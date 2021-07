El golpe que Carlos Ramírez sufrió y con el que, aun así, ganó bronce en los Juegos Olímpicos

Este jueves, Carlos Ramírez logró la medalla de bronce en la final de BMX en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde el oro fue para el holandés Niek Kimmann.

El colombiano logró hacer podio en una final marcada por una caída que dejó fuera a varios de sus rivales en el primer tramo de la carrera, disputada sobre una pista aún mojada tras las fuertes lluvias.

Es así como Ramírez repitió su marca de los Juegos de Río de Janeiro de 2016, donde también se había adjudicado la presea de bronce.

Sin embargo, esta reciente tuvo un tinte especial, ya que no llegaba al 100% tras sufrir un golpe, según le contó a Ricardo Orrego, enviado especial de Caracol Sports.

"¡No me la creo! Fue un mes duro, tengo una rodilla que no la usé un mes largo, pero así tiene un sabor rico. Fue una caída en la preparación, se me inflamó la pierna. Lo tuve callado, no dije las cosas y ya. Una locura estar aquí, darle podio otra vez a Colombia", afirmó el deportista.