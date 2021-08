Caterine Ibargüen: "En estos Juegos Olímpicos he sentido el apoyo de toda mi Colombia, estoy feliz"

Después de la competencia en la que quedó eliminada de la final del salto triple de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Caterine Ibargüen apareció en la zona mixta para atender a Caracol Sports.

Así la deportista antioqueña habló con Ana María Navarrete, nuestra enviada especial, y comenzó indicando que "la pista estuvo excelente, yo estoy contenta, agradecida con Dios, bastante satisfecha y ahora a seguir aportando al deporte".

¡Te queremos! así reaccionan las redes sociales luego de su actuación en Tokio

A renglón seguido, Ibargüen agregó que "muchas gracias, he sentido el apoyo de toda mi Colombia, me siento feliz, estos Juegos los viví de forma diferente. Dios me dio la posibilidad de estar acá, me lo gocé, me la disfruté, representar al país es algo grande y me voy muy contenta".

Si algo dejó en evidencia la destacada y laureada atleta fue un orgullo patrio. Así manifestó que "me ha llenado de mucha emoción portar la bandera, ese fue un compromiso extra, sentí más a la selección, me encantó eso. Me siento orgullosa de la selección, yo desbordo el amor por Colombia, estoy feliz y contenta".

La impresionante lista de títulos de Caterine Ibargüen en su carrera deportiva

Publicidad

Caterine Ibargüen también remarcó el hecho de que las olimpiadas de Tokio se hayan efectuado en medio de la pandemia del coronavirus.

"Mira que la competencia acá es muy diferente por las medidas de seguridad, no somos tan libres, hay cosas diferentes como sentarse a comer con un amigo y no hacerlo libremente. Fueron unos Juegos diferentes quedan para la historia y privilegiada por estar acá", finalizó.