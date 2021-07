Carlos Ramírez: "Es una locura estar en Tokio dejando en alto a Colombia en los Juegos Olímpicos"

Carlos Ramírez también hizo historia para Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al conseguir su segunda medalla en una olimpiada, repitió lo hecho en Río 2016 y se colgó la presea de bronce.

En una entrevista exclusiva con Ricardo Orrego, enviado especial de Caracol Sports, demostró que tuvo que dejar todo en el complejo Urban Sports de Ariake para volver a repetir la hazaña de hace cinco años.

“No me la creo. Pocos saben, pero vengo de un mes duro, tengo una rodilla que no la dejé ver durante un mes largo. Entonces montarme en este podio tiene un sabor mucho más rico. La dimos toda. Sé que uno no debe decir estas cosas en vivo, ¡pero hijueputa!, esto sí sabe rico. Ojalá aquí estuvieran mi familia y mis amigos. Fue duro, pero muy lindo”, señaló el antioqueño en medio del agotamiento en que terminó.

Ramírez, con la cara de satisfacción por haberlo dejado todo, envió un mensaje para sus seres queridos en Colombia, esos que están en las victorias y en las derrotas.

“Amo a toda mi familia, los amo muchísimo y sin ellos no estaría en mi segundo podio olímpico, que no fue fácil y después sabrán todo lo que sufrí en este mes y las dificultades que tuve”, explicó el doble medallista olímpico.

Pero frente a la pregunta del corresponsal de Caracol Sports, Carlos detalló cuáles fueron las dificultades que sorteó para tener ese desempeño en Tokio.

“Tuve una caída en una carrera que hicimos de preparación, en la cual se me inflamó la pierna del tobillo a la ingle. Lo tuve callado, no dije las cosas y ya. Logramos, otra vez, otro podio y es una locura estar aquí en Tokio dejando en alto a Colombia, otra vez”, concluyó.