¡Así vivieron los familiares de Luis Javier Mosquera, su medalla de plata en los Juegos Olímpicos!

¡Felicitaciones, papá! Ese fue el grito del pequeño Isaac dedicado a Luis Javier Mosquera, el pesista colombiano que ganó en la mañana de este domingo la medalla de plata, en los Juegos Olímpicos y le dio una satisfacción a nuestro país desde Tokio.

En el hogar del deportista vallecaucano todo fue alegría y así lo vivió Clara Bonilla, periodista de Caracol Sports, quien habló con varios de sus familiares e incluso descubrió que Luis Javier lleva un amuleto de la suerte con su argolla de matrimonio en su pie derecho.

"Pensé que era para que no la perdiera (la argolla), pero anoche nos dijo: "amor, ya siento que cuando no la tengo pierdo fuerza", contó sobre el particular hecho Michelle Bejarano, la esposa del hombre que dejó inscrito su nombre desde ya en la actividad del músculo de Colombia.

Mientras tanto, Jhoana Mosquera, su hermana, también atendió a Caracol Sports y sentenció que "yo lo que quiero es verlo y abrazarlo".

A esas palabras de satisfacción también se sumó José, hermano de Luis Javier. Así aseguró que "él sacó el orgullo de los Mosquera a relucir. Esto es gracias a todo el trabajo que hizo también mi papá".