Céiber Ávila y su parte de victoria en Juegos Olímpicos: "Nada es fácil, pero vamos con todo"

"La verdad que fue complicado, los africanos tienen un boxeo complicado de descifrar, pero todo fue de concentrarme de nuevo, siguiendo las indicaciones del profe y vamos avanzando. Ahora, vamos a prepararnos para lo que viene". Ese fue el balance que entregó Céiber Ávila, en entrevista exclusiva con Ricardo Orrego, enviado especial de Caracol Sports a los Juegos Olímpicos. Esto, después de haber superado a Everisto Mulenga, de Zambia.

El pugilista antioqueño también confesó que el corte en su rostro le dio rabia. Así comentó que "cuando se me abre la herida me pude afectar, porque la sangre se va al ojo, me limpiaba y ahí él me impactaba. Pero bueno, pudimos controlar. Gracias a Colombia, a Antioquia, a mi pueblo, estamos en la juega y ojalá podamos brindarle una alegría".

El deportista colombiano también agregó que "acá nada es fácil, ahí lo vimos pelear (al rival en los cuartos de final), tiene su nivel, todo el mundo se prepara; pero vamos con todo y lo bueno es que mis entrenadores descifran muy bien a los rivales".

A la par de superar al nacido en Zambia, Ávila y su equipo de trabajo conoció que en los cuartos de final, de la categoría pluma, su próximo rival será Samuel Takyi, de Ghana.