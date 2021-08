Caterine Ibargüen, eliminada del salto triple en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

A pesar de que era una de las esperanzas de medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Caterine Ibargüen finalizó en la décima posición, con un salto de 14.25 metros.

La encargada de abrir la competencia fue, justamente, la colombiana, que firmó un registro de 14.25 metros. Y las rivales a vencer no tardaron en responder.

Yulimar Rojas apareció en acción y marcó 15.41 metros, que significó récord olímpico. Pero no fue todo. Después apareció Patricia Mamona con 14.91 metros.

Ninguna se guardó nada desde el primer momento. El salto triple femenino prometía no solo muchas emociones, sino también un alto nivel de principio a fin.

Finalizada la ronda inicial, Caterine Ibargüen terminó en el octavo puesto, posición límite para superar el corte y tener la oportunidad de otros tres saltos en el remate.

Sin embargo, la nacida en Apartadó no quería jugar con fuego y fue por una mejor marca. Pero no llegó. En el segundo salto, obtuvo 14.01 metros.

A todo o nada. Bajo esa consigna, la colombiana buscaba en el tercero no tener que depender de nadie. No obstante, el panorama no fue alentador.

Caterine Ibargüen firmó 14.19 metros. Razón por la que, en la fase inicial, se quedó con el 14.25 metros. Ahora, debería aguardar por lo que hicieran las demás.

Si alguna que estuviera detrás de ella, superaba esa marca, la desplazaría del octavo lugar y se despediría del sueño de obtener su tercera medalla olímpica.

La tensión era máxima. Una a una fueron pasando las contrincantes y aunque algunas no pudieron, la jamaiquina Shanieka Ricketts saltó 14.47 metros y sacó a Caterine Ibargüen.

Terminó el sueño de una posible tercera presea olímpica para Caterine Ibargüen. Recordemos que había sido plata en Londres 2012 y oro en Río de Janeiro 2016.