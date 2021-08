Anthony Zambrano, de correr descalzo en la playa a medallista en los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Anthony Zambrano pasó de correr descalzo en la playa a convertirse en medallista de plata de los 400 metros planos en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El colombiano registró un tiempo de 44.08 segundos para alcanzar la gloria.

En Barranquilla, el principal puerto colombiano sobre el Caribe, comenzó a correr descalzo contra el viento. En Tokio, Anthony Zambrano se consagró con la plata de los 400 metros planos, una hazaña, hasta este 5 de agosto de 2021, inédita para un sudamericano

A sus 23 años, el hijo de Maicao, un punto desértico, limítrofe con Venezuela, ha sido albañil y bicitaxista. Cuando se entusiasmó con el atletismo, siendo todavía un adolescente, corrió con los pies desnudos, no por mística, sino por necesidad, el motor de los sueños de muchos deportistas colombianos.

Pero ahora Anthony Zambrano pasó a la historia como el primer atleta de la región en ganar una medalla olímpica de los 400 metros.

Mandó en 2021 y por eso Anthony Zambrano llegó como favorito a los Juegos Olímpicos

En 2021 solo se bajó de lo más alto del podio en la reunión de la Liga de Diamante en Catar, donde fue segundo. Ganó el Memorial Carlos Gil Pérez en España, la parada de la Liga de Diamante en Italia y, a finales de junio, se quedó con el meeting de Madrid.

"Soy un rival muy fuerte, no soy débil. Para poderme ganar tienen que luchar. Si ellos no me ganan en los 300 metros, 350, que se olviden, que eso me lo llevo yo", decía antes de las justas Anthony Zambrano, huérfano de padre por la violencia, en el canal de YouTube del Comité Olímpico Colombiano.

El colombiano disputó en Tokio sus segundos Juegos Olímpicos tras haber estado en 2016 en los 400 metros por relevos, aunque su equipo no clasificó a la final.

"En Río hice las cosas bien, pero no fue perfecto porque yo era joven, me faltaba chispa y entusiasmo”, recordaba Anthony Zambrano sobre su primera experiencia olímpica.

Ahora, más maduro, reventó las piernas de sus adversarios en los Juegos Olímpicos con ese tanque de reserva que lo hizo ir de menos a más en la vida y el deporte.

¿Quién es Anthony Zambrano, plata de los 400 metros en los Juegos Olímpicos Tokio 2020?

Aunque nació en Maicao, Anthony Zambrano se hizo atleta en Barranquilla, donde creció entre la necesidad y se divertía siendo futbolista. Entonces, el entrenador Juan Cervantes lo invitó a probarse en la pista atlética.

Siendo juvenil, fue séptimo en los 400 metros en el Mundial de menores de 2015 en Colombia y un año después ocupó el sexto lugar en la cita mundial Sub-20 de Polonia.

Fue bicitaxista, albañil, pintor y mecánico, a la par que se ejercitaba descalzo en el estadio Metropolitano, pues su madre Miladis Zambrano no tenía el dinero para comprarle unos zapatos para entrenar.

En 2019 conquistó los Juegos Sudamericanos y la plata del Mundial de Catar, única medalla para Colombia en una prueba de velocidad de la cita internacional.

"Yo no hablo mucho porque me gusta dar sorpresas", fue el lema de Anthony Zambrano, admirador de Usain Bolt, para hacer historia para Colombia y Suramérica en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.