcán Pinatubo, en Filipinas, considerado el gemelo del volcán Cerro Machín hizo una de las erupciones más explosivas del mundo en los últimos años, un millón de personas se salvaron de morir porque se tomaron las decisiones a tiempo. Los moradores del Machín desean correr la misma suerte que los filipinos.