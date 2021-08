Los expertos de Caracol Sports analizaron la actuación de Sandra Lorena Arenas en Juegos Olímpicos

Sandra Lorena Arenas fue la protagonista de la jornada de este viernes 6 de agosto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Con su excelente actuación en marcha 20 kilómetros, finalizó segunda con un tiempo de 1:29:37 y ganó la presea de plata.

Por eso, las reacciones no se han esperar. Cientos de personas se han pronunciado para destacar lo hecho por la atleta colombiana. Asimismo, unos cuantos como Julio César Sandoval, especialista de atletismo de Caracol Sports, lo analizaron.

"Corrió de manera muy inteligente. Quizá le faltó que no tuviese amonestaciones porque con dos faltas, uno no se puede arriesgar porque le pasa lo que le sucedió a la brasileña, que por ir a quitarle la medalla de plata a la colombiana terminó en la zona de pit lane y ubicada décima. Le faltó, de pronto, no tener amonestaciones", afirmó.

De igual manera, no dudó un segundo en resaltar cada una de las virtudes de la deportista. Y es que, según Sandoval, las claves fueron el convencimiento, la buena técnica en su marcha y el carácter que siempre tiene en competencia.

"Lorena es una niña que marcha muy bien, con mucha técnica y llena de convencimiento de que puede lograr las cosas. Se la juega siempre, no se deja amilanar por nada ni por nadie. De hecho, en el remate, estaban con faltas las demás y cada una recibió su castigo, pero a ella no le afectó y continuó en lo suyo", sentenció.