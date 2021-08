Anthony Zambrano, tras su medalla de plata en Juegos Olímpicos: "Aún no lo creo; estoy orgulloso"

Una de las grandes alegrías, en los actuales Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tuvo como protagonista a Anthony Zambrano. El deportista fue segundo en los 400 metros planos y le dio una nueva presea al país.

Este viernes 6 de agosto, en el Estadio Olímpico, le hicieron entrega de la medalla de plata. Allí, posó con ella y hasta la mordió. Al tenerla en sus manos, habló con Ricardo Orrego, enviado especial de Caracol Sports.

"Le doy gracias a Dios por este triunfo. Es muy valioso para mí y el país. Es un regalo importante para mi madre. Sé que cuando la tenga, no la querrá soltar. Todo lo que gano, lo tiene. Se lo merece; es la madre de mi vida", afirmó.

Pero no fue lo único. A pesar de que ya han pasado algunas horas de tan importante gesta, Anthony Zambrano se muestra incrédulo. Eso sí, resaltó cada una de las metas que también cumplió en estas justas deportivas.

"Es inolvidable. No lo supero, no lo creo. Con 23 años, primer hombre, en una olimpiada, demostrando y rompiendo las barreras de que sí se puede, es increíble. Me siento orgulloso de ser colombiano. Dios le da a las personas lo que les debe dar. A disfrutarlo", añadió.

Para finalizar, el atleta dejó claro que no se conformará con ello. Quiere y va por más, con miras a los Juegos Olímpicos de París 2024. Desde ya, es una de las cartas más fuertes de la delegación colombiana.

"Lo ganamos todos. Aquí representé a mi familia, pero también a mi país, que son más de 50 millones. Muchos oraron por mí, les agradezco y quedó demostrado que siempre se puede. La plata sabe muy rico. Ojalá que para la próxima, sea oro", sentenció.