Madre de Anthony Zambrano, tras la plata de su hijo en Juegos Olímpicos: "Es una felicidad enorme"

Este jueves 5 de agosto empezó con grandes noticias para el país. Anthony Zambrano, en los 400 metros planos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se colgó la medalla de plata, gracias a un tiempo de 44.08 segundos.

Por eso, las reacciones no se han hecho esperar. Miles de personas se han pronunciado con relación al tema, agradeciéndole al atleta colombiano, entre ellos, su madre Miladis Zambrano.

En entrevista con Noticias Caracol, la progenitora del deportista abrió su corazón y expresó todo lo que siente tras este importante logro de su hijo. Además, reveló ciertos detalles de una conversación con Anthony Zambrano.

"Siento una felicidad enorme. Me dijo que me cuidara mucho, que me quería encontrar sin estar en el hospital. Se lo prometí y aquí estoy, como una guerrera como él. Me ha dado la felicidad más grande del mundo. Me dijo que quería celebrar conmigo y lo haremos. Celebraremos este triunfo y mi cumpleaños, sobre todo lo que ha hecho por Colombia porque quiere mucho a su país", expresó.

Eso sí, en medio de la emoción y de los sentimientos encontrados, no todo fluye con tanta facilidad. "Fue emocionante. Solo de verlo, me da felicidad y por eso, lloraba desde antes que corriera. No tengo palabras para describir lo que siento", afirmó.

Por último, doña Miladis dijo cuáles fueron sus palabras hacia con el deportista colombiano, previo al inicio de la prueba de los 400 metros. "Me dijo que se sentía bien, tranquilo, relajado y listo para colgarse la medalla. Le respondí que así sería porque ese era el sueño de ambos. Espiritualmente, estuve con él", sentenció.