Juegos Olímpicos: De Yuberjen Martínez a Mariana Pajón..."No es fácil, me dan ganas de llorar"

Han pasado tres días desde que Yuberjen Martínez fue declarado como perdedor en la pelea contra Ryomei Tanaka y el dolor del pugilista antioqueño no disminuye. Cada instante que pasa siente como si estuviese en ese momento que lo privó de acceder a la lucha por las medallas y conseguir subirse al podio, como lo hizo en las justas de Río-2016.

Este jueves, Yuberjen abrió sus sentimientos con una compañera del camino olímpico, la medallista Mariana Pajón, quien compartió un espacio de diálogo muy íntimo con el boxeador.

"Yo me siento robado, Mariana. La verdad es que es una cosa increíble, nunca pensamos que fuera a suceder lo que pasó en Tokio. Vos, más que nadie, sabes y entiendes todo lo que nosotros luchamos y hacemos como deportistas para llegar a unos Juegos Olímpicos", señaló Martínez.

Mariana acotó que fue una decisión que nadie entendió y que dejó muchas dudas, pero que ella quería saber técnicamente cómo se explica lo que pasó en la Arena Kokugikan.

"El robo es el del siglo, es mundial y todos lo sentimos así. Yo, como bicicrosista, no conozco mucho de boxeo, pero todos vimos la pelea, vimos los golpes. Técnicamente yo no podría ir a decir sí, se la robaron porque pegó estos golpes, pero tú sí nos puedes explicar un poco qué fue lo que pasó", señaló la pedalista, que se colgó la medalla de plata en Tokio 2020.

"Primero que todo, lo que pasó fue un robo. En ningún momento me sentí perdedor, porque yo soy muy consciente cuando gano o cuando pierdo un combate. Ese combate yo nunca lo perdí, ya que yo conecté los mejores golpes desde el principio al fin y salí fue metiéndole manos", explicó Yuberjen.

"Si te fijas en los videos, ves cómo se bajó ese muchacho de tanto recibir. Porque realmente, en el primer asalto yo le conecté más de 100 golpes. En el segundo, aproximadamente 60 o 50 golpes. ¿Y cuántos golpes me dio el a mí? Dos, si mucho. Realmente yo no sé qué estarían viendo los jueces, si era que estaban viendo una pelea en youtube o estaban chateando o qué, porque en la pelea no estaban, Mariana. Si ellos hubiesen estado pendientes del combate, hubieran dado una decisión justa", agregó el pugilista notablemente enfadado.

Detrás de lo que parece una simple decisión deportiva y la pérdida de una medalla, se encuentra una realidad que pocas veces percibimos. El esfuerzo y el sacrificio que hay en todo el proceso para poder llegar a unos Juegos Olímpicos y tener la opción de ganar medallas.

"Yo tengo dos hijos, mi familia depende de esto y sabes que lo que nos da el Comité Olímpico es por nuestros resultados. La verdad es muy lamentable lo que pasó conmigo. Nosotros nos levantamos a las cinco de la mañana todos los días. Entrenamos tres veces al día, nos preparamos aproximadamente cinco años en este ciclo olímpico. Sabes lo que es eso, dejar a tu familia, a tus hijos", señaló el boxeador de 29 años.

"Te voy a contar lo que me dijo una vez la mamá de mis niños y yo no supe ni qué responderle porque ella tenía razón. Me dijo: Yuber, tú te matas buscando una mejoría para tener a tus hijos bien, pero realmente lo que le falta a tus hijos eres tú. El tiempo que un invierte estando lejos de su familia, el tiempo que uno invierte preparándose para dar lo mejor, no es fácil aceptar lo que hicieron estos jueces. Realmente me dan ganas de llorar porque siento que fuera ahora mismo que estuviese sucediendo lo del combate", puntualizó Martínez, quien no pudo recibir la compensación económica que otorga el Ministerio del Deporte, por conseguir medallas en los Juegos Olímpicos.

