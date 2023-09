¿Qué respondió Alfonso Prada tras ser nombrado en los audios de Sandra Navarro?

Noticias Caracol obtuvo las respuestas y reacciones de las personas que fueron mencionadas en las conversaciones de Sandra Navarro, esposa del narcotraficante alias 'Sobrino' y quien, al parecer, participó de la campaña Petro presidente. Una de ellas es Alfonso Prada.

Alfonso Prada, el entonces jefe de campaña de Gustavo Petro, habló sobre esta situación. El exministro del Interior explicó su asistencia a un evento político en Casanare y en el que Sandra Navarro, según los audios revelados por Noticias Caracol, prestó un carro para la comitiva.

"Solo nos transportamos en compañía de Katherine Miranda, quien nos acompañó en el carro que tenía dispuesto el equipo de campaña y la avanzada de seguridad del candidato. No nos transportamos en carros de nadie diferente, por seguridad. La doctora Bernal, coordinadora de esa gira, asegura que no había carros de esa señora que usted menciona, a quien no conozco, no sabía de su existencia. Si pasa por mi lado en ese momento o ahora no la reconocería", recalcó Alfonso Prada.

Los audios que salpican a la campaña

Sandra Navarro, una de las caras más visibles y comprometidas con la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia en Casanare, es la esposa de un confeso narcotraficante.

Su esposo es Juan Carlos López Macías, alias ‘Sobrino’, quien fue extraditado en el 2013. A su regreso al país continuó traficando, por eso fue capturado hace un año y condenado a 15 años de prisión.

¿Por qué Sandra Navarro y su esposo Juan Carlos López son tan claves en esta historia? La respuesta a este interrogante está en miles de interceptaciones telefónicas hechas por la DEA, la Policía y la Fiscalía.

Los audios, que están en poder de Noticias Caracol, dejan en evidencia cómo la esposa del capo se acercó y colaboró en la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia. Y lo más grave, lo hizo por la petición de los propios directivos de la Colombia Humana en Casanare, según se escucha en los audios.

Por ejemplo, en una conversación de marzo de 2022, en plena época electoral, la esposa del capo habla con Sonia Bernal, entonces candidata al Senado por el Pacto Histórico en el Casanare y quien se convirtió después en directora política y electoral de la campaña de Gustavo Petro en ese departamento.