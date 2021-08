Lorena Arenas al tener su medalla de Juegos Olímpicos: "No hay palabras para describir esta emoción"

Después de 20 kilómetros de calor, agotamiento y dolor, Sandra Lorena Arenas por fin se encontró con la recompensa a todo ese esfuerzo, la anhelada medalla de plata que le fue entregada en el Estadio Olímpico de Tokio, producto de quedar en el segundo puesto de la marcha atlética de los 20 kilómetros de los Juegos Olímpicos.

En Sapporo, ciudad donde se desarrolló la prueba, hubo una premiación sin medallas para homenajear a los atletas y cumplir un protocolo como reconocimiento. Sin embargo, ya con la presea en sus manos, este sábado, habló con Ana María Navarrete, enviada especial de Caracol Sports.

"Es algo que ya es real, ayer y hoy todavía no lo asimilaba muy bien, pero ya es real", afirmó la deportista.

Al ser interrogada por los pensamientos que le cruzan por la cabeza teniendo esa medalla de plata colgada en el cuello, la atleta risaraldense enfatizó en la resiliencia para superar las adversidades.

“Son muchas cosas las que uno tiene que superar para lograr esto y conseguirlo es algo grandioso. Ver que todos los obstáculos que se presentan en la vida, se pueden superar. Esto es un premio por vencer lo que se me ha presentado desde hace tiempo y la verdad que es un orgullo”, señaló emocionada al conseguir una de las metas que se trazó en la vida.

“Siento gratitud con Dios, con mi familia, con el país, con todo el mundo. Es la recompensa a un trabajo de mucho tiempo que llega en unos Juegos Olímpicos. Es maravilloso, no hay palabras para describir esta emoción”, explicó al rememorar su proceso deportivo y que ya le entregó una medalla de una olimpiada.

Todo ha pasado tan rápido para Lorena, como le gusta que la llamen, que no ha tenido tiempo para analizar la carrera con sus entrenadores.

“No he hablado con ellos sobre la competencia. Anoche, tampoco pude dormir porque tuve muchas molestias estomacales y solo le dije que ya me voy a ir tres meses de vacaciones y él solo me hacía cara como de ¿cómo así? Ahora, solo quiero disfrutar de este momento con mi familia y con todas las personas que me han apoyado", enfatizó sobre lo que más desea después de darle esa inmensa alegría a Colombia.

“No he podido responder tantos mensajes de cariño y esas palabras tan lindas. Lo poco que pude hablar con la gente de Colombia fue que estaban muy emocionados de levantarse con esa noticia, una muy buena para el país”, respondió sobre las comunicaciones con su familia.

Esta delegación de atletismo colombiana le dio alegrías a la nación. Lorena expresó que realmente hubo una buena química entre todos y que eso ayudó a consolidar a esas disciplinas deportivas en el país, ya que le da mayor impacto y difusión.

“Es muy bonito, como deportistas, compartir el logro del otro, y más si es una medalla olímpica, porque es algo muy difícil de conseguir, casi imposible, pero al final se puede, aquí está”, indicó.

Para finalizar, describió su medalla de plata: “Pesa mucho, definitivamente es hermosa”.