Juan Sebastián Muñoz, sobre su desempeño en los Juegos Olímpicos: "Es mi debut y peleé por medalla"

Juan Sebastián Muñoz tuvo una notable actuación en su primera participación en unos Juegos Olímpicos, desde el primer día estuvo en la pelea, fue escalando posiciones y en la cuarta jornada se metió en la lucha por la medalla de bronce, que se tuvo que definir en un desempate entre siete jugadores.

Al final no logró subir al podio del golf en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, pero en las cuentas de pocos estaba que llegara hasta esa instancia y que al final, en su debut en unas justas y siendo el primer hombre en representarnos en esa disciplina, se llevara un diploma olímpico.

Ana María Navarrete, enviada especial de Caracol Sports en Tokio, habló con el golfista bogotano, quien se mostró muy satisfecho con el juego que mostró en el Club de Campo de Kasumigaseki, en Saitama.

"Me sentí muy bien, lo di todo. Siento que tuve un arranque muy bueno, en la mitad como que me dormí un poquito y ya cuando me quedaban pocos hoyos otra vez me concentré. Eso me permitió llegar al 'playoff' y ahí cualquier cosa podía pasar, especialmente entre siete muy buenos golfistas. Estoy feliz de haber podido representar a Colombia de la manera en que lo hice y también porque mi juego está en un muy buen momento. Ahora esperamos la siguiente oportunidad", explicó el golfista de 28 años.

Faltó poco para que el debut en el golf olímpico fuese por lo alto, con una medalla, tan buena fue su actuación que el mismo Muñoz se vio sorprendido por el logro alcanzado.

"No lo había pensado de esa manera, es mi debut y peleé por medalla. Es una experiencia espectacular y está entre los mejores momentos de mi vida", declaró emocionado.

Publicidad

Juan Sebastián Muñoz habló de lo que fue el remate de la cuarta jornada, la definitiva, en la que se había descolgado de la pelea por las medallas, pero en la que se metió en los últimos hoyos.

"Me sentí mucho más cómodo en el final, la presión de que se están acabando los hoyos y te toca hacer 'birdies' me ayuda a acabar bien", manifestó sobre la jornada en que puso a soñar a Colombia con una medalla de bronce.

Los reflectores se los llevó el bogotano al codearse con grandes nombres del tour de la PGA, como Xander Schauffele, ganador de la medalla de oro, y Rory Mcllroy, entre otros; pero Muñoz destacó el apoyo de su 'caddie', el caleño Mateo Gómez.

"Es un trabajo que vengo haciendo con mi 'caddie' Mateo, cada vez hacemos un mejor trabajo desde que estamos acá y lo estamos demostrando. Emocionado por el futuro", añadió.

Sobre el 'playoff' de definición, explicó que entre tantos jugadores y con tantos hoyos, era difícil predecir quién se iba a quedar con la medalla de bronce.

"Nos encontramos en un campo en que fue muy difícil sacarle diferencia a los demás y más o menos es un tiro al aire después de jugar en tantos hoyos".

Publicidad

Juan Sebastián Muñoz, en medio de su humildad, hasta hace poco se percató de lo importante que es participar de unos Juegos Olímpicos.

"Nunca pensé que iba a estar en uno Juegos Olímpicos, pero en el bus, en un viaje de vuelta a la Villa Olímpica, se me erizó la piel pensando en donde estaba y lo que estaba haciendo, sobre todo por el significado que tiene. La vida me ha mostrado un camino, me gusta el golf y le vamos a seguir metiendo el pecho", señalo sobre su excelente participación en Tokio 2020.

Finalmente agradeció por todo el apoyo de los colombianos que siguieron su participación en las justas y prometió que habrá más emociones.

"Un saludo para todos, gracias por el apoyo, se sintió. Sigan empujando porque los seguiré haciendo sufrir torneo tras torneo y año tras año". Concluyó.