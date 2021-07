Cristian Salcedo: "Seguiré trabajando para poder estar en el podio de los próximos Juegos Olímpicos"

Cristian Salcedo llegó con la ilusión de subirse al podio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 , pero en su primer combate le tocó pelear contra un pugilista que ya lo había vencido dos veces, el cubano Dainier Pero.

El colombiano no pudo mostrar sus golpes, en el primer asalto fue muy cauteloso y los jueces le dieron la ventaja al isleño. Eso llevó a Salcedo a tratar de emparejar las acciones, pero no logró llevarse el segundo round, y Pero solo se dedicó a administrar en la tercera manga. Al final ganó el combate por unanimidad.

Cristian Salcedo dio sus impresiones de lo que fue el combate a Ricardo Orrego, jefe de Caracol Sports. El boxeador no pudo ocultar su tristeza, pero a la vez se mostró esperanzado para lo que viene para él en el boxeo.

"Estoy muy triste por el resultado, esperaba hacerlo mejor, pero lamentablemente no se pudo, el rival fue superior y ahora nos toca seguir trabajando".

Sobre la pregunta de si le faltó soltarse más, el boxeador colombiano no esquivó el interrogante y respondió con sinceridad.

"Quizá un poco sí, me amarré. Digamos que fue un poco para no irme a cansar, quizá por eso ese fue el resultado del combate, por no haber soltado todo. Pero vamos a seguir trabajando para más adelante poder estar en el podio olímpico”.

La tercera no fue la vencida para Cristian Salcedo contra el cubano, pero no pierde la fe en que lo vencerá.

“Esperaba que la tercera fuera la vencida, pero no fue así. Quizá la táctica que hizo fue mejor, es un boxeador muy habilidoso y traté de dar lo mejor de mi. Ahora me toca trabajar más para tratar de ganarle más adelante”, finalizó.