Bernardo Tobar Prado terminó los Juegos Olímpicos “en deuda conmigo, quería hacerlo mejor”

Bernardo Tobar Prado quedó eliminado del tiro deportivo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, tras ocupar el puesto 26 en la modalidad de pistola rápida de 25 metros.

“Me voy en deuda conmigo, insatisfecho. Quería hacerlo mejor. Pensé que se podía mejorar y ajustar para el segundo día, la cabeza no está en su lugar y tengo que replantear cosas y volver a iniciar”, dijo Bernardo Tobar Prado.

En total, el tito deportivo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Bernardo Tobar Prado ocupó el puesto 26 con 546 puntos. Solo los seis primeros clasificaban a la final por el oro.

Por otro lado, Bernardo Tobar Prado se quejó por el poco apoyo que recibió de la Federación de Tiro, que no le permitió tener a su entrenadora y le pusieron a “un cubano con el que no me entiendo. Ellos solo vienen a pasear y no piensan en las prioridades del deportista”.

Bernardo Tobar Prado finalizó contando que se vio afectado por la muerte de su madre en los días previos a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y por eso cree que “la preparación fue nula”.