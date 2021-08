Julián Horta, sobre su derrota en Tokio 2020: "Aún estoy joven y me esperan muchos Juegos Olímpicos"

Julián Horta perdió en su combate por los octavos de final de la lucha grecorromana, en la categoría de los 67 kilogramos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, frente al iraní Mohammaderza Geraei, que se llevó el triunfo por superioridad técnica, victoria que se otroga cuando el adversario no logra sumar ningún punto.

El luchador colombiano habló con el Comité Olímpico Colombiano y entregó su balance de lo que le dejó su participación en sus primeras justas deportivas.

"Quiero agradecer al Ministerio del Deporte, al Comité Olímpico Colombiano y a la Federación Colombiana de Lucha por el apoyo. A los entradores y a todas las personas que han hecho parte de este proceso. Desafortunadamente no se dieron las cosas, cometí algunos errores técnicos. El oponente es de mucha trayectoria y experiencia, no me sentí inferior a él. Simplemente cometí algunos errores por la inexperiencia, pero voy a seguir trabajando, porque esta es la primera de muchas olimpiadas", explicó Julián Horta.

Julián no ganó su primer combate, pero rescató lo bueno de su participación en Tokio y prometió más trabajo para seguir representando al país.

"Esta ha sido una experiencia maravillosa, es algo inolvidable, son mis primeros Juegos Olímpicos y he tratado de gozármelos y divertirme. Esperaba más de mi, quería conseguir un mejor resultado, pero desafortunadamente no se dio. No voy a dar paso atrás, voy a seguir trabajando porque voy a seguir dando resultados para Colombia".

No lleva ni un día de haber salido de Tokio 2020 y ya tiene la mira puesta en las justas de París 2024.

"Voy a prepararme de la mejor manera, voy con toda la actitud, espero ir con más experiencia, esto me sirve de formación para seguir avanzando, aún estoy joven y me esperan muchos Juegos Olímpicos", agregó.

"Quiere mandarle un mensaje de agradecimiento a todos los colombianos, a mi familia y a toda la gente que me ha apoyado, siento haberlos decepcionado, pero aquí seguimos en pie", concluyó el luchador colombiano.