Ingrit Valencia, tras su derrota en Juegos Olímpicos: "Se pierde una batalla, pero no la guerra"

A pesar de que la ilusión de colgarse una presea con Ingrit Valencia, como lo hizo en Río de Janeiro 2016, era grande, todo se diluyó tras perder 0-5 contra la japonesa Tsukimi Namiki en la categoría de peso mosca (48-51 kilogramos).

Es así como la colombiana puso punto final a su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, no se va con las manos vacías, ya que ganó diploma olímpico. Eso sí, la tristeza es grande y así quedó en evidencia.

La boxeadora habló con Ricardo Orrego, enviado especial de Caracol Sports, y, entre lágrimas, hizo un balance de lo que fue la pelea por los cuartos de final y de su participación en estas justas deportivas, donde esperaba más.

"Fue una pelea difícil. Estábamos peleando contra la casa, que no es fácil. Esta vez la victoria fue para ella. Se pierde una batalla, pero no la guerra. Agradecida con Dios y las personas que me apoyaron. Me duele mucho porque me preparé para esto. Trabajé muy duro, pero bueno, aquí terminan los Juegos para mí", afirmó.

De igual manera, ante la polémica que se generó por la decisión de los jueces, expresó que "los árbitros vieron otra cosa y la dieron como ganadora, a pesar de que ella era quien me agarraba y solo me advertían a mí. Pero nada, competimos contra la casa y hay que saber perder", añadió.

Con 32 años en la actualidad, no se sabe si estará en los Juegos Olímpicos de París 2024. Frente a ello fue cuestionada y su respuesta sembró la incertidumbre. "No hemos hablado nada. Seguimos en pie y esperaremos en Dios para saber qué pasará", dijo.

Publicidad

Por último, las lágrimas no le permitieron seguir hablando y, en ese momento, intervino Raúl Ortiz, entrenador y esposo de la deportista. Para los micrófonos de Caracol Sports, dedicó unas emotivas palabras a Ingrit Valencia, resaltando varias de sus cualidades.

"Las cosas de Dios son perfectas. Si pasan así, hay que aceptarlas. Ingrit es una mujer guerrera y que nos demuestra que Colombia tiene mujeres pujantes. Es un orgullo. No tengo palabras para explicar lo hermosa y bella deportista en todo el sentido de la palabra", sentenció.