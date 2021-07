Jenny Arias: “Es decepcionante, pero esto no acaba acá y espero darle victorias a Colombia”

Jenny Arias le dijo adiós a los Juegos Olímpicos este martes luego de perder por decisión unánime contra Nesthy Petecio, en cuartos de final, y la boxeadora colombiana no pudo ocultar su tristeza tras la pelea.

“La verdad no era el objetivo, sentía que tenía una preparación muy fuerte, conocía a la rival, no salió como siempre había peleado conmigo en el Mundial, quiero pedirle perdón a mis entrenadores porque sé que los defraudé, tenía mucha esperanzas en mí. A mi familia, esto no acaba acá y espero pararme de esta derrota y seguir adelante. Hay que darle más victorias a Colombia”, afirmó la pugilista en charla con Ricardo Orrego, enviado especial de ‘Caracol Sports’.

Además, Arias hizo un balance de lo que fue su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, las que fueron sus primeras justas.

“La verdad es que lo que pasó en el combate fue que la di toda, aquí gana al que le levantan la mano, esto es de aprender, pero cada batalla que pierdo me queda de enseñanza. La verdad, el balance es decepcionante porque estoy a nivel de muchas boxeadoras que están acá y no tocar podio da tristeza”, agregó.

Por último, la boxeadora colombiana piensa en trabajar y poder estar en los próximos Juegos Olímpicos, que serán en París.

“Pienso que si el grupo sigue como está, iniciando este nuevo ciclo, si siguen los entrenadores que me han apoyado sería otro reto París para mí, y el ciclo olímpico que son Bolivarianos, Centroamericanos y Panamericanos”, concluyó.