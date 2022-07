¿Qué propone el Distrito para el relleno sanitario de Doña Juana?

El relleno sanitario de Doña Juana ya completa 34 años de uso. La administración de Claudia López propone la creación de un parque de innovación tecnológico para cambiar el modelo de gestión de los residuos sólidos. Noticias Caracol analizó la propuesta con expertos ambientalistas y con la gente del sector en Ciudad Bolívar.

Puede leer: Motociclistas protestan por continuidad de restricción al parrillero hombre en Bogotá

Gina Paola cárdenas, de 31 años de edad, creció en Mochuelo Alto y toda su vida ha padecido las afectaciones causadas por el relleno sanitario de Doña Juana. Junto a su comunidad ella lucha para no tener que vivir en medio de las moscas, los malos olores y de las enfermedades.

Publicidad

“Ya deberían cerrar ese ciclo, tras de eso se mueve mucho dinero y la verdad lo que ellos les importa es ganar dinero, más no lo que afecta a las veredas”, dijo Gina.

Según datos del Distrito Bogotá, se generan al día 7.500 toneladas de basura, de las cuales solo el 16% se aprovecha. El resto, es decir 6.300 toneladas de basura llegan hasta el relleno sanitario de Doña Juana, y se usa la misma metodología desde hace 34 años: enterrarla.

“Para nosotros es un insumo supervalioso que implica la transformación y que tengamos otros productos”, aseguró Luz Amanda Camacho, directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

La propuesta del Distrito va encaminada a un cambio de chip en el modelo de gestión de los residuos sólidos implementado en el parque de innovación Doña Juana, que iniciaría labores en el 2023.

Publicidad

“Podemos tener termovalorización para que haya aprovechamiento. Por ejemplo, en forma de compos o de biometización. Ya hoy tenemos Biogas Colombia, que extrae el gas metano de la celda para producir energía y adicionalmente que tengamos lugares como puntos limpios”, dijo Luz Amanda.

La planta de termovalorización que propone el Distrito descompone los residuos sólidos a través del calor y con bajas emisiones de CO2 convierte la basura en energía. Pero ¿cómo beneficiaría a los bogotanos la implementación de estas nuevas tecnologías?

Publicidad

“Bogotá necesita 25 megas, 22 megas más o menos, megavatios diarios para el alumbrado público de Bogotá. Podríamos comprar nosotros mismos esa energía con Enel Codensa y darle la energía a Bogotá, pero también nos serviría para el metro, para los buses eléctricos”, agregó Camacho.

Noticias Caracol consultó a expertos para analizar la propuesta del Distrito. Otoniel Sanabria, experto en ingeniería ambiental, en 2006 fue director de la interventoría en el relleno sanitario Doña Juana de la Universidad Nacional.

Sanabria comentó que “lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia es que es totalmente insostenible intentar enterrar todos los residuos sólidos que produce una ciudad creciente como Bogotá. El gran problema que tenemos es que el sistema de tratamiento de lixiviados no cumple, digamos, con los estándares de calidad”.

Para los ambientalistas es necesaria una alternativa diferente al enterramiento, el cual consideran que ya quedó obsoleta.

Publicidad

“Ver el parque tecnológico como una apuesta pero verlo ampliado. Vinculación a las comunidades que efectivamente tienen que ser beneficiadas de lo que está pasando en modo de retribución de esa deuda que el Distrito tiene con ellos”, sostuvo Carlos Devia, profesor de la Universidad Javeriana.

“Es muy complicado pensar que si no cambiamos la idea de cómo disponemos los residuos y qué tipo de residuos son los que deberíamos llevar, digamos a un relleno sanitario, es imposible que cualquier desarrollo de infraestructura podía ser útil a futuro”, aseguró Otoniel Sanabria.

Publicidad

Aunque las alternativas son válidas, ellos también ponen propuestas sobre la mesa. Sanabria propuso “aprovechar precisamente esa enorme dinámica eólica y de vientos que se produce justamente en ese corredor y cuya energía, que sería totalmente sostenible, podría perfectamente usarse para poder sustentar la transformación o valorización de los residuos en un futuro”.

También toman como referencia a los países desarrollados que ya han implementado estos modelos desde hace más de 50 años, como Alemania y Estados Unidos. Pero para que este modelo sea exitoso, según los expertos, se debe empezar desde casa, con la separación de los residuos.

“Separemos en una bolsa, lo que es susceptible de ser reciclado, y en otra bolsa que es la negra todo lo que son residuos putrescibles”, dijo Sanabria.

Los vecinos de Mochuelo alto y bajo están escépticos por un cambio que ven lejano.

Publicidad

“Eso hacen esas reuniones a puerta cerrada, no lo hacen con toda la comunidad que somos muchos, somos como seis o siete veredas y lo que es Ciudad Bolívar abajo”, expresó Ernesto García, habitante de Mochuelo Alto.

“Pues siempre han mantenido esa propuesta de que ya no van a hacer enterramientos de basura. Inclusive hasta el año pasado estaba la licencia ambiental, donde decían que ya no iban a enterrar más basuras, pero pues hasta el momento no se ha visto eso”, concluyó Gina, habitante del sector.

Publicidad

La propuesta del Distrito está en etapa de licitación, pero en lo que sí coinciden la comunidad de Mochuelo Alto y los expertos ambientalistas es que el relleno de Doña Juana ya cumplió su ciclo.