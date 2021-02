“Ya no se confía en nadie”: carta evidencia el miedo de ‘Otoniel’, líder del Clan del Golfo

En una carta escrita el pasado 17 de febrero por Darío Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, -10 días después de que fuera abatido su hombre de confianza y mano derecha, alias ‘Marihuano’ o ‘R20’ - el líder del Clan del Golfo le confiesa a alias ‘Chiquito Malo’, quien asume como segundo al mando de esta organización criminal, el miedo y debilidad que hay en la estructura:

"Ya no se confía en nadie y las cosas cada día se ponen más difíciles, mejor dicho, jodidos. Los últimos operativos nos jodieron, ya no hay antiguos y por la caída de ‘R20’ y ‘el Viejo Pueblo’ no hay a quién escoger".

También reconoce que el negocio del narcotráfico no está funcionando: "Con la caída de ‘R20’, del ‘Gato Eliecer’ y de ‘Plástico’ los negocios se están cayendo".

Según las autoridades, la desconfianza es ahora su mayor temor.

"Esperemos que del operativo de ‘R20’ no hayan cogido las cartas y grabaciones", dice alias 'Otoniel'.

Inteligencia ha logrado recopilar una serie de interceptaciones que evidencian la ruptura que existía entre alias ‘Marihuano’ y ‘Chiquito Malo’.

"Se le mida a eso y montamos esa gente. Mándale a decir que ese man de ‘Chiquito’, deja la estructura ya y montamos unos comandantes que sean responsables”, comenta el abatido ‘Marihuano’ en una grabación.

‘Otoniel’ es claro con las dudas que surgen sobre quienes lo rodean. Por eso, se le escucha nervioso y cansado cuando responde: "Y organizarlo y cambiarlo pa’ otro frente de segundo... porque ese man es muy quedado”.

Esta operación ha desencadenado ataques indiscriminados contra la Policía en zonas donde precisamente confluye esta banda criminal dedicada al narcotráfico.

Suroccidente antioqueño

Costa Caribe

Urabá

Córdoba

Sucre

Pero no es coincidencia, allí mismo se lleva a cabo la operación ‘Agamenón’, la ofensiva que le pisa los talones a alias ‘Otoniel’.

“La DEA (Administración de Control de Drogas) está completamente involucrada, tenemos mucha ayuda del Reino Unido y estamos colaborando con Policía de Panamá; esos elementos diferenciales nos van a dar un muy buen resultado, esperamos que en el corto plazo”, destaca el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional.

Esta semana, en Montería fue asesinado un policía después de un ataque contra miembros de la fuerza pública que acompañaban una comisión de restitución de tierras. El fin de semana pasado dos policías más murieron tras un atentado en Guaranda (Sucre).

El patrullero que acompañó en los últimos momentos de vida a Édison Ferney Parra, el policía que fue asesinado en Caucasia (Antioquia) mientras realizaban controles de seguridad en el barrio Pueblo Nuevo, recuerda qué pasó ese día: “En ese momento llegan dos individuos, uno se baja de una motocicleta y dispara contra la integridad de mi compañero dejándolo sin vida”.

Pero a pesar de la situación había que continuar.

"Los persigo, a pesar de que ellos van en motocicleta y yo voy corriendo. Fue tanta la presión de saber que yo iba detrás que dejaron la motocicleta y se tiraron a una zona boscosa”, relata el uniformado.

Por eso no hay espacio para al error. Todas las fuerzas están concentradas para dar la estocada final.

“Nos encontramos que hay aproximadamente unos 1.200 delincuentes dedicados al narcotráfico, sobre todo en las partes selváticas. ¿Qué es lo que hacen? Proteger los cargamentos de cocaína que salen por el Pacífico y la costa Caribe. Hay un componente que delinque en ‘out sourcing’, con delincuentes locales dedicados especialmente al tráfico local de estupefacientes y extorsión”, detalla el general Vargas.

La Policía es consciente de que estos ataques no van a parar y no son ajenos al dolor de perder a uno de los suyos, pero son claros y contundentes: ‘Otoniel’ es el siguiente.

Hace apenas cuatro días otro patrullero se salvó de un atentado, integrantes del Clan del Golfo le dispararon cuando adelantaba labores de control.

“En el momento eran dos movilizados en motocicleta; además, había otros dos observando en la parte exterior. Pero no contaron con que íbamos a reaccionar y a neutralizar la acción”, recuerda el uniformado sobreviviente.

En semana y media se han capturado a 76 integrantes del Clan del Golfo y se han dado de baja a 13 más. Policía, Fuerza Aérea y Ejército están en operaciones para encontrar a ‘Otoniel’, su máximo cabecilla.