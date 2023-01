“Remco Evenepoel y Tadej Pogacar son mi motivación para entrenar más fuerte”: Egan Bernal

El campeón del Tour de Francia habló con Noticias Caracol sobre la competencia que tendrá en el futuro contra las nuevas estrellas del ciclismo.

“Es increíble cómo estos niños son tan buenos a esta edad, por ejemplo, Remco (Evenepoel) quedó segundo en un Mundial de crono con 19 años, mientras que a mí me ‘minutean’ horrible. Ver a Remco y (Tadej) Pogacar que son más jóvenes que yo y se me acercan cada vez más me motiva a entrenar más fuerte, a hacer las cosas bien y me hace aterrizar. Tengo que ponerme las pilas para que no me saquen del lugar en el que estoy. Hay que seguir con los pies en la tierra y saber que hay gente muy buena que en algún momento me va a ganar”, aseguró Egan Bernal en entrevista con Ricardo Orrego.

Por otro lado, Egan Bernal dejó claro que su gran objetivo del 2020 es volver a ganar el Tour de Francia, porque “ya no hay nada más grande que eso y quiero volver a ganar, el ser segundo es bueno, pero van a decir: ‘no ganó’, esa es la presión que tengo”.

Además, el campeón del Tour de Francia 2019 confesó que esta temporada se siente “contento con la forma en que va mi preparación, estoy mejor que el año pasado. He entrenado más kilómetros con menos intensidad, pero más kilómetros”.

Bernal, de 23 años, terminó hablando de la campaña que tiene con su novia, Xiomy Guerrero, para luchar contra la desnutrición en los niños colombianos.

“Desde que vimos una situación que están viviendo los niños en Vichada nos empezamos a interesar en este tema de la desnutrición, me impactó ver a niños buscando comida en un basurero y llegó el momento concientizar a la gente de que es algo real y no solo pasa en las zonas alejadas de nuestro país”, finalizó.