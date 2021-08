Anthony Zambrano y su parte de victoria en los Juegos Olímpicos: "La medalla es para mi país"

Hace pocos minutos, Anthony Zambrano confirmó su gran momento y así consiguió este jueves la medalla de plata de los 400 metros de los Juegos Olímpicos y solamente fue superado por Steven Gardiner, de Bahamas.

Y después de esa gesta, histórica por demás, el nacido en Maicao, en la Guajira, entregó sus declaraciones en contacto con Ricardo Orrego, de Caracol Sports.

"Muchas gracias a mi país, es un orgullo representar a mi país, es una alegría a mi país, es una muestra de que sí se puede salir adelante. Todo es por la disciplina, la dedicación, el esfuerzo y si te entregas a Dios", dijo Anthony Zambrano con visible emoción.

Para el colombiano no fue fácil todo este camino hasta llegar a la presea en las justas y así lo confesó. "Gracias a Dios se dieron las cosas, sé que me lo merezco, este año ha sido el peor, estuve a punto de dejar esto de los Juegos, tuve muchas lesiones, un año afuera de mi país, fuera de mi madre. Pero lo ganamos, por mi madre. Tuve un dolor fuerte en mi cuadriceps, pero mi entrenador me dijo que fuera y corriera. Cumplimos el objetivo y darle una medalla a mi país porque tenemos pocas medallas".