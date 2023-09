Sonia Bernal dice que lo de Sandra Navarro fue “una única conversación de menos de dos minutos"

La unidad investigativa de Noticias Caracol realizó un completo informe, con exhaustivas evidencias en audio y video, de cómo la esposa de un narcotraficante apoyó la campaña presidencial de Gustavo Petro en Casanare . Una de las personas nombradas por Sandra Navarro, la compañera sentimental de Juan Carlos López (alias ‘Sobrino’), fue Sonia Bernal, entonces candidata al Senado por el Pacto Histórico y quien se convirtió después en directora política y electoral de la campaña en ese departamento.

Sonia Bernal no salió elegida al Congreso, pero después de que Gustavo Petro ganara la presidencia fue nombrada subdirectora de Gobierno del Ministerio del Interior, cargo que actualmente desempeña.

En una conversación se escucha cómo Sonia Bernal, desde que era candidata al Senado en 2022, le pedía dinero a la esposa del capo para pagar su propia publicidad política en una emisora.

Esta es una conversación del 12 de marzo de 2022:

Sonia Bernal: Sandrita querida, ¿cómo estás?

Sandra Navarro: ¿Cómo está doctora?, muy pendiente de todo. Ayer estuve en El Algarrobo hablando de sumercé, me la preguntaron, doctora. Y por allá estuve regando publicidad y diciendo que por qué tienen que votar por ustedes, por el Pacto y todo eso

Sonia Bernal: Ahí te abrimos ese espaciecito porque tú animaste (sic) que nos apoyabas, pero toca pagar ahorita en la tarde

Sandra Navarro: ¿Cuánto es doctora ahí?

Sonia Bernal: ¿Cuánto quedó? ¿800? 800

Sandra Navarro: Ah bueno, doctora. Yo voy a estar en la casa Petro a las 3 de la tarde. ¿Se los dejo en la oficina o cómo hago?

Sonia Bernal: Sí, me los dejas ahí con Jenny. Lo sacamos que íbamos a pagarlo en la tarde, si no lo pagamos nos boletean esta noche

Sandra Navarro: Tenemos que pagarlos porque tenemos que seguir hasta el 28 de mayo. De ahí pa´ lante más trabajo para todos, si Dios quiere

La relación entre las dos mujeres está documentada en decenas de audios, fotografías y videos obtenidos en medio de la investigación.

Tras la presentación del trabajo de la unidad investigativa de Noticias Caracol en la emisión del mediodía del martes 26 de septiembre, la funcionaria salió en su defensa.

La defensa de Sonia Bernal

Luego de cancelar a última hora una entrevista con Noticias Caracol, en un video publicado en sus redes sociales la noche del martes 26 de septiembre, Sonia Bernal afirmó que “la señora Sandra Navarro nunca fue aportante ni líder visible de la campaña en el departamento”. Agregó que “nunca tuve decenas de charlas (sic) o conversaciones con ella, como lo pretenden hacer ver”.

Señaló que con la esposa del narco fue “una única conversación de menos de dos minutos que en la presentación la dividen y la pretenden presentar de manera malpensada, como si fueran muchas conversaciones”.

Sonia Bernal insistió en que “nunca se recibieron aportes en vehículos o en apoyo logístico, de esta manera puedo nuevamente decirles a todos ustedes que esta campaña puede tener toda la tranquilidad que no hubo ningún tipo de recursos”.

En el caso puntual de la conversación donde Sonia Bernal se refiere a $800.000, explicó que correspondían al pago de un espacio radial en ese departamento, pero que “nunca entró esa suma de dinero”.

Según la funcionaria del gobierno Petro, Sandra Navarro para ese entonces “era conocida como una trabajadora del sector agropecuario, una señora que nadie conocía sus antecedentes, pero que hoy tampoco se conocen judicial, disciplinaria, penal o policivamente. Es una señora que hoy no tiene ningún tipo de recriminación judicial con imputación o sentencia alguna”.

“Si esto fuera así, entonces no podría uno decirle a nadie en alguna campaña que se acerque a hacer una militancia o acompañar una reunión. Es imposible ante millones de participantes y decenas de miles de personas, que querían acompañar este proceso de transformación del país, decirles: ‘¿quién es su esposo?’ o ‘muéstreme sus antecedentes judiciales’. Eso sería caer en un ilógico, en un absurdo”, agregó.

Recalcó que “la señora hacía parte del grupo de simpatizantes con el que efectivamente me encontré una o dos veces en unas reuniones”. “No podemos ir condenando a las personas, o por delitos de sangre o porque toca revisar qué ha pasado en los antecedentes de todas sus familias”, agregó.

Sonia Bernal puntualizó su mensaje insistiendo en que “no hubo ningún tipo de filtración o de daño a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Desmiento la calumnia por la que pretenden acabar líderes locales que creemos en la necesidad del Cambio. No más ataques infames, si persisten en ellos saldré siempre con entereza y pruebas, a defender la verdad, no más montajes! pic.twitter.com/AcWlcSxMfo — SONIA BERNAL (@SoniaSBernalS) September 27, 2023

